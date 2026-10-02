Yevropa kosmik dasturi doirasida ikkinchi start majmuasi oʻrganilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropaning kosmik mustaqilligini ta'minlash maqsadida, Ispaniyaning PLD Space kompaniyasi va Fransiya kosmik agentligi (CNES)
- Fransuz Gvianasidagi Kuru kosmodromida ikkinchi start maydonchasini qurish imkoniyatlarini o'rganmoqda.
- Ushbu yangi majmua PLD Space'ning Miura 5 va Miura 9 raketalari uchun mo'ljallangan bo'lib, kelgusida parvozlar chastotasini oshirishga xizmat qiladi.
Yevropaning oʻz kosmik infratuzilmasini rivojlantirish va tashqi taʼsirlarga qaramlikni kamaytirish yoʻlidagi saʼy-harakatlari doirasida muhim qadam tashlanmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Ispaniyaning PLD Space kompaniyasi va Fransiya kosmik agentligi (CNES) Fransuz Gvianasidagi Kuru kosmodromida ikkinchi start maydonchasini qurish imkoniyatlarini oʻrganishga kirishdi. Ushbu tashabbus Yevropaning tijoriy raketa tashuvchilari salohiyatini oshirishga qaratilgan keng koʻlamli dasturning bir qismidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi majmuani Fransiyaning sobiq Diamant raketalari maydoni hududida joylashtirish imkoniyati baholanmoqda. Hozirda CNES ushbu hududni bir nechta xususiy operatorlar foydalanishi uchun moslashtirish ishlarini olib bormoqda. Rejalashtirilayotgan maydoncha PLD Space kompaniyasining Miura 5 hamda yirikroq Miura 9 raketalariga moʻljallangan boʻlib, u kelgusidagi parvozlar chastotasini oshirish imkonini beradi.
Yevropa kosmik agentligi koʻmagi va moliyalashtirishUshbu loyihalar Yevropa kosmik agentligi (ESA) tomonidan eʼlon qilingan European Launcher Challenge dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. Dasturning asosiy maqsadi Yevropaning kosmosga mustaqil chiqishini taʼminlashdan iborat. Avgust oyida tuzilgan va umumiy qiymati 158,9 million yevroni tashkil etuvchi shartnoma asosan Ispaniya tomonidan moliyalashtirilib, unda Germaniya ham oʻz ishtirokini taʼminlamoqda.
Taʼkidlash joizki, PLD Space allaqachon Kuru kosmodromida oʻzining birinchi start kompleksini barpo etish ishlarini olib bormoqda. Joriy yilning iyun oyida kompaniya CNES bilan mazkur kosmodromda xususiy maydoncha qurish boʻyicha shartnoma imzolagan tarixdagi ilk xususiy operatorga aylangan edi.
Kelgusi rejalar va sinovlarHozirgi kunga qadar kompaniya oʻz tarixida atigi bitta muvaffaqiyatli parvozni amalga oshirgan boʻlib, 2023-yil oktabr oyida Miura 1 suborbital raketasi muvaffaqiyatli uchirilgan edi. Asosiy eʼtibor qaratilayotgan Miura 5 raketasining ilk sinov parvozi esa aynan Kurudagi birinchi majmuadan 2026-yilga moʻljallangan.
Ikkinchi start kompleksini qurish gʻoyasi hozircha faqat qoʻshma tadqiqot bosqichida turibdi. Biroq ushbu infratuzilmaning yaratilishi kelgusida Miura 5 va Miura 9 raketalarini ketma-ket va uzluksiz uchirish uchun muhim zamin yaratadi, bu esa Yevropaning tijoriy kosmik bozoridagi mavqeyini sezilarli darajada mustahkamlaydi.
Izohlar 0
…