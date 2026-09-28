Yangi Vivo X Fold 6 smartfoni oktabr oyida global bozorga chiqadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vivo X Fold 6 buklama smartfoni 1-oktabrda global bozorga, 6-oktabrda esa Hindistonga chiqadi.
- Xitoyda iyun oyida taqdim etilgan ushbu qurilma xalqaro versiyada OriginOS 7 dasturiy taʼminoti, 12 GB tezkor va 256/512 GB doimiy xotira bilan taqdim etiladi.
- Smartfon 8,02 dyuymli ichki va 6,51 dyuymli tashqi displeylarga, 200 megapikselli asosiy kameraga, Dimensity 9500 Super Edition protsessoriga va 7000 mA·sh sigʻimli akkumulyatorga ega.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy texnologiyalar bozorida oʻziga xos oʻrin egallab borayotgan Vivo kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagman qurilmasi — Vivo X Fold 6 buklama smartfonining xalqaro taqdimot sanasini eʼlon qildi. Insayder Abhishek Yadav tarqatgan maʼlumotlarga tayanib aytganda, yangi avlod ilgʻor gadjeti 1-oktabrda global miqyosda, 6-oktabrda esa Hindiston bozorida rasman taqdim etiladi. Mazkur xalqaro reliz qurilmaning shu yilning iyun oyida boʻlib oʻtgan Xitoydagi debyutidan keyin toʻrt oylik tanaffus bilan amalga oshirilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taʼkidlash joizki, Xitoydan tashqaridagi xaridorlar uchun moʻljallangan global versiya bir qator texnik va dasturiy xususiyatlari bilan ajralib turadi. Xususan, smartfon xalqaro bozorda 12 GB tezkor hamda 256 yoki 512 GB doimiy xotira konfiguratsiyalarida sotuvga chiqarilishi kutilmoqda. Foydalanuvchilarga tanlov uchun ikki xil — Prism Black va Nebula Teal ranglar gammasi taklif qilinadi.
Dasturiy taʼminot va tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlarQurilmaning eng muhim xususiyatlaridan biri uning dasturiy taʼminotidadir. Agar Xitoy uchun ishlab chiqarilgan modelda OriginOS 6 Fold tizimi oʻrnatilgan boʻlsa, xalqaro bozorga chiqariladigan versiya yangiroq OriginOS 7 dasturiy taʼminoti bilan taʼminlanadi. Shu bilan birga, asosiy apparat qismi avvalgi talqinda oʻzgarishsiz qolishi kutilmoqda.
Smartfon ikkita sifatli displey bilan jihozlangan boʻlib, ular foydalanuvchiga yuqori qulaylik yaratadi. Ichki qismida zamonaviy M14 materialiga asoslangan 8,02 dyuymli ulkan ekran joylashgan boʻlsa, tashqi tomonida qulay foydalanish uchun 6,51 dyuymli panel oʻrnatilgan. Ushbu ikki ekran gadjetni ham planshet, ham odatiy smartfon sifatida ishlatish imkonini beradi.
Yuqori unumdorlik va ilgʻor kamera imkoniyatlariG‘ayrioddiy buklama telefonning ishlash tezligi ham yuqori darajada taʼminlangan. Qurilma unumdorligi Vivo kompaniyasi maxsus ishlab chiqqan Dimensity 9500 Super Edition odnokristalli tizimi asosida boshqariladi. Bu esa eng ogʻir vazifalar va ilovalarni ham hech qanday muammosiz bajarish imkonini beradi.
Fotografiya ixlosmandlari uchun ham qurilmadan katta imkoniyatlar oʻrin olgan. Smartfonning asosiy kamerasi 200 megapikselli sensor bilan jihozlangan boʻlib, u Zeiss APO sertifikatiga ega periskopik telefotomodul hamda 50 megapikselli keng burchakli kamera bilan toʻldirilgan. Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar tomonidan maxsus taqdim etilgan 200 mm li Zeiss telekonverterini qoʻllab-quvvatlash funksiyasi ham mavjud.
Ushbu ilgʻor texnologiyalarning uzluksiz ishlashini taʼminlash maqsadida qurilma 7000 mA·sh sigʻimli ulkan akkumulyator bilan taʼminlandi. Batareyani quvvatlantirish uchun 80 W quvvatga ega simli hamda 40 W quvvatdagi simsiz tezkor quvvatlash texnologiyalari qoʻllab-quvvatlanadi.
Izohlar 0
…