Huawei Mate 90 Pro Max smartfonida yangi maxfiylik funksiyasi taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Huawei Mate 90 Pro Max smartfoni va HarmonyOS 7 operatsion tizimi «Bir marta koʻrish»
- (View Once) nomli yangi funksiya bilan taqdim etildi.
- Ushbu funksiya yordamida yuborilgan rasmlar qabul qiluvchi qurilmada faqat bir marta ochiladi va shundan soʻng avtomatik tarzda oʻchib ketadi, bu esa shaxsiy maʼlumotlar va maxfiy kadrlarning tarqalishining oldini olishga qaratilgan.
Huawei kompaniyasi oʻzining eng soʻnggi qurilmalari xavfsizligi va foydalanuvchi maxfiyligini oshirish yoʻnalishida navbatdagi muhim qadamni tashladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Huawei Mate 90 Pro Max smartfoni va HarmonyOS 7 operatsion tizimi kombinatsiyasi foydalanuvchilarga surat almashish jarayonida qoʻshimcha himoya qatlamini taqdim etuvchi «Bir marta koʻrish» (View Once) funksiyasi bilan boyitildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu yangi imkoniyat oʻz mohiyatiga koʻra shaxsiy maʼlumotlar va maxfiy kadrlarning tarqalishining oldini olishga qaratilgan. Funksiya yordamida yuborilgan rasmlar qabul qiluvchi qurilmada faqat bir marta ochiladi va shundan soʻng avtomatik tarzda butunlay oʻchib ketadi. Bu esa foydalanuvchiga ikkinchi tomon saqlab qolishini istamagan rasmlarni xavfsiz almashish imkonini beradi.
Yangi funksiya qanday ishlaydi?Taniqli insayder Ice Universe hamda mutaxassis Zhong Wenze tomonidan eʼlon qilingan 41 soniyali videorolikda mazkur funksiyaning amaldagi ishlash jarayoni yaqqol namoyish etildi. Namoyish davomida ikkita Huawei smartfoni oʻzaro Pikachu tasvirlangan rasmni almashdi. Qabul qiluvchi qurilmada surat ochilgach, u faqat bir marta koʻrsatildi va darhol xiralashib, qayta ochib boʻlmaydigan holatga keldi.
Dasturiy taʼminot ishlab chiquvchilari ushbu jarayonning vizual qismiga ham alohida eʼtibor qaratishgan. Xususan, surat yopilish vaqtida xuddi yongandan keyingi fotochizmaga oʻxshash maxsus vizual effekt qoʻllaniladi. Bunday oʻtishlar va silliq animatsiyalar HarmonyOS 7 interfeysining umumiy dizayniga uygʻunlashgan holda foydalanuvchi tajribasini yanada yaxshilaydi.
Eslatib oʻtamiz, oktyabr oyining boshida boʻlib oʻtgan Mate 90 seriyasidagi qurilmalar taqdimotidan soʻng joriy etilgan bu funksiya zamonaviy mobil qurilmalarda shaxsiy hayot daxlsizligini taʼminlash talablari ortib borayotganidan dalolat beradi. Huawei oʻzining ekotizimini doimiy ravishda takomillashtirib, foydalanuvchilarga nafaqat yuqori unumdorlik, balki maʼlumotlar xavfsizligi boʻshliqlarini toʻldiruvchi vositalarni ham taqdim etishda davom etmoqda.
Izohlar 0
…