Huawei Mate 90 Pro Max flagmani taqdim etildi va modulli kamera oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyda Huawei Mate 90 Pro Max flagmani taqdim etildi, uning asosiy o‘ziga xosligi Ruiying Z10 nomli modulli tashqi kamerasi hisoblanadi.
- Collector’s Edition versiyasi uchun mo‘ljallangan ushbu kamera 1 dyuymli RYYB-sensor, uzluksiz 10 karrali optik zoom va 24–240 mm fokus masofasiga ega.
- Qurilma 6,9 dyuymli OLED-ekran, 6800 mA·soat sig‘imli akkumulyator, 100 W simli va 50 W simsiz tezkor quvvatlashni qo‘llab-quvvatlaydi.
Zamin.uz axborot saytining ixbt.com manbasiga tayanib xabar qilishicha, Xitoyda Huawei kompaniyasining navbatdagi flagman smartfonlari seriyasi, jumladan, ilg‘or imkoniyatlarga ega Huawei Mate 90 Pro Max rasman taqdim etildi. Mazkur qurilma mobil suratga olish texnologiyalarida muhim qadam bo‘lib, o‘ziga xos modulli tashqi kamerasi bilan e’tiborni tortmoqda va mobil fototexnika ixlosmandlari uchun katta qiziqish uyg‘otmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Modulli tashqi kamera imkoniyatlariixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, yangi Huawei Mate 90 Pro Max modelining asosiy o‘ziga xosligi Ruiying Z10 nomli g‘ayrioddiy modulli tashqi kamerasi hisoblanadi. Collector’s Edition maxsus versiyasi uchun mo‘ljallangan ushbu aksessuar 1 dyuymli RYYB-sensor, uzluksiz 10 karrali optik zoom hamda 24–240 mm fokus masofasiga ega ob’ektiv bilan jihozlangan. Shuningdek, uning diafragma qiymati f/2.0 dan f/4.5 gacha o‘zgarib, uzoqdagi obyektlarni suratga olishda smartfonda misli ko‘rilmagan qulayliklarni taqdim etadi.
Smartofonning o‘ziga o‘rnatilgan asosiy kamerasi ham yuqori texnologik ko‘rsatkichlarga ega. Unda optik stabilizatsiya va f/1.4–f/4.0 o‘zgaruvchan diafragmali 1/1,28 dyuymli 50 megapikselli RYYB-sensor qo‘llanilgan. Bularga qo‘shimcha ravishda 40 megapikselli o‘ta keng burchakli kamera hamda optik stabilizatsiyaga ega 200 megapikselli periskop telemodul o‘rnatilgan bo‘lib, ular 4 karrali optik, 8 karrali optik sifatdagi va 100 karrali raqamli zoom imkoniyatini beradi. Ranglar uzatilishiga esa uchinchi avlod Red Maple kamerasi mas’uldir.
Displey, quvvat va texnik tavsiflarQurilma 2848×1320 piksellar aniqligiga ega 6,9 dyuymli ikki qatlamli OLED-ekran bilan jihozlangan. Ushbu ekran LTPO texnologiyasi yordamida 1 dan 120 Hz gacha yangilanish chastotasini qo‘llab-quvvatlaydi va lokal cho‘qqi yorqinligi 12 000 nitgacha yetadi. Bu quyosh nuri ostida ham tasvirlarning o‘ta aniq va yorqin ko‘rinishini ta’minlaydi.
Smartfon ichiga 6800 mA·soat sig‘imli akkumulyator o‘rnatilgan bo‘lib, u 100 W quvvatga ega simli hamda 50 W quvvatli simsiz tezkor quvvatlash texnologiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi. Operativ xotirasi 16 GB bo‘lgan versiyalar kuchli Kirin 9050 Pro protsessori bilan ta’minlangan va qurilma HarmonyOS 7 operatsion tizimida ishlaydi.
Korpus IP68 va IP69 standartlari bo‘yicha namlik hamda changdan to‘liq himoyalangan. Manba ma’lumotlariga ko‘ra, Huawei Mate 90 seriyasidagi barcha qurilmalarning savdosi taqdimotdan so‘ng darhol Xitoy bozorida boshlab yuborilgan.
Izohlar 0
…