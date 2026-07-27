Threads foydalanuvchilari endi Meta AI bilan shaxsiy xabarlarda muloqot qilishi mumkin
Meta kompaniyasi oʻzining sunʼiy intellektga asoslangan Meta AI chatbotini Threads ilovasining toʻgʻridan-toʻgʻri xabarlar (DM) boʻlimiga joriy qila boshladi. Mazkur yangilanish foydalanuvchilarga oʻz shaxsiy chatlarida bevosita yordamchi bilan muloqot qilish imkoniyatini taqdim etadi va platforma imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bungacha Threads foydalanuvchilari faqat ayrim mamlakatlarda ommaviy postlar ostida sunʼiy intellekt bilan muloqot qilishlari mumkin edi. Endilikda esa bu jarayon toʻliq maxfiy va qulay formatga oʻtkazilmoqda. Ushbu qadam Meta kompaniyasining oʻz foydalanuvchilarini boshqa muqobil xizmatlardan chetda saqlash strategiyasining bir qismidir.
Imkoniyatlar va ekotizimMutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi integratsiya foydalanuvchilarga OpenAI’ning ChatGPT yoki Google Gemini kabi uchinchi tomon yordamchilariga murojaat qilmasdan, aynan shu ekotizim doirasida qolish imkonini beradi. Meta AI allaqachon Facebook, Instagram va WhatsApp platformalarining shaxsiy xabarlar boʻlimida muvaffaqiyatli ishlab kelmoqda.
Yangi funksiya foydalanuvchilarga Threads postlari, turli havolalar, tasvirlar va videolarni toʻgʻridan-toʻgʻri Meta AI bilan ulashish imkonini beradi. Shuningdek, qiziqtirgan mavzular boʻyicha qoʻshimcha savollar berish va maʼlumotlarni chuqurroq tahlil qilish imkoniyati ham yaratilgan.
Global joriy etish va boshqaruvKompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, yangilanish dushanba kunidan boshlab bosqichma-bosqich butun dunyo boʻylab tatbiq etila boshladi. Shu bilan birga, Meta tanlangan hududlardagi ommaviy lentalarda ham sunʼiy intellektni sinovdan oʻtkazishni davom ettirmoqda.
Agar foydalanuvchilar oʻz lentalarida Meta AI javoblarini kamroq koʻrishni istasa, ular @meta.ai akkauntini ovozsiz rejimga oʻtkazishi, tegishli postlardagi “Qiziq emas” funksiyasidan foydalanishi yoki oʻz postlarida paydo boʻladigan javoblarni yashirishi mumkin. Ushbu yangiliklar orqali Meta oʻzining asosiy raqobatchisi boʻlgan X platformasiga qarshi kurashda Threads foydalanuvchilariga ilovadan chiqmagan holda barcha kerakli maʼlumotlarni olish imkoniyatini bermoqda.
…