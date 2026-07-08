Apple va Broadcom AQSHda simsiz aloqa chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha yirik shartnoma imzoladi

·0·Texno
Apple va Broadcom AQSHda simsiz aloqa chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha yirik shartnoma imzoladi

Texnologiya olamining giganti Apple korporatsiyasi Broadcom kompaniyasi bilan koʻp milliard dollarlik yangi hamkorlik kelishuvini imzoladi. Mazkur shartnomaga koʻra, Apple mahsulotlari uchun 15 milliarddan ortiq maxsus simsiz aloqa chiplari bevosita AQSH hududida loyihalashtiriladi va ishlab chiqariladi. Bu qadam kompaniyaning oʻz taʼminot zanjirini diversifikatsiya qilish va mahalliy ishlab chiqarishni qoʻllab-quvvatlash strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kelishuvning umumiy qiymati 30 milliard dollardan oshadi va u bir necha yilga moʻljallangan. Broadcom bilan tuzilgan ushbu ittifoq Apple qurilmalaridagi 5G radiochastota komponentlari va boshqa simsiz ulanish modullarini takomillashtirishga xizmat qiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple ushbu loyiha doirasida Broadcom kompaniyasining Kolorado shtati, Fort-Kollins shahridagi zavodini kengaytirish uchun 1,5 milliard dollar miqdorida toʻgʻridan-toʻgʻri investitsiya kiritadi.

AQSH iqtisodiyotiga kiritilayotgan ulkan sarmoyalar

Ushbu hamkorlik Apple kompaniyasining kelgusi toʻrt yil davomida AQSH iqtisodiyotiga 600 milliard dollar sarmoya kiritish haqidagi keng koʻlamli vaʼdasining tarkibiy qismi hisoblanadi. Taʼkidlash joizki, bunday ulkan majburiyatlar oʻz vaqtida siyosiy bosimlar ostida shakllangan edi. Xususan, Tramp maʼmuriyati davrida iPhone ishlab chiqarishni AQSHga koʻchirmaganlik uchun yuqori bojlar bilan tahdid qilinganidan soʻng, kompaniya mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan aloqalarni kuchaytirishga eʼtibor qaratdi.

Garchi iPhone smartfonlarini yigʻish jarayoni hamon chet elda (asosan Xitoy va Hindistonda) qolayotgan boʻlsa-da, Apple asosiy komponentlarni ishlab chiqarishni AQSHga qaytarish orqali siyosiy va iqtisodiy muvozanatni saqlashga urinmoqda. Broadcom bilan hamkorlik nafaqat texnologik ustunlikni, balki mamlakat ichida yangi ish oʻrinlari yaratilishini ham kafolatlaydi.

Yangi ish oʻrinlari va texnologik istiqbollar

Apple bayonotiga koʻra, Broadcom bilan amalga oshiriladigan ushbu loyiha natijasida AQSHda yuzlab yangi ish oʻrinlari yaratiladi. 30 milliard dollarlik loyiha uchun bu raqam unchalik katta tuyulmasa-da, yuqori texnologiyali muhandislik sohasidagi mutaxassislar uchun bu muhim imkoniyatdir. Fort-Kollinsdagi zavod endilikda Apple ekotizimi uchun hayotiy muhim boʻlgan chiplarni yetkazib beruvchi asosiy markazga aylanadi.

Oʻzbekistonlik isteʼmolchilar uchun bu yangilik kelajakdagi iPhone va iPad modellarining aloqa sifati yanada yaxshilanishini anglatadi. Broadcom tomonidan ishlab chiqiladigan 5G va Wi-Fi chiplari energiya samaradorligi va maʼlumot uzatish tezligi boʻyicha eng yuqori standartlarga javob berishi kutilmoqda. Shuningdek, bu kabi yirik shartnomalar global chip inqirozi sharoitida Apple mahsulotlarining uzluksiz yetkazib berilishini taʼminlaydi.

Xulosa qilib aytganda, Apple va Broadcom oʻrtasidagi bu ittifoq AQSHning texnologik mustaqilligini oshirishga qaratilgan. Apple oʻzining eng muhim apparat taʼminotchisi bilan aloqalarni mustahkamlash orqali raqobatdosh ustunligini saqlab qolishni maqsad qilgan.

AppleBroadcomiPhoneTexnologiyaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi 10 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaJeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi 10 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaBugun, 19:29Venus Aerospace gipertovushli dvigatellar uchun 90 million dollar investitsiya jalb qildiVenus Aerospace gipertovushli dvigatellar uchun 90 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 19:24Venus Williams qoʻllab-quvvatlayotgan WeWard ilovasi foydalanuvchilarni piyoda yurishga majbur qiladiVenus Williams qoʻllab-quvvatlayotgan WeWard ilovasi foydalanuvchilarni piyoda yurishga majbur qiladiBugun, 18:21OpenAI sobiq rahbari Kevin Weil koinot poygasiga qoʻshildi: Stoke Space yangi bosqichdaOpenAI sobiq rahbari Kevin Weil koinot poygasiga qoʻshildi: Stoke Space yangi bosqichdaBugun, 17:22Fransiyaning ZML startapi sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA gegemonligiga chek qoʻymoqdaFransiyaning ZML startapi sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA gegemonligiga chek qoʻymoqdaBugun, 13:22SambaNova sunʼiy intellekt chiplari bozori uchun 1 milliard dollar investitsiya jalb qildiSambaNova sunʼiy intellekt chiplari bozori uchun 1 milliard dollar investitsiya jalb qildiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi