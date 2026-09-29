Huawei Mate 90 Pro Max uchun 1 dyuymli tashqi kamera sinovdan oʻtkazildi

·16·Texno
Huawei Mate 90 Pro Max uchun 1 dyuymli tashqi kamera sinovdan oʻtkazildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Huawei Mate 90 Pro Max uchun 1 dyuymli sensorli, 10 karrali optik va 100 karrali raqamli zoom imkoniyatiga ega mustaqil tashqi kamera sinovdan oʻtkazildi.
  • Ushbu modul smartfonning oʻz kameralaridan foydalanmay, balki toʻlaqonli suratga olish tizimi sifatida ishlaydi.
  • Huawei Mate 90 seriyasi 1 oktyabr kuni Pekin vaqti bilan soat 10:00 da taqdim etiladi va savdolar oʻsha kuni soat 12:08 da boshlanadi.

Huawei kompaniyasi oʻzining boʻlajak flagman qurilmalari qatoriga kiruvchi Huawei Mate 90 Pro Max modeli uchun moʻljallangan noyob tashqi kamera modulining ish jarayonini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangi qurilma oddiy qoʻshimcha linza emas, balki toʻlaqonli mustaqil suratga olish tizimi boʻlib, smartfon imkoniyatlarini butunlay yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi tashqi modul oʻzining 1 dyuymli yirik sensoriga ega boʻlib, u professional darajadagi tasvir sifatini taʼminlashga qaratilgan. Ushbu yondashuv mobil fotografiyada anʼanaviy cheklovlarni chetlab oʻtib, kompakt kamera va ilgʻor smartfon funksiyalarini oʻzida birlashtirish imkonini beradi.

Imkoniyatlar va texnik xususiyatlar

Tashqi qurilmaning optik tizimi ham eʼtiborga loyiqdir. Modul 24–240 mmlik keng focal masofani qamrab oluvchi obʼyektiv bilan jihozlangan. Shuningdek, tizim 10 karrali optik zoom hamda 100 karrali raqamli yaqinlashtirish imkoniyatini taqdim etadi, bu esa uzoqdagi obyektlarni yuqori aniqlikda suratga olish imkonini beradi.

Asosiy oʻziga xos jihat shundaki, ushbu modul smartfonning oʻz ichki kameralaridan foydalanmaydi. Huawei Mate 90 Pro Max qurilmasi bu yerda faqatgina mustahkam oʻrnatish mexanizmi (kreplenie), displey, operatsion tizim va hisoblash platformasi vazifasini bajaradi.

Boshqaruv va kelajakdagi istiqbollar

Modulni boshqarish jarayoni toʻgʻridan-toʻgʻri smartfon ekrani va uning shtatdagi kamera ilovasi orqali amalga oshiriladi. Bu esa foydalanuvchiga qoʻshimcha murakkab sozlamalarsiz tanish interfeys yordamida professional darajadagi uskuna bilan ishlash qulayligini taqdim etadi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur qurilmaning anʼanaviy telenasadkalardan asosiy farqi uning toʻlaqonli avtonomligidadir. Sensoridan tortib obʼyektivigacha boʻlgan butun majmua yagona mustaqil fotosistema sifatida ishlaydi. Nazariy jihatdan, bunday kamerani tegishli qistirgich va ulanish interfeysi mavjud boʻlgan boshqa turdagi smartfonlarga ham moslashtirish mumkin.

Kompaniya taqdimotiga bagʻishlangan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Huawei Mate 90 turkumiga kiruvchi smartfonlarning rasmiy taqdimoti Pekin vaqti bilan 1 oktyabr kuni soat 10:00 da boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Shundan soʻng, oʻsha kuni soat 12:08 da yangi qurilmalarning savdolari rasman boshlanadi.

HuaweiMate 90 Pro MaxMobil kameraTexnologiyalarGadjetlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadi25 sentabr 13:20Huawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladi17 sentabr 20:57Huawei Mate 90 RS Ultimate Design smartfonining ilk renderlari eʼlon qilindiHuawei Mate 90 RS Ultimate Design smartfonining ilk renderlari eʼlon qilindi27 sentabr 00:23Motorola keng formatli yangi buklama smartfon tayyorlamoqdaMotorola keng formatli yangi buklama smartfon tayyorlamoqdaKecha 22:59Honor Life S3 taqdim etildi: magnitli E Ink oʻquvchi va uning imkoniyatlariHonor Life S3 taqdim etildi: magnitli E Ink oʻquvchi va uning imkoniyatlariKecha 15:56Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkinKecha 09:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi