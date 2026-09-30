Huawei Mate 90 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Taqdimotdan oldin Huawei Mate 90 Pro Max Collector's Edition flagmanining jonli suratlari va kamerada olingan ilk kadrlari e'lon qilindi.
- Ushbu qurilma zumrad yashil rangli Florence Jade bezakli korpusi, modul konstruktorli g'ilofi va 48, 96, 240 mm fokus masofalaridan foydalanish imkonini beruvchi ilg'or kamerasi bilan ajralib turadi.
- Ikkinchi avlod Linglong ekrani va HarmonyOS 7 operatsion tizimi esa smartfonning silliq ishlashini ta'minlaydi.
Taqdimot marosimiga bir kun qolganida Xitoyning Mydrivers nashri yangi Huawei Mate 90 Pro Max Collector's Edition flagman smartfonining jonli suratlari hamda uning kamerasida olingan ilk kadrlarni eʼlon qildi. Mazkur qurilma ilg‘or texnik imkoniyatlari va o‘ziga xos dizayn yechimlari bilan mobil bozor mutaxassislari e’tiborini tortishga ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mydrivers maʼlumotiga koʻra, namoyish etilgan maxsus versiyaning asosiy vizual o‘ziga xosligi Florence Jade bezakli, изумрудно-зеленый (zumrad yashil) korpusida namoyon bo‘ladi. Turli yoritish sharoitida qurilma rangi sezilarli darajada o‘zgarib turadi, uning oltin-yashil ramkasi esa Mate Star Ring deb nomlangan o‘ziga xos yumaloq kamera bloki bilan uyg‘unlashgan.
Modul konstruktorli g‘ilof va aksessuarlarKolleksiyada taqdim etilgan qurilma o‘ziga xos modulli g‘ilof bilan jihozlangan bo‘lib, u aslida o‘ziga xos konstruktor vazifasini bajaradi. Foydalanuvchilar orqa panel, kamera atrofidagi halqa hamda quyi funksional qismlarni o‘z xohishiga ko‘ra alohida almashtirishi mumkin.
Qo‘shimcha modullar qatoriga xushbo‘y atir purkagich, kichik oyna hamda portret suratga olish uchun mo‘ljallangan maxsus yorug‘lik manbasi kiritilgan. Turli xil ranglar va aksessuarlar kombinatsiyasi tufayli foydalanuvchilar smartfon tashqi ko‘rinishini maʼlum bir vaziyat yoki kayfiyatga moslab o‘zgartirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Kameraning ilg‘or imkoniyatlariMydrivers nashri qurilmaning optik imkoniyatlariga ham alohida eʼtibor qaratdi. Taqdim etilgan namunali suratlarda 48, 96 va 240 millimetrli fokus masofalaridan foydalanilgani ko‘rsatilgan. Maksimal yaqinlashtirish darajasida ham smartfon uzoqdagi ob’ektlar tafsilotlarini, jumladan, haykallar yuzi, kiyimlar va devorlar fakturasini juda aniq saqlab qoladi.
Kunduzgi manzaralarda muallif ranglarning tabiiyligi, yaʼni ortiqcha to‘yinganlikning yo‘qligini qayd etgan. Tungi portret suratga olish rejimida esa kamera teri tuslari, kiyim detallari, qizil yorug‘lik manbalari va fondagi binafsha rang tutunni bir vaqtning o‘zida aniq muvozanatda saqlashga muvaffaq bo‘lgan.
Ekran va dasturiy taʼminot samaradorligiHuawei Mate 90 Pro Max Collector's Edition ikkinchi avlod Linglong ekrani bilan jihozlangan. Nashr muallifining taassurotlariga ko‘ra, mazkur displey yuqori yorug‘lik, tiniqlik va hatto kunduzgi yorug‘likda ham mukammal o‘qish imkoniyati bilan ajralib turadi.
Shuningdek, HarmonyOS 7 operatsion tizimining taʼsirchan ravishda silliq ishlashi alohida taʼkidlanadi. Interfeys imo-ishoralarga juda tezkor javob beradi, ilovalar orasidagi o‘tishlar, fotosuratlarni varaqlash hamda TikTok tasmasini aylantirish jarayonlari hech qanday kechikishlarsiz amalga oshiriladi.
Izohlar 0
…