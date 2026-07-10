NASA Xalqaro koinot stansiyasi oʻrnini egallaydigan xususiy loyihalarni qidirmoqda

·42·Texno
NASA Xalqaro koinot stansiyasi oʻrnini egallaydigan xususiy loyihalarni qidirmoqda

AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) past yer orbitasida yangi avlod tijoriy orbital stansiyalarini yaratish boʻyicha takliflar soʻrovini (RFP) eʼlon qildi. Mazkur tashabbus Xalqaro koinot stansiyasi (XKS) oʻz faoliyatini yakunlaganidan soʻng, ilmiy va texnologik vazifalarni xususiy platformalarga oʻtkazishga qaratilgan strategik qadamdir. NASA endilikda koinotdagi stansiyalarning yagona egasi emas, balki boshqa davlat va tijorat mijozlari qatoridagi buyurtmachilardan biriga aylanishni koʻzlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

NASA maʼmuriyati vakili Jared Ayzekmanning taʼkidlashicha, agentlik sanoat vakillarining imkoniyatlarini yuqori baholamoqda. Xususiy sektor orbital stansiyalarning barqaror bozorini yarata olishiga ishonch bildirilmoqda. Ushbu yangi bosqich joriy yilning mart oyida oʻtkazilgan dastlabki maʼlumot yigʻish jarayonidan soʻng shakllantirildi va endilikda ochiq tanlov asosida bir nechta shartnomalar imzolanishi kutilmoqda.

Raqobat va moliyalashtirish shartlari

Agentlik standart davlat xaridlari tartibidan foydalangan holda, loyihalash, sertifikatlash va xizmat koʻrsatish boʻyicha bir nechta pudratchilarni tanlab olishni rejalashtirmoqda. Dastlabki bosqichda bir nechta kompaniya saralab olinadi, soʻngra ular yakuniy loyihani yaratish, sinovdan oʻtkazish va ekspluatatsiya qilish huquqi uchun oʻzaro raqobatlashadilar. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, NASA belgilangan qiymatga ega uzoq muddatli shartnomalar tuzishni maqsad qilgan.

Bunday yondashuv agentlik uchun moliyaviy xatarlarni kamaytiradi va shu bilan birga kompaniyalarga oʻz platformalarini rivojlantirish uchun qoʻshimcha xususiy investitsiyalarni jalb qilish imkonini beradi. NASA manfaatdor kompaniyalarning mulohazalarini 27-iyulga qadar qabul qiladi. Shuningdek, 9-iyul kuni Xyustondagi Jonson nomidagi koinot markazida soha vakillari uchun maxsus brifing oʻtkazilishi rejalashtirilgan boʻlib, unda boʻlajak loyihalarga qoʻyiladigan asosiy talablar taqdim etiladi.

Kelajak missiyalari uchun tayyorgarlik

Xususiy orbital stansiyalar AQSHning past yer orbitasida doimiy boʻlishini taʼminlashdan tashqari, muhim ilmiy tadqiqotlar maydonchasi vazifasini ham oʻtaydi. Bu yerda astronavtlar tayyorgarlikdan oʻtadi va kelajakdagi murakkab missiyalar uchun zarur boʻlgan texnologiyalar sinovdan oʻtkaziladi. Xususan, ushbu platformalar Oyga yoʻnaltirilgan Artemis dasturi va kelajakda Marsga amalga oshiriladigan parvozlar uchun muhim tayyorgarlik bazasi boʻlib xizmat qiladi.

Oʻzbekistonlik mutaxassislar va koinot tadqiqotchilari uchun ham ushbu oʻzgarishlar ahamiyatli. Koinot tadqiqotlarining tijoratlashtirilishi kelajakda boshqa mamlakatlar, jumladan, rivojlanayotgan davlatlar uchun ham orbital laboratoriyalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin. XKSning nafaqaga chiqishi koinot sanoatida yangi davrni boshlab bermoqda, unda SpaceX, Blue Origin va boshqa yirik koinot kompaniyalari yetakchi rol oʻynashi kutilmoqda.

NASAKoinotOrbital StansiyaTexnologiyaXKS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Muskdan xoli investitsiya: AQSHda milliarderga qarshi yangi fondlar ochildiElon Muskdan xoli investitsiya: AQSHda milliarderga qarshi yangi fondlar ochildiBugun, 05:23HMD kompaniyasi 90 dollarlik yangi Arc 2 smartfonini taqdim etdiHMD kompaniyasi 90 dollarlik yangi Arc 2 smartfonini taqdim etdiBugun, 05:21OpenAI va Microsoft hamkorligi yangi bosqichda: GPT 5.6 modeli Copilot asosi boʻldiOpenAI va Microsoft hamkorligi yangi bosqichda: GPT 5.6 modeli Copilot asosi boʻldiBugun, 05:20Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI modellaridan voz kechmoqdaMicrosoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI modellaridan voz kechmoqdaBugun, 04:55OpenAI rahbariyatida kutilmagan oʻzgarish: Fidji Simo oʻz lavozimini tark etmoqdaOpenAI rahbariyatida kutilmagan oʻzgarish: Fidji Simo oʻz lavozimini tark etmoqdaBugun, 04:52Elon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnomaElon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnomaBugun, 03:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi