Huawei Mate 90 Pro Max flagmani taqdim etildi va modulli kamera oldi

·18·Texno
Huawei Mate 90 Pro Max flagmani taqdim etildi va modulli kamera oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyda Huawei Mate 90 Pro Max flagmani taqdim etildi, uning asosiy o‘ziga xosligi Ruiying Z10 nomli modulli tashqi kamerasi hisoblanadi.
  • Collector’s Edition versiyasi uchun mo‘ljallangan ushbu kamera 1 dyuymli RYYB-sensor, uzluksiz 10 karrali optik zoom va 24–240 mm fokus masofasiga ega.
  • Qurilma 6,9 dyuymli OLED-ekran, 6800 mA·soat sig‘imli akkumulyator, 100 W simli va 50 W simsiz tezkor quvvatlashni qo‘llab-quvvatlaydi.

Zamin.uz axborot saytining ixbt.com manbasiga tayanib xabar qilishicha, Xitoyda Huawei kompaniyasining navbatdagi flagman smartfonlari seriyasi, jumladan, ilg‘or imkoniyatlarga ega Huawei Mate 90 Pro Max rasman taqdim etildi. Mazkur qurilma mobil suratga olish texnologiyalarida muhim qadam bo‘lib, o‘ziga xos modulli tashqi kamerasi bilan e’tiborni tortmoqda va mobil fototexnika ixlosmandlari uchun katta qiziqish uyg‘otmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Modulli tashqi kamera imkoniyatlari

ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, yangi Huawei Mate 90 Pro Max modelining asosiy o‘ziga xosligi Ruiying Z10 nomli g‘ayrioddiy modulli tashqi kamerasi hisoblanadi. Collector’s Edition maxsus versiyasi uchun mo‘ljallangan ushbu aksessuar 1 dyuymli RYYB-sensor, uzluksiz 10 karrali optik zoom hamda 24–240 mm fokus masofasiga ega ob’ektiv bilan jihozlangan. Shuningdek, uning diafragma qiymati f/2.0 dan f/4.5 gacha o‘zgarib, uzoqdagi obyektlarni suratga olishda smartfonda misli ko‘rilmagan qulayliklarni taqdim etadi.

Smartofonning o‘ziga o‘rnatilgan asosiy kamerasi ham yuqori texnologik ko‘rsatkichlarga ega. Unda optik stabilizatsiya va f/1.4–f/4.0 o‘zgaruvchan diafragmali 1/1,28 dyuymli 50 megapikselli RYYB-sensor qo‘llanilgan. Bularga qo‘shimcha ravishda 40 megapikselli o‘ta keng burchakli kamera hamda optik stabilizatsiyaga ega 200 megapikselli periskop telemodul o‘rnatilgan bo‘lib, ular 4 karrali optik, 8 karrali optik sifatdagi va 100 karrali raqamli zoom imkoniyatini beradi. Ranglar uzatilishiga esa uchinchi avlod Red Maple kamerasi mas’uldir.

Displey, quvvat va texnik tavsiflar

Qurilma 2848×1320 piksellar aniqligiga ega 6,9 dyuymli ikki qatlamli OLED-ekran bilan jihozlangan. Ushbu ekran LTPO texnologiyasi yordamida 1 dan 120 Hz gacha yangilanish chastotasini qo‘llab-quvvatlaydi va lokal cho‘qqi yorqinligi 12 000 nitgacha yetadi. Bu quyosh nuri ostida ham tasvirlarning o‘ta aniq va yorqin ko‘rinishini ta’minlaydi.

Smartfon ichiga 6800 mA·soat sig‘imli akkumulyator o‘rnatilgan bo‘lib, u 100 W quvvatga ega simli hamda 50 W quvvatli simsiz tezkor quvvatlash texnologiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi. Operativ xotirasi 16 GB bo‘lgan versiyalar kuchli Kirin 9050 Pro protsessori bilan ta’minlangan va qurilma HarmonyOS 7 operatsion tizimida ishlaydi.

Korpus IP68 va IP69 standartlari bo‘yicha namlik hamda changdan to‘liq himoyalangan. Manba ma’lumotlariga ko‘ra, Huawei Mate 90 seriyasidagi barcha qurilmalarning savdosi taqdimotdan so‘ng darhol Xitoy bozorida boshlab yuborilgan.

HuaweiMate 90 Pro MaxSmartfonTexnologiyaYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 90 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiKecha 18:28Huawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadi25 sentabr 13:20Huawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladi17 sentabr 20:57Huawei Mate 90 Pro Max uchun 1 dyuymli tashqi kamera sinovdan oʻtkazildiHuawei Mate 90 Pro Max uchun 1 dyuymli tashqi kamera sinovdan oʻtkazildi29 sentabr 15:54Huawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklamaHuawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklama7 sentabr 16:54Huawei Mate 90 RS Ultimate Design smartfonining ilk renderlari eʼlon qilindiHuawei Mate 90 RS Ultimate Design smartfonining ilk renderlari eʼlon qilindi27 sentabr 00:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi