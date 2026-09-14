Xiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdi

·0·Texno
Xiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdi

Xiaomi kompaniyasi maishiy texnika bozorida yana bir eʼtiborga moliy qurilmani taqdim etib, Mijia turkumidagi yangi kir va quritish mashinasi uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, umumiy sigʻimi 14 kilogrammni tashkil etuvchi mazkur innovatsion qurilmaning narxi 5000 yuan etib belgilangan boʻlib, u oʻzining noyob uch бараbanli tuzilishi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati shundaki, u bitta katta va ikkita qoʻshimcha kichik бараbanlarni oʻz ichiga oladi. Asosiy boʻlinma 11 kg kir yuvishga moʻljallangan boʻlsa, har biri 1,5 kg sigʻimga ega boʻlgan ikkita qoʻshimcha бараbanlar bolalar kiyimlari hamda ichki kiyimlarni alohida, qulay tarzda yuvish uchun maxsus moʻljallangan.

Kompakt oʻlchamlar va innovatsion suv taʼminoti

Garchi qurilma uchta mustaqil qismdan iborat boʻlsa-da, uning umumiy gabaritlari odatiy 10 kilogrammli Mijia kir yuvish mashinalari bilan deyarli bir xil. Bu esa uni oshxona, balkon yoki hammomdagi standart mebel va shkaflarga muammosiz oʻrnatish imkonini beradi.

Shuningdek, ushbu model uchta alohida suv kirish tizimi bilan jihozlangan boʻlib, bu foydalanuvchilarga turli xil yuvish sikllarini bir vaqtning oʻzida ishga tushirish imkonini beradi. Kichik бараbanlar uchun yuqori — 1,95 yuvish koeffitsiyenti eʼlon qilingan boʻlib, chayinganda toza suvning uzluksiz berilishi yuvish vositalari qoldiqlarini minimallashtiradi.

Sunʼiy intellekt va yuqori darajadagi xavfsizlik

Qurilmaning gigiyenik xususiyatlariga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, tizim oltin rangli stafilokokk va ichak tayoqchasi kabi xavfli bakteriyalarni hamda turli viruslarni 99,99 foizgacha yoʻq qilish kafolatini taʼminlaydi.

Texnologik jihatdan esa qurilma tabiiy ovozli buyruqlar orqali boshqaruvni qoʻllab-quvvatlaydi. Foydalanuvchi faqat kiyimning matosi, rangi yoki dogʻ xarakterini ogʻzaki taʼriflasa kifoya, Xiaomi algoritmlari va MiMo modeli shaxsiy tavsiyalarni shakllantirib, tegishli parametrlarni oʻzi tanlaydi.

Qurilma mustahkam butunlay metall ramali konstruksiya hamda uchala бараban bir vaqtning oʻzida ishlaganda ham barqarorlikni saqlaydigan kuchaytirilgan amortizatsiya tizimi bilan jihozlangan. Uni boshqarish uchun Mi Home ilovasi, Miclaw va Xiao Ai ovozli yordamchilari hamda Xiaomi AIoT ekotizimidagi boshqa qurilmalar bilan integratsiyadan foydalanish mumkin.

XiaomiMijiaKir yuvish mashinasiTexnologiyaAIoT
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida rekord darajada sotilmoqdaHuawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida rekord darajada sotilmoqdaBugun, 14:24Sun’iy intellekt laboratoriyasi sobiq tadqiqotchisi falokatdan ogohlantirdi...Sun’iy intellekt laboratoriyasi sobiq tadqiqotchisi falokatdan ogohlantirdi...Bugun, 14:00Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldiSamsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldiBugun, 13:22Xiaomi Mijia Air Pump 3 taqdim etildi: avtomobil va velosipedlar uchun yangi choʻntak nasosiXiaomi Mijia Air Pump 3 taqdim etildi: avtomobil va velosipedlar uchun yangi choʻntak nasosiBugun, 12:58Ugreen ixcham va ultra yupqa Nexode Air Slim 100W zaryadlovchisini taqdim etdiUgreen ixcham va ultra yupqa Nexode Air Slim 100W zaryadlovchisini taqdim etdiBugun, 10:51Xitoyda vazifaga qarab shaklini o‘zgartiradigan robot yaratildi (video)Xitoyda vazifaga qarab shaklini o‘zgartiradigan robot yaratildi (video)Bugun, 09:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi