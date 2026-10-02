Yevropa kosmik dasturi doirasida ikkinchi start majmuasi oʻrganilmoqda

·16·Texno
Yevropa kosmik dasturi doirasida ikkinchi start majmuasi oʻrganilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropaning kosmik mustaqilligini ta'minlash maqsadida, Ispaniyaning PLD Space kompaniyasi va Fransiya kosmik agentligi (CNES)
  • Fransuz Gvianasidagi Kuru kosmodromida ikkinchi start maydonchasini qurish imkoniyatlarini o'rganmoqda.
  • Ushbu yangi majmua PLD Space'ning Miura 5 va Miura 9 raketalari uchun mo'ljallangan bo'lib, kelgusida parvozlar chastotasini oshirishga xizmat qiladi.

Yevropaning oʻz kosmik infratuzilmasini rivojlantirish va tashqi taʼsirlarga qaramlikni kamaytirish yoʻlidagi saʼy-harakatlari doirasida muhim qadam tashlanmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Ispaniyaning PLD Space kompaniyasi va Fransiya kosmik agentligi (CNES) Fransuz Gvianasidagi Kuru kosmodromida ikkinchi start maydonchasini qurish imkoniyatlarini oʻrganishga kirishdi. Ushbu tashabbus Yevropaning tijoriy raketa tashuvchilari salohiyatini oshirishga qaratilgan keng koʻlamli dasturning bir qismidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi majmuani Fransiyaning sobiq Diamant raketalari maydoni hududida joylashtirish imkoniyati baholanmoqda. Hozirda CNES ushbu hududni bir nechta xususiy operatorlar foydalanishi uchun moslashtirish ishlarini olib bormoqda. Rejalashtirilayotgan maydoncha PLD Space kompaniyasining Miura 5 hamda yirikroq Miura 9 raketalariga moʻljallangan boʻlib, u kelgusidagi parvozlar chastotasini oshirish imkonini beradi.

Yevropa kosmik agentligi koʻmagi va moliyalashtirish

Ushbu loyihalar Yevropa kosmik agentligi (ESA) tomonidan eʼlon qilingan European Launcher Challenge dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. Dasturning asosiy maqsadi Yevropaning kosmosga mustaqil chiqishini taʼminlashdan iborat. Avgust oyida tuzilgan va umumiy qiymati 158,9 million yevroni tashkil etuvchi shartnoma asosan Ispaniya tomonidan moliyalashtirilib, unda Germaniya ham oʻz ishtirokini taʼminlamoqda.

Taʼkidlash joizki, PLD Space allaqachon Kuru kosmodromida oʻzining birinchi start kompleksini barpo etish ishlarini olib bormoqda. Joriy yilning iyun oyida kompaniya CNES bilan mazkur kosmodromda xususiy maydoncha qurish boʻyicha shartnoma imzolagan tarixdagi ilk xususiy operatorga aylangan edi.

Kelgusi rejalar va sinovlar

Hozirgi kunga qadar kompaniya oʻz tarixida atigi bitta muvaffaqiyatli parvozni amalga oshirgan boʻlib, 2023-yil oktabr oyida Miura 1 suborbital raketasi muvaffaqiyatli uchirilgan edi. Asosiy eʼtibor qaratilayotgan Miura 5 raketasining ilk sinov parvozi esa aynan Kurudagi birinchi majmuadan 2026-yilga moʻljallangan.

Ikkinchi start kompleksini qurish gʻoyasi hozircha faqat qoʻshma tadqiqot bosqichida turibdi. Biroq ushbu infratuzilmaning yaratilishi kelgusida Miura 5 va Miura 9 raketalarini ketma-ket va uzluksiz uchirish uchun muhim zamin yaratadi, bu esa Yevropaning tijoriy kosmik bozoridagi mavqeyini sezilarli darajada mustahkamlaydi.

PLD SpaceKuru kosmodromiESAMiura 5Kosmik dastur
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emasRoskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emas23 sentabr 00:54Pikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyadaPikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyada19 sentabr 18:25Yevropa oʻzining пилотируемый kosmik kema yaratishini eʼlon qildiYevropa oʻzining пилотируемый kosmik kema yaratishini eʼlon qildi10 sentabr 21:52NASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdiNASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdi18 avgust 21:54Yevropaning RFA ONE raketasi sinovdagi nosozlik sababli angarga qaytarildiYevropaning RFA ONE raketasi sinovdagi nosozlik sababli angarga qaytarildi11 avgust 17:59Pokiston oʻzining ilk Jinnah-1 oyasari bilan tanishtirdiPokiston oʻzining ilk Jinnah-1 oyasari bilan tanishtirdi13 avgust 23:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi