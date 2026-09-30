Xiaomi uchta mustaqil barabanga ega yangi kir yuvish mashinasini chiqardi

·2·Texno
Xiaomi uchta mustaqil barabanga ega yangi kir yuvish mashinasini chiqardi

Xiaomi kompaniyasi Xitoy bozorida uchta mustaqil barabanga ega boʻlgan Mijia Triple-Tube Washing Machine Healthy Wash Pro kir yuvish mashinasini sotuvga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, umumiy sigʻimi 14 kilogrammni tashkil etuvchi mazkur qurilma bir vaqtning oʻzida uch xil kirni alohida yoki birgalikda yuvish imkoniyatini taqdim etishi bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning asosiy barabani 11 kilogramm kiyimga moʻljallangan boʻlsa, ikkita qoʻshimcha kichik barabanning har biri 1,5 kilogramm sigʻimga ega. Ushbu kichik seksiyalar, jumladan, ichki kiyimlar, paypoqlar yoki bolalar kiyimlarini boshqa kiyimlardan alohida yuvish uchun moʻljallangan boʻlib, barcha uchala qism bir vaqtning oʻzida mustaqil ravishda ishlay oladi.

Texnik imkoniyatlar va funksiyalar

Qurilmaning oʻlchamlari 598 × 570 × 850 millimetrni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich uchta seksiyaga ega boʻlishiga qaramay, odatdagi 10 kilogrammli frontalli yuklama bilan ishlaydigan standart kir yuvish mashinalarining gabaritlariga deyarli teng ekanini anglatadi. Xaridorlar uchun oddiy versiya bilan bir qatorda kirni quritish funksiyasiga ega modifikatsiya ham taqdim etilgan.

Quritish funksiyali versiya 9 kilogrammgacha boʻlgan kiyimlarni quritishi mumkin, bunda asosiy baraban 7 kilogramm, kichik barabanlarning har biri esa 1 kilogrammgacha yukni qabul qiladi. Kiyimlar aralashib ketishining oldini olish maqsadida har bir baraban oʻzining alohida suv uzatish konturiga ega.

Sunʼiy intellekt va xavfsizlik

Qurilmani boshqarish jarayoni Xiaomi MiMo yirik modeli bazasida ishlaydigan Mijia Lingyun sunʼiy intellekt tizimi orqali toʻldiriladi. Foydalanuvchi mato turi, rangi va kiyimning ifloslanish darajasini tasvirlab berishi mumkin, shundan soʻng tizim eng maqbul yuvish parametrlarini taklif etadi. Shuningdek, uch kanalli doizator har bir baraban uchun yuvish vositasini avtomatik ravishda yetkazib beradi va toʻliq toʻldirilgan vosita taxminan bir oyga yetishi aytilmoqda.

Ishlab chiqaruvchi maʼlumotiga koʻra, sovuq suvda sterilizatsiya qilish funksiyasi bakteriya va viruslarni 99,99 foizgacha, zamburugʻlarni 99,99 foizgacha, allergenlarni 96 foizdan ortiq hamda chang kana maysalarini 100 foiz yoʻq qilish kafolatini beradi. Kuchli tebranishlarning oldini olish uchun yagona poʻlat ramka, amortizatsiya tizimi va real vaqt rejimida tebranishlarni tahlil qiluvchi avtomatik muvozanatlash algoritmlari qoʻllanilgan.

XiaomiMijiaKir yuvish mashinasiTexnologiyalarYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdi14 sentabr 15:28Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max taqdim etildiXiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max taqdim etildiBugun 15:25Xiaomi kompaniyasi oʻzining ilk issiqlik nasosli kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi oʻzining ilk issiqlik nasosli kir yuvish mashinasini taqdim etdi28 sentabr 18:29Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdi1 sentabr 14:29Xiaomi oyoq uchun yangi vannachani taqdim etdiXiaomi oyoq uchun yangi vannachani taqdim etdi8 sentabr 13:56Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiXiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladi21 sentabr 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi