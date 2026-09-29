Huawei Mate 90 Pro Max uchun 1 dyuymli tashqi kamera sinovdan oʻtkazildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Huawei Mate 90 Pro Max uchun 1 dyuymli sensorli, 10 karrali optik va 100 karrali raqamli zoom imkoniyatiga ega mustaqil tashqi kamera sinovdan oʻtkazildi.
- Ushbu modul smartfonning oʻz kameralaridan foydalanmay, balki toʻlaqonli suratga olish tizimi sifatida ishlaydi.
- Huawei Mate 90 seriyasi 1 oktyabr kuni Pekin vaqti bilan soat 10:00 da taqdim etiladi va savdolar oʻsha kuni soat 12:08 da boshlanadi.
Huawei kompaniyasi oʻzining boʻlajak flagman qurilmalari qatoriga kiruvchi Huawei Mate 90 Pro Max modeli uchun moʻljallangan noyob tashqi kamera modulining ish jarayonini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangi qurilma oddiy qoʻshimcha linza emas, balki toʻlaqonli mustaqil suratga olish tizimi boʻlib, smartfon imkoniyatlarini butunlay yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi tashqi modul oʻzining 1 dyuymli yirik sensoriga ega boʻlib, u professional darajadagi tasvir sifatini taʼminlashga qaratilgan. Ushbu yondashuv mobil fotografiyada anʼanaviy cheklovlarni chetlab oʻtib, kompakt kamera va ilgʻor smartfon funksiyalarini oʻzida birlashtirish imkonini beradi.
Imkoniyatlar va texnik xususiyatlarTashqi qurilmaning optik tizimi ham eʼtiborga loyiqdir. Modul 24–240 mmlik keng focal masofani qamrab oluvchi obʼyektiv bilan jihozlangan. Shuningdek, tizim 10 karrali optik zoom hamda 100 karrali raqamli yaqinlashtirish imkoniyatini taqdim etadi, bu esa uzoqdagi obyektlarni yuqori aniqlikda suratga olish imkonini beradi.
Asosiy oʻziga xos jihat shundaki, ushbu modul smartfonning oʻz ichki kameralaridan foydalanmaydi. Huawei Mate 90 Pro Max qurilmasi bu yerda faqatgina mustahkam oʻrnatish mexanizmi (kreplenie), displey, operatsion tizim va hisoblash platformasi vazifasini bajaradi.
Boshqaruv va kelajakdagi istiqbollarModulni boshqarish jarayoni toʻgʻridan-toʻgʻri smartfon ekrani va uning shtatdagi kamera ilovasi orqali amalga oshiriladi. Bu esa foydalanuvchiga qoʻshimcha murakkab sozlamalarsiz tanish interfeys yordamida professional darajadagi uskuna bilan ishlash qulayligini taqdim etadi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur qurilmaning anʼanaviy telenasadkalardan asosiy farqi uning toʻlaqonli avtonomligidadir. Sensoridan tortib obʼyektivigacha boʻlgan butun majmua yagona mustaqil fotosistema sifatida ishlaydi. Nazariy jihatdan, bunday kamerani tegishli qistirgich va ulanish interfeysi mavjud boʻlgan boshqa turdagi smartfonlarga ham moslashtirish mumkin.
Kompaniya taqdimotiga bagʻishlangan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Huawei Mate 90 turkumiga kiruvchi smartfonlarning rasmiy taqdimoti Pekin vaqti bilan 1 oktyabr kuni soat 10:00 da boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Shundan soʻng, oʻsha kuni soat 12:08 da yangi qurilmalarning savdolari rasman boshlanadi.
Izohlar 0
…