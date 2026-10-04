Broadcom sunʼiy intellekt bozorida NVIDIA bilan raqobatga kirishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Broadcom sun'iy intellekt bozorida NVIDIA bilan raqobatlashish uchun Samsung bilan xotira chiplari narxi bo'yicha kelishuvga erishdi.
- Ushbu kelishuv Broadcom'ning katta hajmdagi TPU chiplarini sotish rejasidan dalolat beradi, chunki zamonaviy sun'iy intellekt protsessorlari uchun katta hajmdagi maxsus xotira talab etiladi.
- Anthropic 2027-yilda Broadcom'ning eng yirik mijoziga aylanishi kutilmoqda va 2028-yilga borib 10 GW hisoblash quvvatini yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda.
Sunʼiy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanib borayotgan bir davrda bozordagi yetakchilik uchun kurash kuchaymoqda. Soʻnggi paytlarda NVIDIA kompaniyasi bu yoʻnalishdagi soʻzsiz ustun sifatida eʼtirof etilayotgan boʻlsa-da, uning monopoliyasiga putur yetkazishi mumkin boʻlgan jiddiy raqobatchi maydonga chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Broadcom kompaniyasi xotira chiplari narxi boʻyicha Janubiy Koreyaning Samsung giganti bilan NVIDIA shartlariga teng keladigan kelishuvga erishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, zamonaviy sunʼiy intellekt protsessorlarini ishlab chiqarish uchun ulkan hajmda maxsus xotira resurslari talab etiladi. Bunday yirik imtiyozli narxlarga oddiygina erishib boʻlmaydi. Bu esa Broadcom yaqin kelajakda oʻz mahsulotlarini, jumladan, maxsus TPU (sunʼiy intellekt protsessorlari) chiplarini ulkan hajmda sotishni rejalashtirayotganidan dalolat beradi. Xotira yetkazib beruvchilardan bunday qulay shart-sharoitlarni olish bozordagi ulkan koʻlamli buyurtmalardan darak beradi.
Anthropic bilan yirik hamkorlikBroadcomʼning asosiy mijozlari qatorida sunʼiy intellekt sohasidagi mashhur Anthropic kompaniyasi ham bor. Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, aynan Anthropic 2027-yilda Broadcomʼning eng yirik mijoziga aylanishi kutilmoqda. Ushbu kompaniya oʻzining hisoblash quvvatlarini Broadcom ishlab chiqaradigan TPU chiplari bazasida kengaytirishni rejalashtirgan.
Rejalarga koʻra, Anthropic 2027-yilda 5 GW ekvivalentidagi hisoblash quvvatlarini yoʻlga qoʻyishni niyat qilgan. 2028-yilga borib esa bu koʻrsatkichni naq ikki baravarga — 10 GWga yetkazish koʻzda tutilgan. Bunday ulkan miqyosdagi infratuzilmani yaratish uchun ham Broadcom Samsung kompaniyasidan olingan chiplarga tayanib, oʻz ishlab chiqarish quvvatlarini maksimal darajada oshirishi talab etiladi.
Mazkur jarayonlar global sunʼiy intellekt bozorida narx siyosati va taʼminot zanjirlarida keskin oʻzgarishlar yuz berayotganini koʻrsatadi. NVIDIA bilan bir qatorda Broadcom ham asosiy oʻyinchilardan biriga aylanib, texnologik gigantlar oʻrtasidagi raqobatni yanada kuchaytirmoqda. Bu esa kelgusida yanada ilgʻor va arzonroq sunʼiy intellekt yechimlari paydo boʻlishiga zamin yaratishi mumkin.
Izohlar 0
…