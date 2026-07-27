Threads foydalanuvchilari endi Meta AI bilan shaxsiy xabarlarda muloqot qilishi mumkin

·41·Texno
Threads foydalanuvchilari endi Meta AI bilan shaxsiy xabarlarda muloqot qilishi mumkin

Meta kompaniyasi oʻzining sunʼiy intellektga asoslangan Meta AI chatbotini Threads ilovasining toʻgʻridan-toʻgʻri xabarlar (DM) boʻlimiga joriy qila boshladi. Mazkur yangilanish foydalanuvchilarga oʻz shaxsiy chatlarida bevosita yordamchi bilan muloqot qilish imkoniyatini taqdim etadi va platforma imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bungacha Threads foydalanuvchilari faqat ayrim mamlakatlarda ommaviy postlar ostida sunʼiy intellekt bilan muloqot qilishlari mumkin edi. Endilikda esa bu jarayon toʻliq maxfiy va qulay formatga oʻtkazilmoqda. Ushbu qadam Meta kompaniyasining oʻz foydalanuvchilarini boshqa muqobil xizmatlardan chetda saqlash strategiyasining bir qismidir.

Imkoniyatlar va ekotizim

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi integratsiya foydalanuvchilarga OpenAI’ning ChatGPT yoki Google Gemini kabi uchinchi tomon yordamchilariga murojaat qilmasdan, aynan shu ekotizim doirasida qolish imkonini beradi. Meta AI allaqachon Facebook, Instagram va WhatsApp platformalarining shaxsiy xabarlar boʻlimida muvaffaqiyatli ishlab kelmoqda.

Yangi funksiya foydalanuvchilarga Threads postlari, turli havolalar, tasvirlar va videolarni toʻgʻridan-toʻgʻri Meta AI bilan ulashish imkonini beradi. Shuningdek, qiziqtirgan mavzular boʻyicha qoʻshimcha savollar berish va maʼlumotlarni chuqurroq tahlil qilish imkoniyati ham yaratilgan.

Global joriy etish va boshqaruv

Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, yangilanish dushanba kunidan boshlab bosqichma-bosqich butun dunyo boʻylab tatbiq etila boshladi. Shu bilan birga, Meta tanlangan hududlardagi ommaviy lentalarda ham sunʼiy intellektni sinovdan oʻtkazishni davom ettirmoqda.

Agar foydalanuvchilar oʻz lentalarida Meta AI javoblarini kamroq koʻrishni istasa, ular @meta.ai akkauntini ovozsiz rejimga oʻtkazishi, tegishli postlardagi “Qiziq emas” funksiyasidan foydalanishi yoki oʻz postlarida paydo boʻladigan javoblarni yashirishi mumkin. Ushbu yangiliklar orqali Meta oʻzining asosiy raqobatchisi boʻlgan X platformasiga qarshi kurashda Threads foydalanuvchilariga ilovadan chiqmagan holda barcha kerakli maʼlumotlarni olish imkoniyatini bermoqda.

ThreadsMeta AISuni intellektTexnologiyalarMeta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiSatya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiBugun, 02:28Halo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiHalo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiBugun, 02:26Peacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiPeacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiBugun, 01:56Thea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiThea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiBugun, 01:52Claude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiClaude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiBugun, 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob