Huawei Mate 90 Pro Max flagmani va yangi Kirin 9050 Pro imkoniyatlari sinaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Huawei Mate 90 Pro Max flagmani va uning Kirin 9050 Pro protsessori mustaqil sinovlardan oʻtkazildi, natijada ular mobil texnologiyalar bozorida yetakchi chiplarga jiddiy raqobat tugʻdirishga qodirligi namoyish etildi.
- Yangi avlod protsessori oʻzidan oldingisiga nisbatan sezilarli ustunlikka ega boʻlib, ayrim ogʻir oʻyinlarda zamonaviy flagmanlar koʻrsatkichlariga yaqinlashdi va baʼzi jihatlarda hatto oʻzib ketdi.
Huawei kompaniyasining navbatdagi flagmani — Mate 90 Pro Max va uning yuragi boʻlgan yangi Kirin 9050 Pro protsessori mustaqil ekspertlar tomonidan qator sinovlardan oʻtkazildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma mobil texnologiyalar bozorida yetakchi oʻrinlarni egallab turgan Qualcomm, MediaTek hamda Apple chiplariga jiddiy raqobat tugʻdirishga qodirligini namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
GeekBay tahliliy manbasining xabar berishicha, yangi avlod protsessori oʻzidan oldingi avlodga nisbatan sezilarli darajada ustunlikka ega. Xususan, qurilma ayrim ogʻir oʻyin stsenariylarida zamonaviy flagmanlar koʻrsatkichlariga yaqinlashgan va baʼzi jihatlarda hatto ulardan oʻzib ketgan.
Innovatsion texnologiya va arxitekturaKirin 9050 Pro chipi Huawei tomonidan ishlab chiqilgan va «mantiqiy yigʻish» (LogicFolding) deb nomlangan ilgʻor texnologiyaga asoslangan ilk SoC boʻldi. Ushbu yondashuv bir nechta faol kremniy qatlamlarini vertikal ravishda birlashtirish imkonini beradi. Natijada kristalning umumiy maydonini mutanosib ravishda oshirmasdan turib, tranzistorlar zichligini sezilarli darajada koʻpaytirish taʼminlangan.
Protsessor tarkibiga 16 oqimni qoʻllab-quvvatlaydigan 9 yadroli CPU kiritilgan. Hisoblash yadrolari toʻrtta klasterga boʻlingan boʻlib, ularga bitta oʻta quvvatli yadro, ikkita unumdor yadro, toʻrtta energiya tejamkor yadro va oʻta past quvvat sarflaydigan yana ikkita yadro kiradi. Huawei taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, koʻp yadroli CPU unumdorligi 23 foizga, grafik imkoniyatlar 40 foizga, sunʼiy intellekt vazifalarini bajaruvchi NPU tezligi esa naq 140 foizga oshgan. Qurilmaning umumiy tezkorligi esa 31 foizga koʻpaygani qayd etilgan.
Oʻyinlarda sinov va grafik imkoniyatlarMashhur Genshin Impact oʻyinida Mate 90 Pro Max 890p oʻlchamli tasvir va oʻrtacha 4,2 W quvvat sarfi bilan barqaror yuqori kadrlar chastotasini saqlab turgan. GeekBay maʼlumotiga koʻra, ushbu stsenariyda smartfon ayrim Snapdragon chipli qurilmalarga qaraganda yuqori samaradorlik koʻrsatib, Apple protsessorli ilgʻor modellariga yaqinlashgan. Wuthering Waves oʻyinida ham oldingi avlodga nisbatan kadrlar chastotasi oshib, energiya sarfi kamaygani platformaning umumiy samaradorligi yaxshilanganidan dalolat beradi.
Eng yuqori natijalar maxsus HarmonyOS uchun optimallashtirilgan oʻyinlarda kuzatilmoqda. Agar ilova platformaga moslashtirilmagan va translyatsiya qatlami orqali ishga tushirilsa, resurslarning bir qismi buyruqlarni oʻzgartirishga sarflanib, samaradorlik pasayadi. Shu bilan birga, Huawei qurilmaga NPU va GPU hamkorligida ishlovchi sunʼiy intellekt yordamida tasvirni masshtablash, takomillashtirilgan apparat nurlarini kuzatish va aslida HDR ni qoʻllab-quvvatlamaydigan oʻyinlarda ham dinamik diapazonni kengaytiruvchi aqlli HDR texnologiyalarini qoʻshgan.
Izohlar 0
…