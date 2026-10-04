Yevropa kosmik agentligi oʻz orbital stansiyasini qurishni rejalashtirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xalqaro kosmik stansiyaning 2030-yilda foydalanishdan chiqarilishi sababli Yevropa kosmik agentligi (ESA) pastki yeroldi orbitasida o'zining mustaqil orbital stansiyasini qurish imkoniyatlarini o'rganmoqda.
- Bu tashabbus Yevropaning tashqi hamkorlarga bo'lgan qaramligini kamaytirish va kosmosga mustaqil chiqishni ta'minlashga qaratilgan.
Xalqaro kosmik stansiyaning 2030-yilda foydalanishdan chiqarilishi munosabati bilan Yevropa kosmik agentligi (ESA) pastki yeroldi orbitasida barqaror mavjudlikni taʼminlash choralarini koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Yevropa davlatlari kosmik dasturlarni kengaytirish tashabbusini qoʻllab-quvvatlagach, agentlik mustaqil orbital stansiyani yaratish imkoniyatlarini oʻrganishga kirishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur strategik hujjat pastki yeroldi orbitasi, Oyni va Marsni oʻzlashtirish, shuningdek, ekipajlarni yetkazib berish tizimlarini rivojlantirish boʻyicha mustaqil salohiyatni shaklitantirishni nazarda tutadi. Bu qadam Yevropaning tashqi hamkorlarga boʻlgan qaramligini kamaytirish hamda kosmosga mustaqil chiqishni taʼminlashga qaratilgan.
Mustaqil tashuvchilar va yangi raketalarShu bilan birga, Yevropa oʻzining kosmik apparatlarni uchirish imkoniyatlarini jadal ravishda kengaytirib bormoqda. European Launcher Challenge dasturi doirasida Isar Aerospace kompaniyasining Spectrum raketasi ikkinchi urinish bilan muvaffaqiyatli orbitaga chiqdi.
Yangi raketalar kelgusida talabning oshishi kutilayotgan davr uchun moʻljallangan boʻlib, ular Ariane 6 va Vega C kabi mavjud tashuvchilarni toʻldiradi. Ushbu raketalarning uchish chastotasi ham talab ortib borayotgani sababli bosqichma-bosqich oshirilmoqda.
Xalqaro hamkorlik va kelajak rejalariESA vakillari kosmik stansiyalar yaratish bilan shugʻullanuvchi Kaliforniyaning Vast kompaniyasi bilan hamkorlik qilmoqda. Ushbu kompaniya kelgusi yilning boshida Haven-1 stansiyasi prototipini uchirishni rejalashtirgan.
Haven-1 stansiyasining ilk boshqariladigan ekspeditsiyasida ESA astronavti Arno Prost ham ishtirok etadi. Mutaxassis uchun bu faoliyatidagi ilk kosmik parvoz boʻlishi kutilmoqda va bu Yevropa uchun muhim tajriba hisoblanadi.
Agentlik rahbarining taʼkidlashicha, xalqaro hamkorlarning dasturlardagi oʻzgarishlari Yevropa loyihalarining zaif tomonlarini koʻrsatib qoʻydi. Shu bois Yevropa Ittifoqi mamlakatlari boshqa kosmik derazalar bilan hamkorlikni saqlab qolgan holda, oʻz kompetensiyalarini kengaytirishga qaror qildi.
Izohlar 0
…