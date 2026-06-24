OpenAI oʻzining ilk Jalapeno protsessorini taqdim etdi: NVIDIA uchun jiddiy raqobatchi

·28·Texno
OpenAI oʻzining ilk Jalapeno protsessorini taqdim etdi: NVIDIA uchun jiddiy raqobatchi

Sunʼiy intellekt olamida inqilob yasagan ChatGPT yaratuvchisi — OpenAI kompaniyasi Broadcom bilan hamkorlikda oʻzining ilk xususiy protsessorini namoyish etdi. Jalapeno deb nomlangan ushbu intellektual chip maʼlumotlarni qayta ishlash va katta til modellarini (LLM) samarali yuritish uchun maxsus ishlab chiqilgan boʻlib, u sohadagi yetakchi NVIDIA mahsulotlariga jiddiy muqobil boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Jalapeno loyihasi OpenAI bosh direktori Sem Altman va prezident Greg Brokman hamda Broadcom rahbariyati ishtirokida rasman tanishtirildi. Ushbu chip shunchaki navbatdagi akselerator emas, balki koʻp avlodli hisoblash platformasining birinchi bosqichidir. Broadcom va Celestica kompaniyalari bilan hamkorlikda noldan loyihalashtirilgan ushbu qurilma sunʼiy intellekt modellarining ichki ishlash mexanizmlarini chuqur tushunish asosida yaratilgan.

Texnologik ustunlik va samaradorlik

Hozirgi vaqtda Jalapeno chiplarining muhandislik namunalari laboratoriya sharoitida sinovdan oʻtkazilmoqda. Dastlabki natijalarga koʻra, yangi protsessor hatto hali ommaga taqdim etilmagan GPT-5.3-Codex-Spark kabi murakkab modellarni ham muvaffaqiyatli ishga tushirmoqda. Eng muhimi, chipning energiya samaradorligi (bir vatt quvvatga toʻgʻri keladigan unumdorlik) hozirgi zamonaviy texnologiyalardan sezilarli darajada yuqori ekani aytilmoqda.

OpenAI apparat taʼminoti boʻyicha dastur rahbari Richard Xoning soʻzlariga koʻra, Jalapeno arxitekturasi maʼlumotlarning harakatlanishini kamaytirish va hisoblash, xotira hamda tarmoq resurslarini oʻzaro muvozanatlash uchun optimallashtirilgan. Bu esa chipning amaldagi ish unumdorligini nazariy jihatdan mumkin boʻlgan eng yuqori darajaga yaqinlashtirish imkonini beradi.

Kelajak rejalari va ishlab chiqarish

Broadcom kompaniyasining Tomahawk seriyasidagi tarmoq chiplari va ilgʻor texnologiyalari Jalapeno platformasini yirik miqyosda ishlab chiqarishga yordam beradi. Ushbu hamkorlik OpenAI uchun NVIDIA kabi tashqi yetkazib beruvchilarga boʻlgan bogʻliqlikni kamaytirish va oʻz modellarining ishlash tezligini oshirish yoʻlidagi strategik qadamdir.

Yangi chip barcha turdagi katta til modellari bilan ishlashga moslashuvchan qilib yaratilgan. OpenAI yaqin oylarda protsessorning unumdorligi boʻyicha batafsil texnik hisobotni taqdim etishni vaʼda qilmoqda. Agar dastlabki testlar oʻzini oqlasa, Jalapeno global sunʼiy intellekt infratuzilmasi bozorida kuchlar nisbatini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.

Oʻzbekistondagi texnologiya ixlosmandlari va dasturchilar uchun bu yangilik ChatGPT xizmatlarining kelajakda yanada tezroq va arzonroq ishlashiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Xususiy chiplarning ishlab chiqilishi sunʼiy intellekt sohasidagi raqobatni kuchaytirib, yakuniy foydalanuvchilar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.

OpenAIJalapenoChatGPTBroadcomSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning toʻliq mahalliylashtirilgan SJ-100 samolyoti 2027-yilda sertifikat oladiRossiyaning toʻliq mahalliylashtirilgan SJ-100 samolyoti 2027-yilda sertifikat oladiBugun, 00:54Slate kompaniyasi hamyonbop elektromobil-pikapi uchun yangi turdagi akkumulyator tanladiSlate kompaniyasi hamyonbop elektromobil-pikapi uchun yangi turdagi akkumulyator tanladiBugun, 00:29Rossiyaning yangilangan SJ-100 samolyoti sinovlari yakuniy bosqichga kirdiRossiyaning yangilangan SJ-100 samolyoti sinovlari yakuniy bosqichga kirdiBugun, 00:27Xiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdiKecha, 22:58Rossiyaning yangi Tu-214 yoʻlovchi samolyotlari 2027-yildan yetkazib berila boshlaydiRossiyaning yangi Tu-214 yoʻlovchi samolyotlari 2027-yildan yetkazib berila boshlaydiKecha, 22:24Deezer yangi Remix Lab funksiyasini ishga tushirdi: Endi muxlislar qoʻshiqlarni qonuniy remiks qiladiDeezer yangi Remix Lab funksiyasini ishga tushirdi: Endi muxlislar qoʻshiqlarni qonuniy remiks qiladiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi