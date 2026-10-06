Yevropa kosmik agentligi XKSdan keyingi oʻz orbital stansiyasini oʻrganmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa kosmik agentligi (ESA)
- Xalqaro kosmik stansiya (XKS) oʻz faoliyatini yakunlaganidan keyin Yevropaning oʻz orbital stansiyasini barpo etish imkoniyatlarini baholashga kirishdi.
- Airbus Defence and Space hamda OHB kompaniyalari boshchiligidagi konsorsiumlar bilan shartnomalar imzolandi va bu tadqiqotlar toʻqqiz oy davom etadi.
- Ushbu loyiha kelajakda pastki yeratagi orbitada Yevropaning oʻz ilmiy va texnologik bazasini saqlab qolish uchun muhim qadam boʻlishi mumkin.
Yevropa kosmik agentligi (ESA) Xalqaro kosmik stansiya (XKS) oʻz faoliyatini yakunlaganidan keyin Yevropaning oʻz orbital stansiyasini barpo etish imkoniyatlarini baholashga kirishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, agentlik bu borada ikkita parallel tadqiqot boshlagan boʻlib, ular kelgusida pastki yeratagi orbitada Yevropaning oʻz ilmiy va texnologik bazasini saqlab qolish uchun muhim qadam boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur strategik tadqiqotlarni oʻtkazish uchun Airbus Defence and Space hamda OHB kompaniyalari boshchiligidagi konsorsiumlar bilan shartnomalar imzolandi. Loyihaning davomiyligi toʻqqiz oyni tashkil etib, ushbu muddat davomida mutaxassislar kelajakdagi kosmik majmuaning meʼmoriy tuzilishi, infratuzilmasi hamda hayotni taʼminlash tizimlarini chuqur tahlil qilishadi.
Loyihaning asosiy yoʻnalishlariTadqiqotlar davomida muhandislar nafaqat stansiya arxitekturasini, balki ekipajlar va yuklarni orbitaga tashish masalalarini ham atroflicha baholaydilar. Shuningdek, kompleksni yaratish uchun zarur boʻlgan texnologiyalar va sanoat quvvatlarini aniqlash ham asosiy vazifalardan biri etib belgilangan.
Rejalarga koʻra, taxmin qilinayotgan yangi stansiya pastki yeratagi orbitada insonlarning doimiy boʻlishini, turli ilmiy tajribalar oʻtkazilishini hamda eng yangi texnologiyalarni sinovdan oʻtkazishni taʼminlashi lozim. Biroq hozirgi bosqichda ESA ushbu stansiyani qurish boʻyicha yakuniy qarorga kelgani yoʻq.
Yevropaning kelajakdagi kosmik istiqbollariYevropa majmuasi qitʼaning pastki yeratagi orbitadagi ishtirokini saqlab qolish yoʻlidagi bir nechta muqobil variantlardan biri sifatida koʻrib chiqilmoqda. Xususan, bu borada boshqa operatorlarning tijoriy orbital stansiyalarida ishtirok etish imkoniyatlari ham koʻrib chiqilmoqda. Tadqiqot yakunlari ESAga aʼzo mamlakatlarga kelgusidagi muhim qarorlarni qabul qilishda asosiy manba boʻlib xizmat qiladi.
Shuni taʼkidlash kerakki, Yevropa XKS dasturida ishtirok etish davomida ulkan tajriba toʻplagan. Yevropaning «Kolambus» ilmiy laboratoriyasi hamda AQShning Orion kemasi uchun ishlab chiqilgan Yevropa xizmat koʻrsatish moduli shular jumlasidandandir.
Hozirgi kunda Yevropa kompaniyalari transport tizimlari, yashash uchun moʻljallangan modullar, hayotni taʼminlash tizimlari, robototexnika hamda kosmik apparatlarga orbitada xizmat koʻrsatish yoʻnalishlarini parallel ravishda rivojlantirib kelmoqda. Bu esa kelgusdagi mustaqil loyihalar uchun mustahkam poydevor vazifasini bajaradi.
Izohlar 0
…