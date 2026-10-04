Honor oʻzining yangi ixcham elektr kompressorini taqdim etdi

·19·Texno
Honor oʻzining yangi ixcham elektr kompressorini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Honor brendi Xitoy bozorida Honor Life Air Pump Lite nomli ixcham portativ elektr kompressorini taqdim etdi, u avtomobil, mototsikl, velosiped va sport anjomlarini tezkor hamda qulay tarzda toʻldirishga moʻljallangan.
  • Ushbu qurilma 37 dollarga baholanadi, 160 × 63 × 62 mm oʻlchamlarga va 583 gramm vaznga ega boʻlib, 500 ml suv idishi hajmini egallaydi.

Honor brendi Xitoy bozorida avtomobillar, mototsikllar, velosipedlar va sport anjomlarini tezkor hamda qulay tarzda toʻldirishga moʻljallangan Honor Life Air Pump Lite portativ elektr kompressorini namoyish etdi. Ixcham oʻlchamlari va zamonaviy funksiyalari bilan ajralib turuvchi ushbu qurilma haydovchilar hamda faol turmush tarzini yoqtiruvchilar uchun kundalik hayotda ishonchli yordamchiga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmaning narxi 37 dollarni tashkil etadi. Mazkur portativ kompressor oʻzining kichik gabaritlari bilan eʼtiborni tortadi: uning korpusi 160 × 63 × 62 millimetr oʻlchamlarga ega boʻlib, ogʻirligi atigi 583 grammni tashkil qiladi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilma hajmi boʻyicha 500 millilitrli suv idishiga teng keladi.

Ixcham dizayn va qulay boshqaruv

Kichik oʻlchamlari tufayli Honor Life Air Pump Liteʼni avtomobilning eshik choʻntagida yoki hatto stakan qoʻygichida osongina saqlash mumkin. Qurilmaning old panelida joriy bosim koʻrsatkichlarini aniq koʻrsatib turuvchi raqamli displey joylashgan boʻlib, u foydalanuvchiga toʻliq nazorat imkonini beradi.

Displey toʻrtta asosiy oʻlchov birligini qoʻllab-quvvatlaydi: PSI, bar, kPas va kgfs/sm². Shuningdek, foydalanuvchi kerakli bosim darajasini oldindan belgilab qoʻyishi mumkin, shundan soʻng qurilma belgilangan koʻrsatkichga yetgach avtomatik ravishda oʻz ishini toʻxtatadi.

Ishlash rejimlari va texnik imkoniyatlar

Qurilma turli ehtiyojlar uchun moʻljallangan beshta ish rejimini taklif etadi. Bularga avtomobil, mototsikl, velosiped, toʻp uchun rejimlar hamda shaxsiy foydalanuvchi rejimi kiradi. Kompressorning unumdorligi daqiqasiga 25–30 litrni tashkil etib, uning maksimal bosimi 11 bargacha yetadi.

Ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, ushbu qurilma velosiped shinasini taxminan 42 soniyada, basketbol toʻpini esa atigi 17 soniyada toʻldira oladi. Albatta, haqiqiy sarflanadigan vaqt buyumning oʻlchamiga hamda boshlangʻich bosim darajasiga qarab oʻzgarishi mumkin.

Batareya quvvati va qoʻshimcha himoya

Honor Life Air Pump Lite ichida har biri 2500 mA·soat boʻlgan uchta akkumulyator elementi oʻrnatilgan. Toʻliq quvvatlangan batareya toʻrtta avtomobil shinasini yoki 102 tagacha basketbol toʻpini damlash uchun yetarli boʻladi. Quvvat olish jarayoni zamonaviy USB-C porti orqali amalga oshiriladi.

Xavfsizlikni taʼminlash maqsadida kompressor haddan tashqari qizish, ortiqcha oqim va kuchlanishdan himoya tizimi bilan jihozlangan. Ichki qismlarni samarali sovutish uchun alohida havo kanali koʻzda tutilgan. Shuningdek, korpusning yuqori qismida qorongʻi vaqtlarda yoki favqulodda vaziyatlarda qoʻl keladigan oʻrnatilgan chiroq mavjud.

HonorKompressorTexnologiyaGadjetYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Magic 9 Pro Max bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydiHonor Magic 9 Pro Max bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydi27 sentabr 15:58Honor Watch 6 Pro Xitoyda sotuvga chiqdi: ilgʻor imkoniyatlarHonor Watch 6 Pro Xitoyda sotuvga chiqdi: ilgʻor imkoniyatlar28 sentabr 12:23Honor yil oxirigacha yana toʻrtta yangi smartfon taqdim etadiHonor yil oxirigacha yana toʻrtta yangi smartfon taqdim etadi30 sentabr 20:50Noyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiNoyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildi21 sentabr 12:00Yangi Vivo X Fold 6 smartfoni oktabr oyida global bozorga chiqadiYangi Vivo X Fold 6 smartfoni oktabr oyida global bozorga chiqadi28 sentabr 11:56Honor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladiHonor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladi18 sentabr 16:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...