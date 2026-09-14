Xiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdi
Xiaomi kompaniyasi maishiy texnika bozorida yana bir eʼtiborga moliy qurilmani taqdim etib, Mijia turkumidagi yangi kir va quritish mashinasi uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, umumiy sigʻimi 14 kilogrammni tashkil etuvchi mazkur innovatsion qurilmaning narxi 5000 yuan etib belgilangan boʻlib, u oʻzining noyob uch бараbanli tuzilishi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati shundaki, u bitta katta va ikkita qoʻshimcha kichik бараbanlarni oʻz ichiga oladi. Asosiy boʻlinma 11 kg kir yuvishga moʻljallangan boʻlsa, har biri 1,5 kg sigʻimga ega boʻlgan ikkita qoʻshimcha бараbanlar bolalar kiyimlari hamda ichki kiyimlarni alohida, qulay tarzda yuvish uchun maxsus moʻljallangan.
Kompakt oʻlchamlar va innovatsion suv taʼminotiGarchi qurilma uchta mustaqil qismdan iborat boʻlsa-da, uning umumiy gabaritlari odatiy 10 kilogrammli Mijia kir yuvish mashinalari bilan deyarli bir xil. Bu esa uni oshxona, balkon yoki hammomdagi standart mebel va shkaflarga muammosiz oʻrnatish imkonini beradi.
Shuningdek, ushbu model uchta alohida suv kirish tizimi bilan jihozlangan boʻlib, bu foydalanuvchilarga turli xil yuvish sikllarini bir vaqtning oʻzida ishga tushirish imkonini beradi. Kichik бараbanlar uchun yuqori — 1,95 yuvish koeffitsiyenti eʼlon qilingan boʻlib, chayinganda toza suvning uzluksiz berilishi yuvish vositalari qoldiqlarini minimallashtiradi.
Sunʼiy intellekt va yuqori darajadagi xavfsizlikQurilmaning gigiyenik xususiyatlariga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, tizim oltin rangli stafilokokk va ichak tayoqchasi kabi xavfli bakteriyalarni hamda turli viruslarni 99,99 foizgacha yoʻq qilish kafolatini taʼminlaydi.
Texnologik jihatdan esa qurilma tabiiy ovozli buyruqlar orqali boshqaruvni qoʻllab-quvvatlaydi. Foydalanuvchi faqat kiyimning matosi, rangi yoki dogʻ xarakterini ogʻzaki taʼriflasa kifoya, Xiaomi algoritmlari va MiMo modeli shaxsiy tavsiyalarni shakllantirib, tegishli parametrlarni oʻzi tanlaydi.
Qurilma mustahkam butunlay metall ramali konstruksiya hamda uchala бараban bir vaqtning oʻzida ishlaganda ham barqarorlikni saqlaydigan kuchaytirilgan amortizatsiya tizimi bilan jihozlangan. Uni boshqarish uchun Mi Home ilovasi, Miclaw va Xiao Ai ovozli yordamchilari hamda Xiaomi AIoT ekotizimidagi boshqa qurilmalar bilan integratsiyadan foydalanish mumkin.
Izohlar 0
…