Honor Watch 6 Pro Xitoyda sotuvga chiqdi: ilgʻor imkoniyatlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyda Honor Watch 6 Pro aqlli soati sotuvga chiqdi, u 1,5 dyuymli 4500 nit yorqinlikka ega ikki qatlamli OLED-ekran va naon-mikrokristalli keramika korpus bilan jihozlangan.
- Qurilma yurak xastaligi xavfini aniqlash, uzluksiz qon bosimi monitoringi 2.0 va qon shakarini kuzatish kabi ilg'or sog'liqni nazorat qilish funksiyalariga ega.
- Honor Watch 6 Pro batareya quvvati bilan 18 kungacha avtonom ishlay oladi va iPhone smartfonlari bilan ham mos keladi.
Xitoy bozorida ilgʻor imkoniyatlarga ega boʻlgan yangi Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari rasman savdoga chiqarildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur taqiladigan gadjet oʻzining yuqori texnologiyali displeyi, sogʻliqni nazorat qilishning noyob funksiyalari hamda uzoq vaqt quvvat saqlashi bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilma boshlangʻich narxi 1699 yuandan iborat boʻlib, hozirda Xitoydagi xaridorlar uchun ochiq. Soatning dizayni va texnik tuzilishi zamonaviy foydalanuvchilarning kundalik ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan.
Displey va mustahkam korpusGadjet piksel litografiyasi texnologiyasi asosida yaratilgan 1,5 dyuymli ikki qatlamli OLED-ekran bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ekran yorqinligi rekord darajadagi 4500 nitni tashkil etadi, bu esa quyosh nurida ham maʼlumotlarni osongina oʻqish imkonini beradi.
Shuningdek, soat korpusini yaratishda naon-mikrokristalli keramika materialidan foydalanilgan. Dasturiy taʼminot asosi sifatida esa MagicOS platformasi tanlangan boʻlib, u qurilmaning barqaror va tezkor ishlashini taʼminlaydi.
Salomatlikni sunʼiy intellekt yordamida nazorat qilishixbt.com xabar qilishicha, Honor Watch 6 Pro modelining asosiy oʻziga xosligi bu — Honor Health System tizimidir. Mazkur tizim yurak toʻxtashining oʻta yuqori xavf belgilarini aniqlab, bosqichma-bosqich ogohlantirishlarni berishga qodir. Xavf tasdiqlanganda, soat tebranish yordamida ogohlantiradi, favqulodda aloqa raqamlariga bogʻlanadi va ekranda reanimatsiya tadbirlarini oʻtkazish boʻyicha koʻrsatmalarni koʻrsatadi.
Qurilma jismoniy faollik, uyqu, kayfiyat va bosim oʻzgarishlarini hisobga oluvchi sunʼiy intellekt tahliliga ega boʻlgan uzluksiz qon bosimi monitoringi 2.0 funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Qoʻshimcha ravishda, soat Sinocare qon shakarini uzluksiz monitoring qilish tizimiga ulanib, qondagi glyukoza miqdori haqidagi maʼlumotlarni ekranda aks ettirishi mumkin.
Akkumulyator quvvati va moslashuvchanlikBatareya quvvati boʻyicha Honor taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, soat avtonom tarzda 18 kungacha ishlay oladi. Biroq odatiy foydalanish rejimida bu koʻrsatkich 10 kungacha, Always-On Display funksiyasi yoqilganda esa 7 kungacha qisqaradi. Salomatlik koʻrsatkichlarini doimiy ravishda kuzatib borish rejimida esa quvvat 4 kunga yetadi.
Qurilma nafaqat Honor, balki iPhone smartfonlari bilan ham muammosiz ishlaydi va ulardan keladigan bildirishnomalarni qabul qilish imkoniyatiga ega.
Izohlar 0
…