Marsda qurilish uchun drojji, jelatin va qumdan foydalaniladi

·32·Texno
Marsda qurilish uchun drojji, jelatin va qumdan foydalaniladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hong Kong olimlari Marsda qurilish uchun genetik modifikatsiyalangan drojji, jelatin va qumdan iborat innovatsion biologik materialni ishlab chiqishdi.
  • Ushbu texnologiya Yerdan kosmosga qurilish materiallarini tashish zaruriyatini kamaytiradi va energiya tejamkorligini ta'minlaydi.
  • Kelgusida Marsning o'zida organik komponentlarni sintez qilish orqali Yerdan xomashyo olib kelish ehtiyojini nolga tushirish rejalashtirilgan.

Hong Kong olimlari Qizil sayyorada kelgusida bazalar va inshootlar barpo etish imkonini beruvchi innovatsion biologik qurilish materialini ishlab chiqishdi. TASS agentligining South China Morning Post nashriga tayanib xabar berishicha, ushbu yangi texnologiya Yerdan kosmosga ogʻir uskunalar va ulkan miqdordagi qurilish xomashyosini tashish zaruriyatini keskin kamaytirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur loyiha Hong Kong fan va texnologiya universiteti hamda Hong Kong politexnika universiteti tadqiqotchilari tomonidan professor Tsyu Tsjishen rahbarligida amalga oshirildi. Mutaxassislar maxsus tarkibdagi arashmani yaratishdi, uning asosiy tarkibiy qismlariga genetik modifikatsiyalangan drojji, jelatin gidrogeli hamda qum yoki boshqa granulyar zarrachalar kiradi.

Mars sharoitida sinovlar va texnologiyaning afzalliklari

Marsda bino va inshootlar qurish muhandislik nuqtai nazaridan ulkan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Sayyora atmosfera zichligi Yer koʻrsatkichining bir foizidan ham kamligini, sirt harorati esa ellik darajadan pastga tushib ketishini hisobga olsak, anʼanaviy usullar juda koʻp energiya talab qilishi oydinlashadi. Shuning uchun olimlar 3D-printer yordamida shakllantirish mumkin boʻlgan maxsus materialni taklif qilishdi.

Tadqiqotchilar bosim Yer atmosferasining yuzdan bir qismiga va harorat minus oʻttiz darajaga teng boʻlgan iqlim kamerasida kichik konstruksiyani yaratib, sinovdan oʻtkazishdi. Yangi texnologiyaning asosiy ustunligi sifatida uning energiya tejamkorligi qayd etildi. Hisob-kitoblarga koʻra, quyosh panellari bir kubometr material ishlab chiqarish uchun zarur energiyani bir soatdan kamroq vaqt ichida toʻplay oladi.

Xomashyo va kelajakdagi rejalar

Hozircha Yer sathidan keltiriladigan yetkazib berishlardan butunlay voz kechib boʻlmaydi. Bir kubometr material tayyorlash uchun oʻnlab kilogramm chetdan olib kelingan xomashyo talab etiladi. Buning yetmish-sakson foizini jelatin, qolgan qismini esa drojji uchun ozuqa muhiti tashkil etadi. Kelgusida olimlar zarur organik komponentlarni toʻgʻridan-toʻgʻri Marsning oʻzida sintez qilish ustida bosh qotirmoqda.

Agar uglerod dioksidi, metan va suv muzini qayta ishlab, ulardan jelatin hamda ozuqa moddalarini olishga erishilsa, Yerishdan xomashyo tashish ehtiyoji deyarli nolga tushiriladi. Ushbu istiqbolli texnologiya nafaqat boshqa sayyoralarni oʻzlashtirishda, balki Yerda ham foydali boʻlishi mumkin.

Xususan, tadqiqotchilar mazkur materialdan ogʻir qurilish materiallarini yetkazib berish qiyin va qimmatga tushadigan olis Antarktida tadqiqot stansiyalarini qurishda foydalanish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqdalar.

MarsTexnologiyaFanIlmiy tadqiqotKosmos
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Marsdagi 15 nafar astronavt uchun oziq-ovqat tizimini tanladiNASA Marsdagi 15 nafar astronavt uchun oziq-ovqat tizimini tanladi28 sentabr 06:51Xitoy 2028 yilda Marsdan tuproq olib kelish missiyasini boshlaydiXitoy 2028 yilda Marsdan tuproq olib kelish missiyasini boshlaydi10 sentabr 09:23Tokio universiteti kosmik kemalar uchun "magnit qalqoni"ni sinovdan oʻtkazdiTokio universiteti kosmik kemalar uchun "magnit qalqoni"ni sinovdan oʻtkazdi31 avgust 01:22Uzoq davom etuvchi kosmik parvozlar salomatlik uchun yangi xavf tugʻdirdiUzoq davom etuvchi kosmik parvozlar salomatlik uchun yangi xavf tugʻdirdiKecha 00:21Xorvatiya NASAning Artemis shartnomasiga qoʻshildiXorvatiya NASAning Artemis shartnomasiga qoʻshildi24 sentabr 01:50Roskosmos rahbari Oy insoniyat uchun zaxira uyga aylanishi mumkinligini aytdiRoskosmos rahbari Oy insoniyat uchun zaxira uyga aylanishi mumkinligini aytdi25 avgust 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...