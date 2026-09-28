Yangi Vivo X Fold 6 smartfoni oktabr oyida global bozorga chiqadi

·38·Texno
Yangi Vivo X Fold 6 smartfoni oktabr oyida global bozorga chiqadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Vivo X Fold 6 buklama smartfoni 1-oktabrda global bozorga, 6-oktabrda esa Hindistonga chiqadi.
  • Xitoyda iyun oyida taqdim etilgan ushbu qurilma xalqaro versiyada OriginOS 7 dasturiy taʼminoti, 12 GB tezkor va 256/512 GB doimiy xotira bilan taqdim etiladi.
  • Smartfon 8,02 dyuymli ichki va 6,51 dyuymli tashqi displeylarga, 200 megapikselli asosiy kameraga, Dimensity 9500 Super Edition protsessoriga va 7000 mA·sh sigʻimli akkumulyatorga ega.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy texnologiyalar bozorida oʻziga xos oʻrin egallab borayotgan Vivo kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagman qurilmasi — Vivo X Fold 6 buklama smartfonining xalqaro taqdimot sanasini eʼlon qildi. Insayder Abhishek Yadav tarqatgan maʼlumotlarga tayanib aytganda, yangi avlod ilgʻor gadjeti 1-oktabrda global miqyosda, 6-oktabrda esa Hindiston bozorida rasman taqdim etiladi. Mazkur xalqaro reliz qurilmaning shu yilning iyun oyida boʻlib oʻtgan Xitoydagi debyutidan keyin toʻrt oylik tanaffus bilan amalga oshirilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taʼkidlash joizki, Xitoydan tashqaridagi xaridorlar uchun moʻljallangan global versiya bir qator texnik va dasturiy xususiyatlari bilan ajralib turadi. Xususan, smartfon xalqaro bozorda 12 GB tezkor hamda 256 yoki 512 GB doimiy xotira konfiguratsiyalarida sotuvga chiqarilishi kutilmoqda. Foydalanuvchilarga tanlov uchun ikki xil — Prism Black va Nebula Teal ranglar gammasi taklif qilinadi.

Dasturiy taʼminot va tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlar

Qurilmaning eng muhim xususiyatlaridan biri uning dasturiy taʼminotidadir. Agar Xitoy uchun ishlab chiqarilgan modelda OriginOS 6 Fold tizimi oʻrnatilgan boʻlsa, xalqaro bozorga chiqariladigan versiya yangiroq OriginOS 7 dasturiy taʼminoti bilan taʼminlanadi. Shu bilan birga, asosiy apparat qismi avvalgi talqinda oʻzgarishsiz qolishi kutilmoqda.

Smartfon ikkita sifatli displey bilan jihozlangan boʻlib, ular foydalanuvchiga yuqori qulaylik yaratadi. Ichki qismida zamonaviy M14 materialiga asoslangan 8,02 dyuymli ulkan ekran joylashgan boʻlsa, tashqi tomonida qulay foydalanish uchun 6,51 dyuymli panel oʻrnatilgan. Ushbu ikki ekran gadjetni ham planshet, ham odatiy smartfon sifatida ishlatish imkonini beradi.

Yuqori unumdorlik va ilgʻor kamera imkoniyatlari

G‘ayrioddiy buklama telefonning ishlash tezligi ham yuqori darajada taʼminlangan. Qurilma unumdorligi Vivo kompaniyasi maxsus ishlab chiqqan Dimensity 9500 Super Edition odnokristalli tizimi asosida boshqariladi. Bu esa eng ogʻir vazifalar va ilovalarni ham hech qanday muammosiz bajarish imkonini beradi.

Fotografiya ixlosmandlari uchun ham qurilmadan katta imkoniyatlar oʻrin olgan. Smartfonning asosiy kamerasi 200 megapikselli sensor bilan jihozlangan boʻlib, u Zeiss APO sertifikatiga ega periskopik telefotomodul hamda 50 megapikselli keng burchakli kamera bilan toʻldirilgan. Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar tomonidan maxsus taqdim etilgan 200 mm li Zeiss telekonverterini qoʻllab-quvvatlash funksiyasi ham mavjud.

Ushbu ilgʻor texnologiyalarning uzluksiz ishlashini taʼminlash maqsadida qurilma 7000 mA·sh sigʻimli ulkan akkumulyator bilan taʼminlandi. Batareyani quvvatlantirish uchun 80 W quvvatga ega simli hamda 40 W quvvatdagi simsiz tezkor quvvatlash texnologiyalari qoʻllab-quvvatlanadi.

VivoSmartfonTexnologiyaGadjetYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo X500 taqdim etildi: kuchli akkumulyator va Zeiss kamerasiVivo X500 taqdim etildi: kuchli akkumulyator va Zeiss kamerasi22 sentabr 00:27Honor Magic 9 Pro Max bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydiHonor Magic 9 Pro Max bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydiKecha 15:58Vivo X500 flagman seriyasi Xitoyda dastlabki buyurtmaga chiqarildiVivo X500 flagman seriyasi Xitoyda dastlabki buyurtmaga chiqarildi6 sentabr 11:23Vivo X500 Pro Max flagmani: 144 Hz ekran va noyob kamera imkoniyatlariVivo X500 Pro Max flagmani: 144 Hz ekran va noyob kamera imkoniyatlari2 sentabr 12:50Oppo Find X10 Pro Max smartfoni kamerasi sinovdan oʻtkazildiOppo Find X10 Pro Max smartfoni kamerasi sinovdan oʻtkazildiKecha 14:27Noyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiNoyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildi21 sentabr 12:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi