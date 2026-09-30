Xiaomi uchta mustaqil barabanga ega yangi kir yuvish mashinasini chiqardi
Xiaomi kompaniyasi Xitoy bozorida uchta mustaqil barabanga ega boʻlgan Mijia Triple-Tube Washing Machine Healthy Wash Pro kir yuvish mashinasini sotuvga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, umumiy sigʻimi 14 kilogrammni tashkil etuvchi mazkur qurilma bir vaqtning oʻzida uch xil kirni alohida yoki birgalikda yuvish imkoniyatini taqdim etishi bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning asosiy barabani 11 kilogramm kiyimga moʻljallangan boʻlsa, ikkita qoʻshimcha kichik barabanning har biri 1,5 kilogramm sigʻimga ega. Ushbu kichik seksiyalar, jumladan, ichki kiyimlar, paypoqlar yoki bolalar kiyimlarini boshqa kiyimlardan alohida yuvish uchun moʻljallangan boʻlib, barcha uchala qism bir vaqtning oʻzida mustaqil ravishda ishlay oladi.
Texnik imkoniyatlar va funksiyalarQurilmaning oʻlchamlari 598 × 570 × 850 millimetrni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich uchta seksiyaga ega boʻlishiga qaramay, odatdagi 10 kilogrammli frontalli yuklama bilan ishlaydigan standart kir yuvish mashinalarining gabaritlariga deyarli teng ekanini anglatadi. Xaridorlar uchun oddiy versiya bilan bir qatorda kirni quritish funksiyasiga ega modifikatsiya ham taqdim etilgan.
Quritish funksiyali versiya 9 kilogrammgacha boʻlgan kiyimlarni quritishi mumkin, bunda asosiy baraban 7 kilogramm, kichik barabanlarning har biri esa 1 kilogrammgacha yukni qabul qiladi. Kiyimlar aralashib ketishining oldini olish maqsadida har bir baraban oʻzining alohida suv uzatish konturiga ega.
Sunʼiy intellekt va xavfsizlikQurilmani boshqarish jarayoni Xiaomi MiMo yirik modeli bazasida ishlaydigan Mijia Lingyun sunʼiy intellekt tizimi orqali toʻldiriladi. Foydalanuvchi mato turi, rangi va kiyimning ifloslanish darajasini tasvirlab berishi mumkin, shundan soʻng tizim eng maqbul yuvish parametrlarini taklif etadi. Shuningdek, uch kanalli doizator har bir baraban uchun yuvish vositasini avtomatik ravishda yetkazib beradi va toʻliq toʻldirilgan vosita taxminan bir oyga yetishi aytilmoqda.
Ishlab chiqaruvchi maʼlumotiga koʻra, sovuq suvda sterilizatsiya qilish funksiyasi bakteriya va viruslarni 99,99 foizgacha, zamburugʻlarni 99,99 foizgacha, allergenlarni 96 foizdan ortiq hamda chang kana maysalarini 100 foiz yoʻq qilish kafolatini beradi. Kuchli tebranishlarning oldini olish uchun yagona poʻlat ramka, amortizatsiya tizimi va real vaqt rejimida tebranishlarni tahlil qiluvchi avtomatik muvozanatlash algoritmlari qoʻllanilgan.
Izohlar 0
…