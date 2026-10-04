Yevropa kosmik agentligi oʻz orbital stansiyasini qurishni rejalashtirmoqda

·24·Texno
Yevropa kosmik agentligi oʻz orbital stansiyasini qurishni rejalashtirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro kosmik stansiyaning 2030-yilda foydalanishdan chiqarilishi sababli Yevropa kosmik agentligi (ESA) pastki yeroldi orbitasida o'zining mustaqil orbital stansiyasini qurish imkoniyatlarini o'rganmoqda.
  • Bu tashabbus Yevropaning tashqi hamkorlarga bo'lgan qaramligini kamaytirish va kosmosga mustaqil chiqishni ta'minlashga qaratilgan.

Xalqaro kosmik stansiyaning 2030-yilda foydalanishdan chiqarilishi munosabati bilan Yevropa kosmik agentligi (ESA) pastki yeroldi orbitasida barqaror mavjudlikni taʼminlash choralarini koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Yevropa davlatlari kosmik dasturlarni kengaytirish tashabbusini qoʻllab-quvvatlagach, agentlik mustaqil orbital stansiyani yaratish imkoniyatlarini oʻrganishga kirishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur strategik hujjat pastki yeroldi orbitasi, Oyni va Marsni oʻzlashtirish, shuningdek, ekipajlarni yetkazib berish tizimlarini rivojlantirish boʻyicha mustaqil salohiyatni shaklitantirishni nazarda tutadi. Bu qadam Yevropaning tashqi hamkorlarga boʻlgan qaramligini kamaytirish hamda kosmosga mustaqil chiqishni taʼminlashga qaratilgan.

Mustaqil tashuvchilar va yangi raketalar

Shu bilan birga, Yevropa oʻzining kosmik apparatlarni uchirish imkoniyatlarini jadal ravishda kengaytirib bormoqda. European Launcher Challenge dasturi doirasida Isar Aerospace kompaniyasining Spectrum raketasi ikkinchi urinish bilan muvaffaqiyatli orbitaga chiqdi.

Yangi raketalar kelgusida talabning oshishi kutilayotgan davr uchun moʻljallangan boʻlib, ular Ariane 6 va Vega C kabi mavjud tashuvchilarni toʻldiradi. Ushbu raketalarning uchish chastotasi ham talab ortib borayotgani sababli bosqichma-bosqich oshirilmoqda.

Xalqaro hamkorlik va kelajak rejalari

ESA vakillari kosmik stansiyalar yaratish bilan shugʻullanuvchi Kaliforniyaning Vast kompaniyasi bilan hamkorlik qilmoqda. Ushbu kompaniya kelgusi yilning boshida Haven-1 stansiyasi prototipini uchirishni rejalashtirgan.

Haven-1 stansiyasining ilk boshqariladigan ekspeditsiyasida ESA astronavti Arno Prost ham ishtirok etadi. Mutaxassis uchun bu faoliyatidagi ilk kosmik parvoz boʻlishi kutilmoqda va bu Yevropa uchun muhim tajriba hisoblanadi.

Agentlik rahbarining taʼkidlashicha, xalqaro hamkorlarning dasturlardagi oʻzgarishlari Yevropa loyihalarining zaif tomonlarini koʻrsatib qoʻydi. Shu bois Yevropa Ittifoqi mamlakatlari boshqa kosmik derazalar bilan hamkorlikni saqlab qolgan holda, oʻz kompetensiyalarini kengaytirishga qaror qildi.

YevropaKosmosESAOrbital stansiyaTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa oʻzining пилотируемый kosmik kema yaratishini eʼlon qildiYevropa oʻzining пилотируемый kosmik kema yaratishini eʼlon qildi10 sentabr 21:52Avstraliyaning HEO kompaniyasi Xitoyning «Tyansun» stansiyasini suratga oldiAvstraliyaning HEO kompaniyasi Xitoyning «Tyansun» stansiyasini suratga oldi25 sentabr 18:28Pikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyadaPikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyada19 sentabr 18:25Yevropa kosmik dasturi doirasida ikkinchi start majmuasi oʻrganilmoqdaYevropa kosmik dasturi doirasida ikkinchi start majmuasi oʻrganilmoqda2 oktabr 00:57Yevropaning RFA ONE raketasi sinovdagi nosozlik sababli angarga qaytarildiYevropaning RFA ONE raketasi sinovdagi nosozlik sababli angarga qaytarildi11 avgust 17:59Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdi25 iyul 20:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...