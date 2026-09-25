Avstraliyaning HEO kompaniyasi Xitoyning «Tyansun» stansiyasini suratga oldi

·29·Texno
Avstraliyaning HEO kompaniyasi Xitoyning «Tyansun» stansiyasini suratga oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Avstraliyaning HEO kompaniyasi Xitoyning «Tyanqun» orbital stansiyasining har bir pikseli 12 santimetrni tashkil etuvchi yuqori aniqlikdagi yangi suratini e'lon qildi.
  • Ushbu suratda stansiya o'zining T shaklidagi konfiguratsiyasi, to'liq ochilgan quyosh batareyalari, asosiy «Tyanxe» moduli hamda «Ventyan» va «Mengtyan» ilmiy modullari aniq ko'rinadi.

Avstraliyaning HEO kompaniyasi Xitoyning «Tyanqun» orbital stansiyasining yuqori aniqlikdagi yangi kadrini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, koinotdan olingan tasvirning oʻlchami har bir piks uchun 12 santimetrni tashkil etib, kosmik majmuaning asosiy elementlarini yaqqol koʻrib chiqish imkonini beradi va soʻnggi vaqtlarda chop etilgan eng tiniq suratlardan biriga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eʼlon qilingan suratda stansiya oʻzining oʻziga xos T shaklidagi konfiguratsiyasida hamda toʻliq ochilgan quyosh batareyalari bilan muhrlangan. Unda asosiy «Tyanxe» moduli va ikkita ilmiy — «Ventyan» hamda «Mengtyan» modullari aniq farqlanib turadi. Tasvirning asosiy oʻziga xosligi aynan uning oʻta yuqori detallashuvidadir.

Xitoyning orbital majmuasi haqida

«Tyanqun» — Xitoyning milliy orbital stansiyasi boʻlib, u uch nafar taikonavtning doimiy boʻlishiga moʻljallangan. Ekipajlar almashinuvi vaqtida esa stansiyada olti kishigacha boʻlgan xodimni joylashtirish imkoniyati mavjud. Uning qurilishi 2021-yil 29-aprelda asosiy «Tyanxe» modulining uchirilishi bilan boshlangan edi.

Hozirgi toʻliq konfiguratsiya 2022-yilda ikkita ilmiy modul — «Ventyan» va «Mengtyan» muvaffaqiyatli tutashtirilgandan soʻng yigʻilgan. Mazkur kosmik majmua pastki Yer orbitasida, taxminan 340–450 kilometr balandlikda harakatlanadi va Yer atrofini 90 daqiqa ichida bir marta toʻliq aylanib chiqadi.

Stansiyaning texnik xususiyatlari

Stansiya T shaklidagi tuzilishga ega boʻlib, umumiy massasi 66 tonna atrofida boʻlgan uchta germetik moduldan iborat. Quyosh batareyalari toʻliq yoyilganda uning uzunligi taxminan 55 metrga yetadi. Bu esa bunday yirik obyektlarni koinotdan turib yuqori aniqlikda kuzatish texnologiyalarining imkoniyatlarini yana bir bor namoyish etadi.

«Tyanqun» stansiyasi boshqariladigan «Shenchjou» kosmik kemalari va «Tyanchjou» yuk kemalari uchun bir nechta tutashtirish tugunlari bilan jihozlangan. Shuningdek, majmua tashqi qismida turli ilmiy tajribalarni oʻtkazish uchun moʻljallangan maxsus ilmiy platformalarga ham ega.

TyanqunKosmosXitoyHEOOrbital stansiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tianzhou-9 yuk kemasi orbital stansiyadan ajralib chiqdiTianzhou-9 yuk kemasi orbital stansiyadan ajralib chiqdi6 may 15:21Xitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildiXitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildi20 sentabr 11:28NASA Xalqaro koinot stansiyasi oʻrnini egallaydigan xususiy loyihalarni qidirmoqdaNASA Xalqaro koinot stansiyasi oʻrnini egallaydigan xususiy loyihalarni qidirmoqda10 iyul 04:23NASA rahbari: AQSh Oysna-da Xitoydan oldin qoʻnishi shartNASA rahbari: AQSh Oysna-da Xitoydan oldin qoʻnishi shart16 sentabr 14:29Xitoy 2028 yilda Marsdan tuproq olib kelish missiyasini boshlaydiXitoy 2028 yilda Marsdan tuproq olib kelish missiyasini boshlaydi10 sentabr 09:23Xitoy oʻzining eng quvvatli raketasini Oyga uchirishga hozirlik koʻrmoqdaXitoy oʻzining eng quvvatli raketasini Oyga uchirishga hozirlik koʻrmoqda18 avgust 16:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi