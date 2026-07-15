Honor kompaniyasi 11 dollarlik koʻp funksiyali Honor Life fonarini taqdim etdi
Texnologiya olamida oʻzining smartfonlari bilan tanilgan Honor brendi navbatdagi qiziqarli gadjetini namoyish etdi. Honor Life deb nomlangan yangi koʻp funksiyali fonar nafaqat hamyonbop narxi, balki bir nechta qurilmaning vazifasini oʻzida birlashtirgani bilan eʼtiborga loyiqdir. Ushbu qurilma kundalik hayotda, sayohatlarda va favqulodda vaziyatlarda ishonchli yordamchiga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi gadjet klassik qoʻl fonari, kemping chirogʻi va avariya mayogʻi imkoniyatlarini oʻzida jamlagan. Qurilmaning narxi Xitoy bozorida atigi 79 yuanni (taxminan 11 AQSH dollari) tashkil etadi. Bunday past narx va yuqori funksionallik kombinatsiyasi Honor Life modelini oʻz segmentidagi eng raqobatbardosh mahsulotlardan biriga aylantiradi.
Texnik imkoniyatlar va yoritish masofasiHonor Life silindrsimon korpusda ishlangan boʻlib, uning uzunligi 157 mm, ogʻirligi esa 195 grammni tashkil qiladi. Qurilma IPX4 standarti boʻyicha himoyalangan, bu esa uni yomgʻirli ob-havoda ham bemalol ishlatish imkonini beradi. Fonarning asosiy xususiyati shundaki, u ikkita mustaqil yorugʻlik manbai bilan jihozlangan.
Asosiy svetodiod uzoq masofani yoritishga moʻljallangan boʻlib, uning maksimal yorqinligi 300 lyumenga yetadi. Maxsus fokuslash tizimi yordamida foydalanuvchi yorugʻlik dastasini kengaytirishi yoki toraytirishi mumkin. Maksimal fokus holatida nur 200 metrdan ortiq masofagacha yetib boradi, bu esa tungi vaqtda ochiq maydonlarda harakatlanish uchun juda qulaydir.
Kemping rejimi va avtonomlikQurilmaning yon qismida joylashgan qoʻshimcha chiroq uni kemping lampasi yoki tungi chiroq (nochnik) sifatida ishlatishga imkon beradi. Har bir yorugʻlik manbai uchun ikkita yorqinlik darajasi koʻzda tutilgan. Bu foydalanuvchiga vaziyatga qarab energiyani tejash yoki maksimal yorugʻlikdan foydalanish imkonini beradi.
Honor Life 3000 mA·sh sigʻimli oʻrnatilgan akkumulyator bilan taʼminlangan. Bu quvvat qurilmaning uzoq vaqt davomida uzluksiz ishlashini kafolatlaydi. Shuningdek, ishlab chiquvchilar xavfsizlik masalasini ham unutmaganlar: tugmani ikki marta bosish orqali SOS rejimi faollashadi. Bu funksiya favqulodda holatlarda yordam chaqirish uchun maxsus signal berishga xizmat qiladi.
Oʻzbekiston bozorida ham Honor brendi mahsulotlariga talab yuqoriligini hisobga olsak, ushbu arzon va sifatli gadjet tez orada mahalliy riteylerlar rastalarida paydo boʻlishi ehtimoli katta. Sayohat ishqibozlari va avtomobil egalari uchun Honor Life ixcham va foydali yechim boʻlishi shubhasiz.
…