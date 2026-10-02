Huawei Mate 90 Pro Max smartfonida yangi maxfiylik funksiyasi taqdim etildi

·30·Texno
Huawei Mate 90 Pro Max smartfonida yangi maxfiylik funksiyasi taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Huawei Mate 90 Pro Max smartfoni va HarmonyOS 7 operatsion tizimi «Bir marta koʻrish»
  • (View Once) nomli yangi funksiya bilan taqdim etildi.
  • Ushbu funksiya yordamida yuborilgan rasmlar qabul qiluvchi qurilmada faqat bir marta ochiladi va shundan soʻng avtomatik tarzda oʻchib ketadi, bu esa shaxsiy maʼlumotlar va maxfiy kadrlarning tarqalishining oldini olishga qaratilgan.

Huawei kompaniyasi oʻzining eng soʻnggi qurilmalari xavfsizligi va foydalanuvchi maxfiyligini oshirish yoʻnalishida navbatdagi muhim qadamni tashladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Huawei Mate 90 Pro Max smartfoni va HarmonyOS 7 operatsion tizimi kombinatsiyasi foydalanuvchilarga surat almashish jarayonida qoʻshimcha himoya qatlamini taqdim etuvchi «Bir marta koʻrish» (View Once) funksiyasi bilan boyitildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu yangi imkoniyat oʻz mohiyatiga koʻra shaxsiy maʼlumotlar va maxfiy kadrlarning tarqalishining oldini olishga qaratilgan. Funksiya yordamida yuborilgan rasmlar qabul qiluvchi qurilmada faqat bir marta ochiladi va shundan soʻng avtomatik tarzda butunlay oʻchib ketadi. Bu esa foydalanuvchiga ikkinchi tomon saqlab qolishini istamagan rasmlarni xavfsiz almashish imkonini beradi.

Yangi funksiya qanday ishlaydi?

Taniqli insayder Ice Universe hamda mutaxassis Zhong Wenze tomonidan eʼlon qilingan 41 soniyali videorolikda mazkur funksiyaning amaldagi ishlash jarayoni yaqqol namoyish etildi. Namoyish davomida ikkita Huawei smartfoni oʻzaro Pikachu tasvirlangan rasmni almashdi. Qabul qiluvchi qurilmada surat ochilgach, u faqat bir marta koʻrsatildi va darhol xiralashib, qayta ochib boʻlmaydigan holatga keldi.

Dasturiy taʼminot ishlab chiquvchilari ushbu jarayonning vizual qismiga ham alohida eʼtibor qaratishgan. Xususan, surat yopilish vaqtida xuddi yongandan keyingi fotochizmaga oʻxshash maxsus vizual effekt qoʻllaniladi. Bunday oʻtishlar va silliq animatsiyalar HarmonyOS 7 interfeysining umumiy dizayniga uygʻunlashgan holda foydalanuvchi tajribasini yanada yaxshilaydi.

Eslatib oʻtamiz, oktyabr oyining boshida boʻlib oʻtgan Mate 90 seriyasidagi qurilmalar taqdimotidan soʻng joriy etilgan bu funksiya zamonaviy mobil qurilmalarda shaxsiy hayot daxlsizligini taʼminlash talablari ortib borayotganidan dalolat beradi. Huawei oʻzining ekotizimini doimiy ravishda takomillashtirib, foydalanuvchilarga nafaqat yuqori unumdorlik, balki maʼlumotlar xavfsizligi boʻshliqlarini toʻldiruvchi vositalarni ham taqdim etishda davom etmoqda.

HuaweiMate 90 Pro MaxHarmonyOS 7SmartfonlarTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 90 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildi30 sentabr 18:28Huawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadi25 sentabr 13:20Huawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladi17 sentabr 20:57Huawei Mate 90 Pro Max uchun 1 dyuymli tashqi kamera sinovdan oʻtkazildiHuawei Mate 90 Pro Max uchun 1 dyuymli tashqi kamera sinovdan oʻtkazildi29 sentabr 15:54Huawei Mate 90 Pro Max flagmani taqdim etildi va modulli kamera oldiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani taqdim etildi va modulli kamera oldiKecha 14:20Huawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdiHuawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdi13 sentabr 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi