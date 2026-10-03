Huawei Mate 90 Pro Max uchun ilk yirik yangilanish taqdim etildi

·12·Texno
Huawei Mate 90 Pro Max uchun ilk yirik yangilanish taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Huawei Mate 90 Pro Max uchun chiqarilgan ilk yirik dasturiy ta'minot yangilanishi qurilmaga to'rtta telefon raqamini bir vaqtning o'zida qo'llab-quvvatlash imkoniyatini taqdim etdi.
  • Ushbu proshivka "Galereya" ilovasi uchun aqlli tahrirlash funksiyalari, suratlar va Live-suratlarni 3D Dynamic Photos formatiga o'tkazish hamda video muharriri uchun yangi sun'iy intellekt funksiyalarini o'z ichiga oladi.

Huawei kompaniyasi oktabr boshida namoyish etilgan oʻzining flagman smartfoni — Mate 90 Pro Max uchun ilk yirik dasturiy taʼminot yangilanishini chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, hajmi taxminan 745 MB boʻlgan mazkur proshivka qurilmaga yangi aloqa imkoniyatlari, sunʼiy intellektga asoslangan vositalar hamda qator tizimli yaxshilanishlarni olib keldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi yangilanishdagi eng muhim va eʼtiborga molik funksiyalardan biri bu bir vaqtning oʻzida toʻrtta telefon raqamini qoʻllab-quvvatlash imkoniyatidir. Smartfon ikkita jismoniy SIM-karta va yana ikkita eSIM raqamlarini saqlab turishi mumkin. Bunda toʻrtta raqamdan uchtasi bir vaqtning oʻzida kutilish rejimida boʻlib, qoʻngʻiroqlar, xabarlar va mobil internet uchun faol foydalanilishi taʼminlanadi.

Sunʼiy intellekt va multimediadagi yangiliklar

Qurilmaning «Galereya» ilovasi imkoniyatlari sezilarli darajada kengaytirildi. Xususan, aqlli tahrirlash funksiyasi fotosurat tarkibini tahlil qilib, tegishli oʻzgarishlarni taklif etadi. Foydalanuvchi oddiy matnli ibora yordamida ham istalgan natijani tasvirlashi mumkin, shundan soʻng sunʼiy intellekt tasvirni oʻzi qayta ishlaydi. Shuningdek, oddiy suratlar va Live-suratlarni 3D Dynamic Photos formatiga oʻtkazuvchi vosita ham qoʻshildi.

Video muharririga ham yangi sunʼiy intellekt funksiyalari kiritildi. Mate 90 Pro Max tanlangan foto va videolarni avtomatik tahlil qilib, virtual kamera harakati hamda musiqani tanlagan holda tayyor rolik yaratishga qodir. Ovoz va musiqa asboblari yozuvlarini yaxshilash uchun esa alohida maxsus tovushni yaxshilash vositasi taqdim etildi.

Aloqa va interfeysdagi qoʻshimcha qulayliklar

Huawei yaqin qarindoshlar va oila aʼzolari bilan oʻzaro aloqa oʻrnatish uchun Intimate Circle funksiyasini qoʻshdi. Uning yordamida ob-havo, jadval va salomatlik koʻrsatkichlari bilan boʻlishish, shuningdek, smartfon ekranidagi tasvirni uzatish orqali boshqa foydalanuvchiga masofadan turib yordam berish mumkin. Uy hayvonlari uchun esa alohida profillar va fotoalbomlar yaratish imkoniyati yaratildi.

Matnli qoʻngʻiroqlar funksiyasi endilikda uchinchi tomon ijtimoiy ilovalarida ham ishlaydi. Suhbat davomida suhbatdoshning nutqi avtomatik tarzda matnga oʻgirilsa, foydalanuvchi kiritgan xabarlar aksincha nutq sintezi yordamida ovozga aylanadi. Shuningdek, xabarnomalar tizimi yangilanib, qurilma ayrim turdagi xabarlarni tanib olish hamda tegishli maʼlumotlarni maxsus oynada real vaqt rejimida chiqarishni oʻrgandi.

HuaweiMate 90 Pro MaxSmartfonSunʼiy intellektTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 90 Pro Max smartfonida yangi maxfiylik funksiyasi taqdim etildiHuawei Mate 90 Pro Max smartfonida yangi maxfiylik funksiyasi taqdim etildiKecha 11:24Huawei Mate 90 Pro Max flagmani taqdim etildi va modulli kamera oldiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani taqdim etildi va modulli kamera oldi1 oktabr 14:20Huawei Mate 90 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildi30 sentabr 18:28Huawei Mate 90 Pro Max uchun 1 dyuymli tashqi kamera sinovdan oʻtkazildiHuawei Mate 90 Pro Max uchun 1 dyuymli tashqi kamera sinovdan oʻtkazildi29 sentabr 15:54Huawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadi25 sentabr 13:20Huawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladi17 sentabr 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...