OpenAI oʻzining ilk Jalapeno protsessorini taqdim etdi: NVIDIA uchun jiddiy raqobatchi
Sunʼiy intellekt olamida inqilob yasagan ChatGPT yaratuvchisi — OpenAI kompaniyasi Broadcom bilan hamkorlikda oʻzining ilk xususiy protsessorini namoyish etdi. Jalapeno deb nomlangan ushbu intellektual chip maʼlumotlarni qayta ishlash va katta til modellarini (LLM) samarali yuritish uchun maxsus ishlab chiqilgan boʻlib, u sohadagi yetakchi NVIDIA mahsulotlariga jiddiy muqobil boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Jalapeno loyihasi OpenAI bosh direktori Sem Altman va prezident Greg Brokman hamda Broadcom rahbariyati ishtirokida rasman tanishtirildi. Ushbu chip shunchaki navbatdagi akselerator emas, balki koʻp avlodli hisoblash platformasining birinchi bosqichidir. Broadcom va Celestica kompaniyalari bilan hamkorlikda noldan loyihalashtirilgan ushbu qurilma sunʼiy intellekt modellarining ichki ishlash mexanizmlarini chuqur tushunish asosida yaratilgan.
Texnologik ustunlik va samaradorlikHozirgi vaqtda Jalapeno chiplarining muhandislik namunalari laboratoriya sharoitida sinovdan oʻtkazilmoqda. Dastlabki natijalarga koʻra, yangi protsessor hatto hali ommaga taqdim etilmagan GPT-5.3-Codex-Spark kabi murakkab modellarni ham muvaffaqiyatli ishga tushirmoqda. Eng muhimi, chipning energiya samaradorligi (bir vatt quvvatga toʻgʻri keladigan unumdorlik) hozirgi zamonaviy texnologiyalardan sezilarli darajada yuqori ekani aytilmoqda.
OpenAI apparat taʼminoti boʻyicha dastur rahbari Richard Xoning soʻzlariga koʻra, Jalapeno arxitekturasi maʼlumotlarning harakatlanishini kamaytirish va hisoblash, xotira hamda tarmoq resurslarini oʻzaro muvozanatlash uchun optimallashtirilgan. Bu esa chipning amaldagi ish unumdorligini nazariy jihatdan mumkin boʻlgan eng yuqori darajaga yaqinlashtirish imkonini beradi.
Kelajak rejalari va ishlab chiqarishBroadcom kompaniyasining Tomahawk seriyasidagi tarmoq chiplari va ilgʻor texnologiyalari Jalapeno platformasini yirik miqyosda ishlab chiqarishga yordam beradi. Ushbu hamkorlik OpenAI uchun NVIDIA kabi tashqi yetkazib beruvchilarga boʻlgan bogʻliqlikni kamaytirish va oʻz modellarining ishlash tezligini oshirish yoʻlidagi strategik qadamdir.
Yangi chip barcha turdagi katta til modellari bilan ishlashga moslashuvchan qilib yaratilgan. OpenAI yaqin oylarda protsessorning unumdorligi boʻyicha batafsil texnik hisobotni taqdim etishni vaʼda qilmoqda. Agar dastlabki testlar oʻzini oqlasa, Jalapeno global sunʼiy intellekt infratuzilmasi bozorida kuchlar nisbatini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.
Oʻzbekistondagi texnologiya ixlosmandlari va dasturchilar uchun bu yangilik ChatGPT xizmatlarining kelajakda yanada tezroq va arzonroq ishlashiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Xususiy chiplarning ishlab chiqilishi sunʼiy intellekt sohasidagi raqobatni kuchaytirib, yakuniy foydalanuvchilar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.
…