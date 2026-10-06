Yevropa kosmik agentligi XKSdan keyingi oʻz orbital stansiyasini oʻrganmoqda

·22·Texno
Yevropa kosmik agentligi XKSdan keyingi oʻz orbital stansiyasini oʻrganmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa kosmik agentligi (ESA)
  • Xalqaro kosmik stansiya (XKS) oʻz faoliyatini yakunlaganidan keyin Yevropaning oʻz orbital stansiyasini barpo etish imkoniyatlarini baholashga kirishdi.
  • Airbus Defence and Space hamda OHB kompaniyalari boshchiligidagi konsorsiumlar bilan shartnomalar imzolandi va bu tadqiqotlar toʻqqiz oy davom etadi.
  • Ushbu loyiha kelajakda pastki yeratagi orbitada Yevropaning oʻz ilmiy va texnologik bazasini saqlab qolish uchun muhim qadam boʻlishi mumkin.

Yevropa kosmik agentligi (ESA) Xalqaro kosmik stansiya (XKS) oʻz faoliyatini yakunlaganidan keyin Yevropaning oʻz orbital stansiyasini barpo etish imkoniyatlarini baholashga kirishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, agentlik bu borada ikkita parallel tadqiqot boshlagan boʻlib, ular kelgusida pastki yeratagi orbitada Yevropaning oʻz ilmiy va texnologik bazasini saqlab qolish uchun muhim qadam boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur strategik tadqiqotlarni oʻtkazish uchun Airbus Defence and Space hamda OHB kompaniyalari boshchiligidagi konsorsiumlar bilan shartnomalar imzolandi. Loyihaning davomiyligi toʻqqiz oyni tashkil etib, ushbu muddat davomida mutaxassislar kelajakdagi kosmik majmuaning meʼmoriy tuzilishi, infratuzilmasi hamda hayotni taʼminlash tizimlarini chuqur tahlil qilishadi.

Loyihaning asosiy yoʻnalishlari

Tadqiqotlar davomida muhandislar nafaqat stansiya arxitekturasini, balki ekipajlar va yuklarni orbitaga tashish masalalarini ham atroflicha baholaydilar. Shuningdek, kompleksni yaratish uchun zarur boʻlgan texnologiyalar va sanoat quvvatlarini aniqlash ham asosiy vazifalardan biri etib belgilangan.

Rejalarga koʻra, taxmin qilinayotgan yangi stansiya pastki yeratagi orbitada insonlarning doimiy boʻlishini, turli ilmiy tajribalar oʻtkazilishini hamda eng yangi texnologiyalarni sinovdan oʻtkazishni taʼminlashi lozim. Biroq hozirgi bosqichda ESA ushbu stansiyani qurish boʻyicha yakuniy qarorga kelgani yoʻq.

Yevropaning kelajakdagi kosmik istiqbollari

Yevropa majmuasi qitʼaning pastki yeratagi orbitadagi ishtirokini saqlab qolish yoʻlidagi bir nechta muqobil variantlardan biri sifatida koʻrib chiqilmoqda. Xususan, bu borada boshqa operatorlarning tijoriy orbital stansiyalarida ishtirok etish imkoniyatlari ham koʻrib chiqilmoqda. Tadqiqot yakunlari ESAga aʼzo mamlakatlarga kelgusidagi muhim qarorlarni qabul qilishda asosiy manba boʻlib xizmat qiladi.

Shuni taʼkidlash kerakki, Yevropa XKS dasturida ishtirok etish davomida ulkan tajriba toʻplagan. Yevropaning «Kolambus» ilmiy laboratoriyasi hamda AQShning Orion kemasi uchun ishlab chiqilgan Yevropa xizmat koʻrsatish moduli shular jumlasidandandir.

Hozirgi kunda Yevropa kompaniyalari transport tizimlari, yashash uchun moʻljallangan modullar, hayotni taʼminlash tizimlari, robototexnika hamda kosmik apparatlarga orbitada xizmat koʻrsatish yoʻnalishlarini parallel ravishda rivojlantirib kelmoqda. Bu esa kelgusdagi mustaqil loyihalar uchun mustahkam poydevor vazifasini bajaradi.

ESAXKSKosmosTexnologiyaYevropa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa kosmik agentligi oʻz orbital stansiyasini qurishni rejalashtirmoqdaYevropa kosmik agentligi oʻz orbital stansiyasini qurishni rejalashtirmoqda4 oktabr 13:27Yevropa oʻzining пилотируемый kosmik kema yaratishini eʼlon qildiYevropa oʻzining пилотируемый kosmik kema yaratishini eʼlon qildi10 sentabr 21:52NASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiNASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldi19 sentabr 14:53NASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdiNASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdi18 avgust 21:54Pikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyadaPikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyada19 sentabr 18:25Falcon 9 kosmik kemasi Crew-13 missiyasi bilan XKSga yoʻl oldiFalcon 9 kosmik kemasi Crew-13 missiyasi bilan XKSga yoʻl oldi1 oktabr 21:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...