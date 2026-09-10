Xitoy 2028 yilda Marsdan tuproq olib kelish missiyasini boshlaydi

·53·Texno
Xitoy 2028 yilda Marsdan tuproq olib kelish missiyasini boshlaydi

Xitoy oʻz tarixidagi eng murakkab planetalararo loyihalardan biri boʻlgan Tianwen 3 missiyasini amalga oshirishga jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ulkan tashabbus doirasida Qizil sayyoradan taxminan 500 gramm tuproq namunalarini Yerga yetkazib kelish rejalashtirilgan. Mazkur ilmiy qadam basharti muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, koinotni oʻrganish tarixida yangi sahna ochishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning hisob-kitoblariga koʻra, missiyaning asosiy uchish bosqichi 2028 yilning oxiriga moʻljallangan. Aynan shu davrda Marsga parvoz qilish uchun eng qulay astronomik oyna ochiladi. Loyihani amalga oshirish uchun Xitoy Xaynan orolidagi Venchang kosmodromidan ikkita ogʻir rusumdagi Long March 5 raketasidan foydalanishni niyat qilgan. Qurilmalar hozirda prototiplarni ishlab chiqish bosqichidan oʻtmoqda.

Ilmiy maqsadlar va qidiruv ishlari

Tianwen 3 loyihasining bosh ilmiy rahbari Xou Szensyan taʼkidlaganidek, asosiy vazifa Marsda qadimgi hayot izlarini topishdan iborat. Olimlar Yerdagi dastlabki organizmlarga oʻxshash boʻlishi mumkin boʻlgan mikroorganizmlar belgilarini qidiradilar. Shu bilan birga, tadqiqotchilar Marsning oʻz evolyutsiyasi davomida Yerdagidan mustaqil ravishda paydo boʻlgan biologik izlar ham boʻlishi mumkinligini istisno etishmayotgani yoʻq.

Hozircha qoʻnish joyi toʻliq aniqlashtirilmagan va yakuniy qaror 2026 yilning oxirigacha qabul qilinishi koʻzda tutilgan. Hududni tanlashda yuzaning geologik yoshi, oʻtmishda suv mavjud boʻlganining dalillari, shuningdek, hayot uchun qulay sharoitlar hisobga olinmoqda. Parallel ravishda mutaxassislar Marsning yangi avlod geologik xaritasini ham tuzmoqda.

Sayyoraviy xavfsizlik va laboratoriya tadqiqotlari

Loyihani amalga oshirishda planetar himoya masalasiga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Xitoyning Xefey shahrida keltirilgan namunalarni tahlil qilish uchun maxsus laboratoriya qurish rejalashtirilgan. Ushbu muassasa ikki tomonlama himoyani taʼminlashi lozim: birinchidan, marscha tuproqni yer usti organizmlari bilan zararlanishidan saqlash, ikkinchidan esa potensial xavfli komponentlarning Yer biosferasiga tushishining oldini olish.

Xitoy ushbu dastur davomida COSPAR sayyoraviy himoya qoidalariga qatʼiy rioya qilishini maʼlum qilgan. Bu kabi choralarsiz hayot izlarini topish boʻyicha olib boriladigan tadqiqotlar natijalari shubhaga olinishi mumkin. Laboratoriyada tuproq konteynerlari ochilib, uni qayta ishlash, tahlil qilish va biologik xavflarni baholash ishlari bajariladi.

Agar barcha rejalar oʻz vaqtida bajarilsa, Tianwen 3 toʻgʻridan-toʻgʻri Mars sirtidan moddani Yerga olib kelgan ilk muvaffaqiyatli missiyaga aylanishi mumkin. NASAning shunga oʻxshash dasturi hozircha soʻroq ostida turgani sababli, ekspertlar buni kosmik poygada muhim burilish sifatida baholamoqda. Hatto hayot izlari topilmasa ham, namunalar sayyoraning geologik tarixi va iqlim oʻzgarishlarini chuqur oʻrganishga xizmat qiladi.

MarsXitoyKosmosTianwen 3Ilmiy tadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston kiberxavfsizlik bo‘yicha mintaqada uchinchi o‘rindaO‘zbekiston kiberxavfsizlik bo‘yicha mintaqada uchinchi o‘rindaBugun, 10:42iPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandiiPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandiBugun, 10:26Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdiBugun, 09:57Apple Watch Series 12 va Ultra 4 taqdim etildiApple Watch Series 12 va Ultra 4 taqdim etildiBugun, 08:27Apple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildiApple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildiBugun, 08:18Apple tushuntirish bermasdan yangi iPhone 17 liniyasi narxini oshirdiApple tushuntirish bermasdan yangi iPhone 17 liniyasi narxini oshirdiBugun, 02:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi