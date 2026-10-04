Honor oʻzining yangi ixcham elektr kompressorini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Honor brendi Xitoy bozorida Honor Life Air Pump Lite nomli ixcham portativ elektr kompressorini taqdim etdi, u avtomobil, mototsikl, velosiped va sport anjomlarini tezkor hamda qulay tarzda toʻldirishga moʻljallangan.
- Ushbu qurilma 37 dollarga baholanadi, 160 × 63 × 62 mm oʻlchamlarga va 583 gramm vaznga ega boʻlib, 500 ml suv idishi hajmini egallaydi.
Honor brendi Xitoy bozorida avtomobillar, mototsikllar, velosipedlar va sport anjomlarini tezkor hamda qulay tarzda toʻldirishga moʻljallangan Honor Life Air Pump Lite portativ elektr kompressorini namoyish etdi. Ixcham oʻlchamlari va zamonaviy funksiyalari bilan ajralib turuvchi ushbu qurilma haydovchilar hamda faol turmush tarzini yoqtiruvchilar uchun kundalik hayotda ishonchli yordamchiga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmaning narxi 37 dollarni tashkil etadi. Mazkur portativ kompressor oʻzining kichik gabaritlari bilan eʼtiborni tortadi: uning korpusi 160 × 63 × 62 millimetr oʻlchamlarga ega boʻlib, ogʻirligi atigi 583 grammni tashkil qiladi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilma hajmi boʻyicha 500 millilitrli suv idishiga teng keladi.
Ixcham dizayn va qulay boshqaruvKichik oʻlchamlari tufayli Honor Life Air Pump Liteʼni avtomobilning eshik choʻntagida yoki hatto stakan qoʻygichida osongina saqlash mumkin. Qurilmaning old panelida joriy bosim koʻrsatkichlarini aniq koʻrsatib turuvchi raqamli displey joylashgan boʻlib, u foydalanuvchiga toʻliq nazorat imkonini beradi.
Displey toʻrtta asosiy oʻlchov birligini qoʻllab-quvvatlaydi: PSI, bar, kPas va kgfs/sm². Shuningdek, foydalanuvchi kerakli bosim darajasini oldindan belgilab qoʻyishi mumkin, shundan soʻng qurilma belgilangan koʻrsatkichga yetgach avtomatik ravishda oʻz ishini toʻxtatadi.
Ishlash rejimlari va texnik imkoniyatlarQurilma turli ehtiyojlar uchun moʻljallangan beshta ish rejimini taklif etadi. Bularga avtomobil, mototsikl, velosiped, toʻp uchun rejimlar hamda shaxsiy foydalanuvchi rejimi kiradi. Kompressorning unumdorligi daqiqasiga 25–30 litrni tashkil etib, uning maksimal bosimi 11 bargacha yetadi.
Ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, ushbu qurilma velosiped shinasini taxminan 42 soniyada, basketbol toʻpini esa atigi 17 soniyada toʻldira oladi. Albatta, haqiqiy sarflanadigan vaqt buyumning oʻlchamiga hamda boshlangʻich bosim darajasiga qarab oʻzgarishi mumkin.
Batareya quvvati va qoʻshimcha himoyaHonor Life Air Pump Lite ichida har biri 2500 mA·soat boʻlgan uchta akkumulyator elementi oʻrnatilgan. Toʻliq quvvatlangan batareya toʻrtta avtomobil shinasini yoki 102 tagacha basketbol toʻpini damlash uchun yetarli boʻladi. Quvvat olish jarayoni zamonaviy USB-C porti orqali amalga oshiriladi.
Xavfsizlikni taʼminlash maqsadida kompressor haddan tashqari qizish, ortiqcha oqim va kuchlanishdan himoya tizimi bilan jihozlangan. Ichki qismlarni samarali sovutish uchun alohida havo kanali koʻzda tutilgan. Shuningdek, korpusning yuqori qismida qorongʻi vaqtlarda yoki favqulodda vaziyatlarda qoʻl keladigan oʻrnatilgan chiroq mavjud.
Izohlar 0
…