Avstraliyaning HEO kompaniyasi Xitoyning «Tyansun» stansiyasini suratga oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Avstraliyaning HEO kompaniyasi Xitoyning «Tyanqun» orbital stansiyasining har bir pikseli 12 santimetrni tashkil etuvchi yuqori aniqlikdagi yangi suratini e'lon qildi.
- Ushbu suratda stansiya o'zining T shaklidagi konfiguratsiyasi, to'liq ochilgan quyosh batareyalari, asosiy «Tyanxe» moduli hamda «Ventyan» va «Mengtyan» ilmiy modullari aniq ko'rinadi.
Avstraliyaning HEO kompaniyasi Xitoyning «Tyanqun» orbital stansiyasining yuqori aniqlikdagi yangi kadrini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, koinotdan olingan tasvirning oʻlchami har bir piks uchun 12 santimetrni tashkil etib, kosmik majmuaning asosiy elementlarini yaqqol koʻrib chiqish imkonini beradi va soʻnggi vaqtlarda chop etilgan eng tiniq suratlardan biriga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eʼlon qilingan suratda stansiya oʻzining oʻziga xos T shaklidagi konfiguratsiyasida hamda toʻliq ochilgan quyosh batareyalari bilan muhrlangan. Unda asosiy «Tyanxe» moduli va ikkita ilmiy — «Ventyan» hamda «Mengtyan» modullari aniq farqlanib turadi. Tasvirning asosiy oʻziga xosligi aynan uning oʻta yuqori detallashuvidadir.
Xitoyning orbital majmuasi haqida«Tyanqun» — Xitoyning milliy orbital stansiyasi boʻlib, u uch nafar taikonavtning doimiy boʻlishiga moʻljallangan. Ekipajlar almashinuvi vaqtida esa stansiyada olti kishigacha boʻlgan xodimni joylashtirish imkoniyati mavjud. Uning qurilishi 2021-yil 29-aprelda asosiy «Tyanxe» modulining uchirilishi bilan boshlangan edi.
Hozirgi toʻliq konfiguratsiya 2022-yilda ikkita ilmiy modul — «Ventyan» va «Mengtyan» muvaffaqiyatli tutashtirilgandan soʻng yigʻilgan. Mazkur kosmik majmua pastki Yer orbitasida, taxminan 340–450 kilometr balandlikda harakatlanadi va Yer atrofini 90 daqiqa ichida bir marta toʻliq aylanib chiqadi.
Stansiyaning texnik xususiyatlariStansiya T shaklidagi tuzilishga ega boʻlib, umumiy massasi 66 tonna atrofida boʻlgan uchta germetik moduldan iborat. Quyosh batareyalari toʻliq yoyilganda uning uzunligi taxminan 55 metrga yetadi. Bu esa bunday yirik obyektlarni koinotdan turib yuqori aniqlikda kuzatish texnologiyalarining imkoniyatlarini yana bir bor namoyish etadi.
«Tyanqun» stansiyasi boshqariladigan «Shenchjou» kosmik kemalari va «Tyanchjou» yuk kemalari uchun bir nechta tutashtirish tugunlari bilan jihozlangan. Shuningdek, majmua tashqi qismida turli ilmiy tajribalarni oʻtkazish uchun moʻljallangan maxsus ilmiy platformalarga ham ega.
Izohlar 0
…