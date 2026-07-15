Honor kompaniyasi 11 dollarlik koʻp funksiyali Honor Life fonarini taqdim etdi

·45·Texno
Honor kompaniyasi 11 dollarlik koʻp funksiyali Honor Life fonarini taqdim etdi

Texnologiya olamida oʻzining smartfonlari bilan tanilgan Honor brendi navbatdagi qiziqarli gadjetini namoyish etdi. Honor Life deb nomlangan yangi koʻp funksiyali fonar nafaqat hamyonbop narxi, balki bir nechta qurilmaning vazifasini oʻzida birlashtirgani bilan eʼtiborga loyiqdir. Ushbu qurilma kundalik hayotda, sayohatlarda va favqulodda vaziyatlarda ishonchli yordamchiga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi gadjet klassik qoʻl fonari, kemping chirogʻi va avariya mayogʻi imkoniyatlarini oʻzida jamlagan. Qurilmaning narxi Xitoy bozorida atigi 79 yuanni (taxminan 11 AQSH dollari) tashkil etadi. Bunday past narx va yuqori funksionallik kombinatsiyasi Honor Life modelini oʻz segmentidagi eng raqobatbardosh mahsulotlardan biriga aylantiradi.

Texnik imkoniyatlar va yoritish masofasi

Honor Life silindrsimon korpusda ishlangan boʻlib, uning uzunligi 157 mm, ogʻirligi esa 195 grammni tashkil qiladi. Qurilma IPX4 standarti boʻyicha himoyalangan, bu esa uni yomgʻirli ob-havoda ham bemalol ishlatish imkonini beradi. Fonarning asosiy xususiyati shundaki, u ikkita mustaqil yorugʻlik manbai bilan jihozlangan.

Asosiy svetodiod uzoq masofani yoritishga moʻljallangan boʻlib, uning maksimal yorqinligi 300 lyumenga yetadi. Maxsus fokuslash tizimi yordamida foydalanuvchi yorugʻlik dastasini kengaytirishi yoki toraytirishi mumkin. Maksimal fokus holatida nur 200 metrdan ortiq masofagacha yetib boradi, bu esa tungi vaqtda ochiq maydonlarda harakatlanish uchun juda qulaydir.

Kemping rejimi va avtonomlik

Qurilmaning yon qismida joylashgan qoʻshimcha chiroq uni kemping lampasi yoki tungi chiroq (nochnik) sifatida ishlatishga imkon beradi. Har bir yorugʻlik manbai uchun ikkita yorqinlik darajasi koʻzda tutilgan. Bu foydalanuvchiga vaziyatga qarab energiyani tejash yoki maksimal yorugʻlikdan foydalanish imkonini beradi.

Honor Life 3000 mA·sh sigʻimli oʻrnatilgan akkumulyator bilan taʼminlangan. Bu quvvat qurilmaning uzoq vaqt davomida uzluksiz ishlashini kafolatlaydi. Shuningdek, ishlab chiquvchilar xavfsizlik masalasini ham unutmaganlar: tugmani ikki marta bosish orqali SOS rejimi faollashadi. Bu funksiya favqulodda holatlarda yordam chaqirish uchun maxsus signal berishga xizmat qiladi.

Oʻzbekiston bozorida ham Honor brendi mahsulotlariga talab yuqoriligini hisobga olsak, ushbu arzon va sifatli gadjet tez orada mahalliy riteylerlar rastalarida paydo boʻlishi ehtimoli katta. Sayohat ishqibozlari va avtomobil egalari uchun Honor Life ixcham va foydali yechim boʻlishi shubhasiz.

HonorGadjetTexnologiyaHonor LifeFonar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt bozorida yangi davr: Anthropic va Blackstone trillion dollarlik loyihani boshladiSunʼiy intellekt bozorida yangi davr: Anthropic va Blackstone trillion dollarlik loyihani boshladiBugun, 18:25Sunʼiy intellektli ovozli texnologiyalar: Rime startapi 24 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellektli ovozli texnologiyalar: Rime startapi 24 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 18:24Sunʼiy intellekt inqilobi: 16 nafar Nobel mukofoti sovrindori dunyo iqtisodiyotini qutqarishga chaqirdiSunʼiy intellekt inqilobi: 16 nafar Nobel mukofoti sovrindori dunyo iqtisodiyotini qutqarishga chaqirdiBugun, 18:22Sosiska zavodidan yadroviy sintezgacha: Realta Fusion kompaniyasining kutilmagan tanloviSosiska zavodidan yadroviy sintezgacha: Realta Fusion kompaniyasining kutilmagan tanloviBugun, 17:56SpaceX bir necha soat ichida ikkita Falcon 9 raketasini koinotga uchirdiSpaceX bir necha soat ichida ikkita Falcon 9 raketasini koinotga uchirdiBugun, 17:54Internet asoschilaridan biri Vint Cerf sunʼiy intellekt agentlari uchun yangi standart yaratadiInternet asoschilaridan biri Vint Cerf sunʼiy intellekt agentlari uchun yangi standart yaratadiBugun, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi