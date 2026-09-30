Huawei Mate 90 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildi

·31·Texno
Huawei Mate 90 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Taqdimotdan oldin Huawei Mate 90 Pro Max Collector's Edition flagmanining jonli suratlari va kamerada olingan ilk kadrlari e'lon qilindi.
  • Ushbu qurilma zumrad yashil rangli Florence Jade bezakli korpusi, modul konstruktorli g'ilofi va 48, 96, 240 mm fokus masofalaridan foydalanish imkonini beruvchi ilg'or kamerasi bilan ajralib turadi.
  • Ikkinchi avlod Linglong ekrani va HarmonyOS 7 operatsion tizimi esa smartfonning silliq ishlashini ta'minlaydi.

Taqdimot marosimiga bir kun qolganida Xitoyning Mydrivers nashri yangi Huawei Mate 90 Pro Max Collector's Edition flagman smartfonining jonli suratlari hamda uning kamerasida olingan ilk kadrlarni eʼlon qildi. Mazkur qurilma ilg‘or texnik imkoniyatlari va o‘ziga xos dizayn yechimlari bilan mobil bozor mutaxassislari e’tiborini tortishga ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mydrivers maʼlumotiga koʻra, namoyish etilgan maxsus versiyaning asosiy vizual o‘ziga xosligi Florence Jade bezakli, изумрудно-зеленый (zumrad yashil) korpusida namoyon bo‘ladi. Turli yoritish sharoitida qurilma rangi sezilarli darajada o‘zgarib turadi, uning oltin-yashil ramkasi esa Mate Star Ring deb nomlangan o‘ziga xos yumaloq kamera bloki bilan uyg‘unlashgan.

Modul konstruktorli g‘ilof va aksessuarlar

Kolleksiyada taqdim etilgan qurilma o‘ziga xos modulli g‘ilof bilan jihozlangan bo‘lib, u aslida o‘ziga xos konstruktor vazifasini bajaradi. Foydalanuvchilar orqa panel, kamera atrofidagi halqa hamda quyi funksional qismlarni o‘z xohishiga ko‘ra alohida almashtirishi mumkin.

Qo‘shimcha modullar qatoriga xushbo‘y atir purkagich, kichik oyna hamda portret suratga olish uchun mo‘ljallangan maxsus yorug‘lik manbasi kiritilgan. Turli xil ranglar va aksessuarlar kombinatsiyasi tufayli foydalanuvchilar smartfon tashqi ko‘rinishini maʼlum bir vaziyat yoki kayfiyatga moslab o‘zgartirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Kameraning ilg‘or imkoniyatlari

Mydrivers nashri qurilmaning optik imkoniyatlariga ham alohida eʼtibor qaratdi. Taqdim etilgan namunali suratlarda 48, 96 va 240 millimetrli fokus masofalaridan foydalanilgani ko‘rsatilgan. Maksimal yaqinlashtirish darajasida ham smartfon uzoqdagi ob’ektlar tafsilotlarini, jumladan, haykallar yuzi, kiyimlar va devorlar fakturasini juda aniq saqlab qoladi.

Kunduzgi manzaralarda muallif ranglarning tabiiyligi, yaʼni ortiqcha to‘yinganlikning yo‘qligini qayd etgan. Tungi portret suratga olish rejimida esa kamera teri tuslari, kiyim detallari, qizil yorug‘lik manbalari va fondagi binafsha rang tutunni bir vaqtning o‘zida aniq muvozanatda saqlashga muvaffaq bo‘lgan.

Ekran va dasturiy taʼminot samaradorligi

Huawei Mate 90 Pro Max Collector's Edition ikkinchi avlod Linglong ekrani bilan jihozlangan. Nashr muallifining taassurotlariga ko‘ra, mazkur displey yuqori yorug‘lik, tiniqlik va hatto kunduzgi yorug‘likda ham mukammal o‘qish imkoniyati bilan ajralib turadi.

Shuningdek, HarmonyOS 7 operatsion tizimining taʼsirchan ravishda silliq ishlashi alohida taʼkidlanadi. Interfeys imo-ishoralarga juda tezkor javob beradi, ilovalar orasidagi o‘tishlar, fotosuratlarni varaqlash hamda TikTok tasmasini aylantirish jarayonlari hech qanday kechikishlarsiz amalga oshiriladi.

HuaweiMate 90 Pro MaxSmartfonlarTexnologiyalarYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadi25 sentabr 13:20Huawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladi17 sentabr 20:57Huawei Mate 90 Pro Max uchun 1 dyuymli tashqi kamera sinovdan oʻtkazildiHuawei Mate 90 Pro Max uchun 1 dyuymli tashqi kamera sinovdan oʻtkazildiKecha 15:54Huawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadiHuawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadi27 avgust 22:25Huawei Mate 90 RS Ultimate Design smartfonining ilk renderlari eʼlon qilindiHuawei Mate 90 RS Ultimate Design smartfonining ilk renderlari eʼlon qilindi27 sentabr 00:23iQOO 16 flagmani taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va 8400 mA·ch batareyaiQOO 16 flagmani taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va 8400 mA·ch batareyaBugun 01:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi