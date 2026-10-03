Xiaomi uch barabanli va quritish tizimiga ega yirik kir yuvish mashinasini chiqardi

·25·Texno
Xiaomi uch barabanli va quritish tizimiga ega yirik kir yuvish mashinasini chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi Mijia Laundry Pro Supreme Edition nomli yangi kir yuvish-quritish majmuasi uchta mustaqil barabanga ega bo'lib, bir vaqtning o'zida 18 kg gacha kirni yuvish va quritish imkonini beradi.
  • Qurilma katta hajmli buyumlar uchun 13 kg sig'imli asosiy baraban hamda kichik kiyimlar uchun 5 kg sig'imli ikkita qo'shimcha barabandan iborat.
  • Har bir bo'linmada to'liq quritish funksiyasi mavjud bo'lib, qurilmani smartfon orqali boshqarish mumkin.

Xiaomi kompaniyasi koʻp farzandli va yirik oilalar uchun moʻljallangan oʻziga xos Mijia Laundry Pro Supreme Edition deb nomlangan kir yuvish-quritish majmuasini sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma oʻzining noyob konstruksiyasi va bir vaqtning oʻzida turli turdagi kiyimlarni alohida ishlash imkonini beruvchi uchta mustaqil barabani bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma amalda bir-birining ustiga oʻrnatilgan ikkita alohida qurilmadan iborat boʻlib, umumiy hisobda bir yoʻla 18 kilogrammgacha kirni qabul qila oladi. Ushbu yondashuv uy bekasiga bir nechta ketma-ket sikllarni ishga tushirish zaruratidan xalos etib, vaqtni sezilarli darajada tejash imkonini beradi.

Uchta mustaqil baraban va oʻziga xos imkoniyatlar

Majmuaning quyi qismidagi asosiy baraban 13 kg kirni sigʻdirishga moʻljallangan boʻlib, u zamonaviy issiqlik nasosli quritish tizimi bilan jihozlangan. Uning ustki qismida esa umumiy sigʻimi 5 kg boʻlgan yana ikkita qoʻshimcha kichikroq baraban joylashtirilgan. Shunday qilib, qurilma quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

  • Katta barabanda yirik hajmli buyumlar, jumladan, choyshablar, jildlar va ogʻir koʻrpalarni yuvish va quritish;
  • Yuqori ikkita kichik idishda esa kichik kiyimlar, ichki kiyimlar hamda boshqa matolarni alohida tozalash;
  • Har bir boʻlinmada kiyimlarni boshqalar bilan aralashtirmasdan mustaqil qayta ishlash.
Bunday koʻp barabanli yechimlarning asosiy ustunligi shundaki, Mijia Laundry Pro Supreme Edition qurilmasining uchala qismida ham toʻlaqonli quritish funksiyasi mavjud. Bozordagi ayrim shunga oʻxshash qurilmalardan farqli oʻlaroq, bu yerda kichik boʻlimlar ham namlikni yoʻqotish qobiliyatiga ega, bu esa foydalanuvchilarning ishini yanada yengillashtiradi.

Smartfon orqali boshqaruv va zamonaviy texnologiyalar

Garchi qurilma uchta mustaqil barabanni oʻz ichiga olgan boʻlsa-da, uning vertikal dizayni uy sharoitida juda kam joy egallaydi. Majmua toʻliq ravishda Xiaomi aqlli uy ekotizimiga integratsiya qilingan boʻlib, uni Mi Home ilovasi yordamida masofadan turib boshqarish mumkin.

Foydalanuvchi oʻz smartfoni orqali yuvish jarayonini kuzatib borishi hamda har bir baraban uchun mato turiga qarab alohida dasturlarni sozlashi imkoniyatiga ega. Bu esa nozik matolarni shikastlanishdan saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozircha yangi mahsulot faqat Xitoy bozorida sotuvga chiqarilgan boʻlib, uning tavsiya etilgan narxi 10 000 yuanni (taxminan 1490 AQSh dollari) tashkil etadi. Shu bilan birga, mahalliy davlat subsidiyalarini hisobga olgan holda, qurilmani 7700 yuan (1150 dollar) evro xarid qilish imkoniyati ham mavjud. Qurilmaning Oʻzbekiston va boshqa bozorlarga yetkazib berilishi haqida hozircha maʼlumot berilmagan.

XiaomiMaishiyTexnikaKirYuvishMashinasiSmartTexnologiyalarYangiMahsulotlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi oʻzining ilk issiqlik nasosli kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi oʻzining ilk issiqlik nasosli kir yuvish mashinasini taqdim etdi28 sentabr 18:29Xiaomi uch барабанли ва sunʼiy intellektga ega kir yuvish mashinasini chiqardiXiaomi uch барабанли ва sunʼiy intellektga ega kir yuvish mashinasini chiqardi23 sentabr 23:23Xiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdi14 sentabr 15:28Xiaomi uchta mustaqil barabanga ega yangi kir yuvish mashinasini chiqardiXiaomi uchta mustaqil barabanga ega yangi kir yuvish mashinasini chiqardi30 sentabr 17:51Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdi1 sentabr 14:29Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita barabanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdi31 avgust 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...