Broadcom sunʼiy intellekt bozorida NVIDIA bilan raqobatga kirishdi

·21·Texno
Broadcom sunʼiy intellekt bozorida NVIDIA bilan raqobatga kirishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Broadcom sun'iy intellekt bozorida NVIDIA bilan raqobatlashish uchun Samsung bilan xotira chiplari narxi bo'yicha kelishuvga erishdi.
  • Ushbu kelishuv Broadcom'ning katta hajmdagi TPU chiplarini sotish rejasidan dalolat beradi, chunki zamonaviy sun'iy intellekt protsessorlari uchun katta hajmdagi maxsus xotira talab etiladi.
  • Anthropic 2027-yilda Broadcom'ning eng yirik mijoziga aylanishi kutilmoqda va 2028-yilga borib 10 GW hisoblash quvvatini yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda.

Sunʼiy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanib borayotgan bir davrda bozordagi yetakchilik uchun kurash kuchaymoqda. Soʻnggi paytlarda NVIDIA kompaniyasi bu yoʻnalishdagi soʻzsiz ustun sifatida eʼtirof etilayotgan boʻlsa-da, uning monopoliyasiga putur yetkazishi mumkin boʻlgan jiddiy raqobatchi maydonga chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Broadcom kompaniyasi xotira chiplari narxi boʻyicha Janubiy Koreyaning Samsung giganti bilan NVIDIA shartlariga teng keladigan kelishuvga erishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, zamonaviy sunʼiy intellekt protsessorlarini ishlab chiqarish uchun ulkan hajmda maxsus xotira resurslari talab etiladi. Bunday yirik imtiyozli narxlarga oddiygina erishib boʻlmaydi. Bu esa Broadcom yaqin kelajakda oʻz mahsulotlarini, jumladan, maxsus TPU (sunʼiy intellekt protsessorlari) chiplarini ulkan hajmda sotishni rejalashtirayotganidan dalolat beradi. Xotira yetkazib beruvchilardan bunday qulay shart-sharoitlarni olish bozordagi ulkan koʻlamli buyurtmalardan darak beradi.

Anthropic bilan yirik hamkorlik

Broadcomʼning asosiy mijozlari qatorida sunʼiy intellekt sohasidagi mashhur Anthropic kompaniyasi ham bor. Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, aynan Anthropic 2027-yilda Broadcomʼning eng yirik mijoziga aylanishi kutilmoqda. Ushbu kompaniya oʻzining hisoblash quvvatlarini Broadcom ishlab chiqaradigan TPU chiplari bazasida kengaytirishni rejalashtirgan.

Rejalarga koʻra, Anthropic 2027-yilda 5 GW ekvivalentidagi hisoblash quvvatlarini yoʻlga qoʻyishni niyat qilgan. 2028-yilga borib esa bu koʻrsatkichni naq ikki baravarga — 10 GWga yetkazish koʻzda tutilgan. Bunday ulkan miqyosdagi infratuzilmani yaratish uchun ham Broadcom Samsung kompaniyasidan olingan chiplarga tayanib, oʻz ishlab chiqarish quvvatlarini maksimal darajada oshirishi talab etiladi.

Mazkur jarayonlar global sunʼiy intellekt bozorida narx siyosati va taʼminot zanjirlarida keskin oʻzgarishlar yuz berayotganini koʻrsatadi. NVIDIA bilan bir qatorda Broadcom ham asosiy oʻyinchilardan biriga aylanib, texnologik gigantlar oʻrtasidagi raqobatni yanada kuchaytirmoqda. Bu esa kelgusida yanada ilgʻor va arzonroq sunʼiy intellekt yechimlari paydo boʻlishiga zamin yaratishi mumkin.

BroadcomSamsungNvidiaAnthropicSuni intellekt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic va Volta sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 10 milliard dollarlik shartnoma imzoladiAnthropic va Volta sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 10 milliard dollarlik shartnoma imzoladi5 avgust 00:52Toshkentda Yandex Maps piyodalar uchun soyali yo‘llarni ko‘rsata boshladiToshkentda Yandex Maps piyodalar uchun soyali yo‘llarni ko‘rsata boshladi13 avgust 19:56Yandeksdan yangi texnologiya: brauzerlar uchun Splitvyu belgisiYandeksdan yangi texnologiya: brauzerlar uchun Splitvyu belgisi11 avgust 22:53Google Maps xaritalar xizmatiga yangi agentlik imkoniyatlari qoʻshildiGoogle Maps xaritalar xizmatiga yangi agentlik imkoniyatlari qoʻshildi6 avgust 17:52Apple va Broadcom AQSHda simsiz aloqa chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha yirik shartnoma imzoladiApple va Broadcom AQSHda simsiz aloqa chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha yirik shartnoma imzoladi8 iyul 19:57Threads foydalanuvchilari endi Meta AI bilan shaxsiy xabarlarda muloqot qilishi mumkinThreads foydalanuvchilari endi Meta AI bilan shaxsiy xabarlarda muloqot qilishi mumkin27 iyul 21:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...