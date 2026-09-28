Honor Watch 6 Pro Xitoyda sotuvga chiqdi: ilgʻor imkoniyatlar

·30·Texno
Honor Watch 6 Pro Xitoyda sotuvga chiqdi: ilgʻor imkoniyatlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyda Honor Watch 6 Pro aqlli soati sotuvga chiqdi, u 1,5 dyuymli 4500 nit yorqinlikka ega ikki qatlamli OLED-ekran va naon-mikrokristalli keramika korpus bilan jihozlangan.
  • Qurilma yurak xastaligi xavfini aniqlash, uzluksiz qon bosimi monitoringi 2.0 va qon shakarini kuzatish kabi ilg'or sog'liqni nazorat qilish funksiyalariga ega.
  • Honor Watch 6 Pro batareya quvvati bilan 18 kungacha avtonom ishlay oladi va iPhone smartfonlari bilan ham mos keladi.

Xitoy bozorida ilgʻor imkoniyatlarga ega boʻlgan yangi Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari rasman savdoga chiqarildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur taqiladigan gadjet oʻzining yuqori texnologiyali displeyi, sogʻliqni nazorat qilishning noyob funksiyalari hamda uzoq vaqt quvvat saqlashi bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilma boshlangʻich narxi 1699 yuandan iborat boʻlib, hozirda Xitoydagi xaridorlar uchun ochiq. Soatning dizayni va texnik tuzilishi zamonaviy foydalanuvchilarning kundalik ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan.

Displey va mustahkam korpus

Gadjet piksel litografiyasi texnologiyasi asosida yaratilgan 1,5 dyuymli ikki qatlamli OLED-ekran bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ekran yorqinligi rekord darajadagi 4500 nitni tashkil etadi, bu esa quyosh nurida ham maʼlumotlarni osongina oʻqish imkonini beradi.

Shuningdek, soat korpusini yaratishda naon-mikrokristalli keramika materialidan foydalanilgan. Dasturiy taʼminot asosi sifatida esa MagicOS platformasi tanlangan boʻlib, u qurilmaning barqaror va tezkor ishlashini taʼminlaydi.

Salomatlikni sunʼiy intellekt yordamida nazorat qilish

ixbt.com xabar qilishicha, Honor Watch 6 Pro modelining asosiy oʻziga xosligi bu — Honor Health System tizimidir. Mazkur tizim yurak toʻxtashining oʻta yuqori xavf belgilarini aniqlab, bosqichma-bosqich ogohlantirishlarni berishga qodir. Xavf tasdiqlanganda, soat tebranish yordamida ogohlantiradi, favqulodda aloqa raqamlariga bogʻlanadi va ekranda reanimatsiya tadbirlarini oʻtkazish boʻyicha koʻrsatmalarni koʻrsatadi.

Qurilma jismoniy faollik, uyqu, kayfiyat va bosim oʻzgarishlarini hisobga oluvchi sunʼiy intellekt tahliliga ega boʻlgan uzluksiz qon bosimi monitoringi 2.0 funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Qoʻshimcha ravishda, soat Sinocare qon shakarini uzluksiz monitoring qilish tizimiga ulanib, qondagi glyukoza miqdori haqidagi maʼlumotlarni ekranda aks ettirishi mumkin.

Akkumulyator quvvati va moslashuvchanlik

Batareya quvvati boʻyicha Honor taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, soat avtonom tarzda 18 kungacha ishlay oladi. Biroq odatiy foydalanish rejimida bu koʻrsatkich 10 kungacha, Always-On Display funksiyasi yoqilganda esa 7 kungacha qisqaradi. Salomatlik koʻrsatkichlarini doimiy ravishda kuzatib borish rejimida esa quvvat 4 kunga yetadi.

Qurilma nafaqat Honor, balki iPhone smartfonlari bilan ham muammosiz ishlaydi va ulardan keladigan bildirishnomalarni qabul qilish imkoniyatiga ega.

HonorSmartwatchTexnologiyaGadjetXitoy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Magic 9 Pro Max bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydiHonor Magic 9 Pro Max bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydiKecha 15:58Noyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiNoyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildi21 sentabr 12:00Huawei Watch Ultimate 2 yangi versiyasi taqdim etiladiHuawei Watch Ultimate 2 yangi versiyasi taqdim etiladi2 sentabr 14:29Honor brendi baykerlar uchun maxsus Watch 6 Plus Motorcycle Edition aqlli soatini taqdim etdiHonor brendi baykerlar uchun maxsus Watch 6 Plus Motorcycle Edition aqlli soatini taqdim etdi11 iyul 06:23Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldiHonor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldi7 sentabr 14:57Honor oʻzining eng quvvatli smartfoni uchun maxsus Flash Limited Edition toʻplamini taqdim etdiHonor oʻzining eng quvvatli smartfoni uchun maxsus Flash Limited Edition toʻplamini taqdim etdi22 iyul 07:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi