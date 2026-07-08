Apple va Broadcom AQSHda simsiz aloqa chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha yirik shartnoma imzoladi
Texnologiya olamining giganti Apple korporatsiyasi Broadcom kompaniyasi bilan koʻp milliard dollarlik yangi hamkorlik kelishuvini imzoladi. Mazkur shartnomaga koʻra, Apple mahsulotlari uchun 15 milliarddan ortiq maxsus simsiz aloqa chiplari bevosita AQSH hududida loyihalashtiriladi va ishlab chiqariladi. Bu qadam kompaniyaning oʻz taʼminot zanjirini diversifikatsiya qilish va mahalliy ishlab chiqarishni qoʻllab-quvvatlash strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kelishuvning umumiy qiymati 30 milliard dollardan oshadi va u bir necha yilga moʻljallangan. Broadcom bilan tuzilgan ushbu ittifoq Apple qurilmalaridagi 5G radiochastota komponentlari va boshqa simsiz ulanish modullarini takomillashtirishga xizmat qiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple ushbu loyiha doirasida Broadcom kompaniyasining Kolorado shtati, Fort-Kollins shahridagi zavodini kengaytirish uchun 1,5 milliard dollar miqdorida toʻgʻridan-toʻgʻri investitsiya kiritadi.
AQSH iqtisodiyotiga kiritilayotgan ulkan sarmoyalarUshbu hamkorlik Apple kompaniyasining kelgusi toʻrt yil davomida AQSH iqtisodiyotiga 600 milliard dollar sarmoya kiritish haqidagi keng koʻlamli vaʼdasining tarkibiy qismi hisoblanadi. Taʼkidlash joizki, bunday ulkan majburiyatlar oʻz vaqtida siyosiy bosimlar ostida shakllangan edi. Xususan, Tramp maʼmuriyati davrida iPhone ishlab chiqarishni AQSHga koʻchirmaganlik uchun yuqori bojlar bilan tahdid qilinganidan soʻng, kompaniya mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan aloqalarni kuchaytirishga eʼtibor qaratdi.
Garchi iPhone smartfonlarini yigʻish jarayoni hamon chet elda (asosan Xitoy va Hindistonda) qolayotgan boʻlsa-da, Apple asosiy komponentlarni ishlab chiqarishni AQSHga qaytarish orqali siyosiy va iqtisodiy muvozanatni saqlashga urinmoqda. Broadcom bilan hamkorlik nafaqat texnologik ustunlikni, balki mamlakat ichida yangi ish oʻrinlari yaratilishini ham kafolatlaydi.
Yangi ish oʻrinlari va texnologik istiqbollarApple bayonotiga koʻra, Broadcom bilan amalga oshiriladigan ushbu loyiha natijasida AQSHda yuzlab yangi ish oʻrinlari yaratiladi. 30 milliard dollarlik loyiha uchun bu raqam unchalik katta tuyulmasa-da, yuqori texnologiyali muhandislik sohasidagi mutaxassislar uchun bu muhim imkoniyatdir. Fort-Kollinsdagi zavod endilikda Apple ekotizimi uchun hayotiy muhim boʻlgan chiplarni yetkazib beruvchi asosiy markazga aylanadi.
Oʻzbekistonlik isteʼmolchilar uchun bu yangilik kelajakdagi iPhone va iPad modellarining aloqa sifati yanada yaxshilanishini anglatadi. Broadcom tomonidan ishlab chiqiladigan 5G va Wi-Fi chiplari energiya samaradorligi va maʼlumot uzatish tezligi boʻyicha eng yuqori standartlarga javob berishi kutilmoqda. Shuningdek, bu kabi yirik shartnomalar global chip inqirozi sharoitida Apple mahsulotlarining uzluksiz yetkazib berilishini taʼminlaydi.
Xulosa qilib aytganda, Apple va Broadcom oʻrtasidagi bu ittifoq AQSHning texnologik mustaqilligini oshirishga qaratilgan. Apple oʻzining eng muhim apparat taʼminotchisi bilan aloqalarni mustahkamlash orqali raqobatdosh ustunligini saqlab qolishni maqsad qilgan.
…