Huawei Mate 90 Pro Max flagmani va yangi Kirin 9050 Pro imkoniyatlari sinaldi

·31·Texno
Huawei Mate 90 Pro Max flagmani va yangi Kirin 9050 Pro imkoniyatlari sinaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Huawei Mate 90 Pro Max flagmani va uning Kirin 9050 Pro protsessori mustaqil sinovlardan oʻtkazildi, natijada ular mobil texnologiyalar bozorida yetakchi chiplarga jiddiy raqobat tugʻdirishga qodirligi namoyish etildi.
  • Yangi avlod protsessori oʻzidan oldingisiga nisbatan sezilarli ustunlikka ega boʻlib, ayrim ogʻir oʻyinlarda zamonaviy flagmanlar koʻrsatkichlariga yaqinlashdi va baʼzi jihatlarda hatto oʻzib ketdi.

Huawei kompaniyasining navbatdagi flagmani — Mate 90 Pro Max va uning yuragi boʻlgan yangi Kirin 9050 Pro protsessori mustaqil ekspertlar tomonidan qator sinovlardan oʻtkazildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma mobil texnologiyalar bozorida yetakchi oʻrinlarni egallab turgan Qualcomm, MediaTek hamda Apple chiplariga jiddiy raqobat tugʻdirishga qodirligini namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

GeekBay tahliliy manbasining xabar berishicha, yangi avlod protsessori oʻzidan oldingi avlodga nisbatan sezilarli darajada ustunlikka ega. Xususan, qurilma ayrim ogʻir oʻyin stsenariylarida zamonaviy flagmanlar koʻrsatkichlariga yaqinlashgan va baʼzi jihatlarda hatto ulardan oʻzib ketgan.

Innovatsion texnologiya va arxitektura

Kirin 9050 Pro chipi Huawei tomonidan ishlab chiqilgan va «mantiqiy yigʻish» (LogicFolding) deb nomlangan ilgʻor texnologiyaga asoslangan ilk SoC boʻldi. Ushbu yondashuv bir nechta faol kremniy qatlamlarini vertikal ravishda birlashtirish imkonini beradi. Natijada kristalning umumiy maydonini mutanosib ravishda oshirmasdan turib, tranzistorlar zichligini sezilarli darajada koʻpaytirish taʼminlangan.

Protsessor tarkibiga 16 oqimni qoʻllab-quvvatlaydigan 9 yadroli CPU kiritilgan. Hisoblash yadrolari toʻrtta klasterga boʻlingan boʻlib, ularga bitta oʻta quvvatli yadro, ikkita unumdor yadro, toʻrtta energiya tejamkor yadro va oʻta past quvvat sarflaydigan yana ikkita yadro kiradi. Huawei taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, koʻp yadroli CPU unumdorligi 23 foizga, grafik imkoniyatlar 40 foizga, sunʼiy intellekt vazifalarini bajaruvchi NPU tezligi esa naq 140 foizga oshgan. Qurilmaning umumiy tezkorligi esa 31 foizga koʻpaygani qayd etilgan.

Oʻyinlarda sinov va grafik imkoniyatlar

Mashhur Genshin Impact oʻyinida Mate 90 Pro Max 890p oʻlchamli tasvir va oʻrtacha 4,2 W quvvat sarfi bilan barqaror yuqori kadrlar chastotasini saqlab turgan. GeekBay maʼlumotiga koʻra, ushbu stsenariyda smartfon ayrim Snapdragon chipli qurilmalarga qaraganda yuqori samaradorlik koʻrsatib, Apple protsessorli ilgʻor modellariga yaqinlashgan. Wuthering Waves oʻyinida ham oldingi avlodga nisbatan kadrlar chastotasi oshib, energiya sarfi kamaygani platformaning umumiy samaradorligi yaxshilanganidan dalolat beradi.

Eng yuqori natijalar maxsus HarmonyOS uchun optimallashtirilgan oʻyinlarda kuzatilmoqda. Agar ilova platformaga moslashtirilmagan va translyatsiya qatlami orqali ishga tushirilsa, resurslarning bir qismi buyruqlarni oʻzgartirishga sarflanib, samaradorlik pasayadi. Shu bilan birga, Huawei qurilmaga NPU va GPU hamkorligida ishlovchi sunʼiy intellekt yordamida tasvirni masshtablash, takomillashtirilgan apparat nurlarini kuzatish va aslida HDR ni qoʻllab-quvvatlamaydigan oʻyinlarda ham dinamik diapazonni kengaytiruvchi aqlli HDR texnologiyalarini qoʻshgan.

Batareya quvvati va avtonomlik

Unumdorlikning oshishi bilan birga smartfonning avtonom ishlash muddati ham uzaygan. Mate 90 Pro Max avvalgi 6000 mAch oʻrniga 6800 mAch sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlandi. GeekBay oʻtkazgan test natijalariga koʻra, qurilma zaryadsiz 9 soat 56 daqiqa davomida ishlay olgan — bu koʻrsatkich avvalgi modelnikidan 1 soat 42 daqiqaga koʻpdir.

HuaweiKirinSmartfonlarTexnologiyalarUnumdorlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 90 Pro Max smartfonida yangi maxfiylik funksiyasi taqdim etildiHuawei Mate 90 Pro Max smartfonida yangi maxfiylik funksiyasi taqdim etildi2 oktabr 11:24Huawei Mate 90 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildi30 sentabr 18:28Huawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadi25 sentabr 13:20Huawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladi17 sentabr 20:57Huawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdiHuawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdi13 sentabr 11:56Huawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareyaHuawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareya7 sentabr 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...