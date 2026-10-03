Xiaomi uch barabanli va quritish tizimiga ega yirik kir yuvish mashinasini chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi Mijia Laundry Pro Supreme Edition nomli yangi kir yuvish-quritish majmuasi uchta mustaqil barabanga ega bo'lib, bir vaqtning o'zida 18 kg gacha kirni yuvish va quritish imkonini beradi.
- Qurilma katta hajmli buyumlar uchun 13 kg sig'imli asosiy baraban hamda kichik kiyimlar uchun 5 kg sig'imli ikkita qo'shimcha barabandan iborat.
- Har bir bo'linmada to'liq quritish funksiyasi mavjud bo'lib, qurilmani smartfon orqali boshqarish mumkin.
Xiaomi kompaniyasi koʻp farzandli va yirik oilalar uchun moʻljallangan oʻziga xos Mijia Laundry Pro Supreme Edition deb nomlangan kir yuvish-quritish majmuasini sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma oʻzining noyob konstruksiyasi va bir vaqtning oʻzida turli turdagi kiyimlarni alohida ishlash imkonini beruvchi uchta mustaqil barabani bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma amalda bir-birining ustiga oʻrnatilgan ikkita alohida qurilmadan iborat boʻlib, umumiy hisobda bir yoʻla 18 kilogrammgacha kirni qabul qila oladi. Ushbu yondashuv uy bekasiga bir nechta ketma-ket sikllarni ishga tushirish zaruratidan xalos etib, vaqtni sezilarli darajada tejash imkonini beradi.
Uchta mustaqil baraban va oʻziga xos imkoniyatlarMajmuaning quyi qismidagi asosiy baraban 13 kg kirni sigʻdirishga moʻljallangan boʻlib, u zamonaviy issiqlik nasosli quritish tizimi bilan jihozlangan. Uning ustki qismida esa umumiy sigʻimi 5 kg boʻlgan yana ikkita qoʻshimcha kichikroq baraban joylashtirilgan. Shunday qilib, qurilma quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:
- Katta barabanda yirik hajmli buyumlar, jumladan, choyshablar, jildlar va ogʻir koʻrpalarni yuvish va quritish;
- Yuqori ikkita kichik idishda esa kichik kiyimlar, ichki kiyimlar hamda boshqa matolarni alohida tozalash;
- Har bir boʻlinmada kiyimlarni boshqalar bilan aralashtirmasdan mustaqil qayta ishlash.
Smartfon orqali boshqaruv va zamonaviy texnologiyalarGarchi qurilma uchta mustaqil barabanni oʻz ichiga olgan boʻlsa-da, uning vertikal dizayni uy sharoitida juda kam joy egallaydi. Majmua toʻliq ravishda Xiaomi aqlli uy ekotizimiga integratsiya qilingan boʻlib, uni Mi Home ilovasi yordamida masofadan turib boshqarish mumkin.
Foydalanuvchi oʻz smartfoni orqali yuvish jarayonini kuzatib borishi hamda har bir baraban uchun mato turiga qarab alohida dasturlarni sozlashi imkoniyatiga ega. Bu esa nozik matolarni shikastlanishdan saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Hozircha yangi mahsulot faqat Xitoy bozorida sotuvga chiqarilgan boʻlib, uning tavsiya etilgan narxi 10 000 yuanni (taxminan 1490 AQSh dollari) tashkil etadi. Shu bilan birga, mahalliy davlat subsidiyalarini hisobga olgan holda, qurilmani 7700 yuan (1150 dollar) evro xarid qilish imkoniyati ham mavjud. Qurilmaning Oʻzbekiston va boshqa bozorlarga yetkazib berilishi haqida hozircha maʼlumot berilmagan.
Izohlar 0
…