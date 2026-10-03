Huawei Mate 90 Pro Max uchun ilk yirik yangilanish taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Huawei Mate 90 Pro Max uchun chiqarilgan ilk yirik dasturiy ta'minot yangilanishi qurilmaga to'rtta telefon raqamini bir vaqtning o'zida qo'llab-quvvatlash imkoniyatini taqdim etdi.
- Ushbu proshivka "Galereya" ilovasi uchun aqlli tahrirlash funksiyalari, suratlar va Live-suratlarni 3D Dynamic Photos formatiga o'tkazish hamda video muharriri uchun yangi sun'iy intellekt funksiyalarini o'z ichiga oladi.
Huawei kompaniyasi oktabr boshida namoyish etilgan oʻzining flagman smartfoni — Mate 90 Pro Max uchun ilk yirik dasturiy taʼminot yangilanishini chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, hajmi taxminan 745 MB boʻlgan mazkur proshivka qurilmaga yangi aloqa imkoniyatlari, sunʼiy intellektga asoslangan vositalar hamda qator tizimli yaxshilanishlarni olib keldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi yangilanishdagi eng muhim va eʼtiborga molik funksiyalardan biri bu bir vaqtning oʻzida toʻrtta telefon raqamini qoʻllab-quvvatlash imkoniyatidir. Smartfon ikkita jismoniy SIM-karta va yana ikkita eSIM raqamlarini saqlab turishi mumkin. Bunda toʻrtta raqamdan uchtasi bir vaqtning oʻzida kutilish rejimida boʻlib, qoʻngʻiroqlar, xabarlar va mobil internet uchun faol foydalanilishi taʼminlanadi.
Sunʼiy intellekt va multimediadagi yangiliklarQurilmaning «Galereya» ilovasi imkoniyatlari sezilarli darajada kengaytirildi. Xususan, aqlli tahrirlash funksiyasi fotosurat tarkibini tahlil qilib, tegishli oʻzgarishlarni taklif etadi. Foydalanuvchi oddiy matnli ibora yordamida ham istalgan natijani tasvirlashi mumkin, shundan soʻng sunʼiy intellekt tasvirni oʻzi qayta ishlaydi. Shuningdek, oddiy suratlar va Live-suratlarni 3D Dynamic Photos formatiga oʻtkazuvchi vosita ham qoʻshildi.
Video muharririga ham yangi sunʼiy intellekt funksiyalari kiritildi. Mate 90 Pro Max tanlangan foto va videolarni avtomatik tahlil qilib, virtual kamera harakati hamda musiqani tanlagan holda tayyor rolik yaratishga qodir. Ovoz va musiqa asboblari yozuvlarini yaxshilash uchun esa alohida maxsus tovushni yaxshilash vositasi taqdim etildi.
Aloqa va interfeysdagi qoʻshimcha qulayliklarHuawei yaqin qarindoshlar va oila aʼzolari bilan oʻzaro aloqa oʻrnatish uchun Intimate Circle funksiyasini qoʻshdi. Uning yordamida ob-havo, jadval va salomatlik koʻrsatkichlari bilan boʻlishish, shuningdek, smartfon ekranidagi tasvirni uzatish orqali boshqa foydalanuvchiga masofadan turib yordam berish mumkin. Uy hayvonlari uchun esa alohida profillar va fotoalbomlar yaratish imkoniyati yaratildi.
Matnli qoʻngʻiroqlar funksiyasi endilikda uchinchi tomon ijtimoiy ilovalarida ham ishlaydi. Suhbat davomida suhbatdoshning nutqi avtomatik tarzda matnga oʻgirilsa, foydalanuvchi kiritgan xabarlar aksincha nutq sintezi yordamida ovozga aylanadi. Shuningdek, xabarnomalar tizimi yangilanib, qurilma ayrim turdagi xabarlarni tanib olish hamda tegishli maʼlumotlarni maxsus oynada real vaqt rejimida chiqarishni oʻrgandi.
Izohlar 0
…