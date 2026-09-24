Xorvatiya NASAning Artemis shartnomasiga qoʻshildi

·26·Texno
Xorvatiya NASAning Artemis shartnomasiga qoʻshildi

Xorvatiya rasman Artemis Accords (Artemis shartnomalari) ishtirokchisiga aylandi va bu xalqaro kosmik tashabbusga qoʻshilgan 74-davlat sifatida qayd etildi. Zagreb shahrida boʻlib oʻtgan rasmiy marosimda mamlakatning fan, taʼlim va yoshlar vaziri Radovan Fuks AQSh bilan fuqarolik asosida Oy, Mars, kometalar va asteroidlarni tadqiq etish tamoyillarini nazarda tutuvchi hujjatni imzoladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur kelishuv NASA va AQSh Davlat departamenti tomonidan 2020-yilda ishlab chiqilgan boʻlib, 1967-yildagi Kosmik shartnoma qoidalariga tayanadi. Hujjat fazoni tinch maqsadlarda oʻzlashtirish, maʼlumotlar ochiqligi, tizimlar mosligi, favqulodda yordam koʻrsatish hamda orbitaning chiqindilardan himoya qilish kabi fundamental tamoyillarni qamrab oladi.

Xalqaro hamkorlik va yangi imkoniyatlar

Tantanali imzolash marosimida AQSh elchisi Nikol Makgrou, NASAning Yevropadagi vakli Gregori Mann hamda vazirlikning profil direktorati direktori Xrvoyye Meshtrich ishtirok etdi. Ushbu qadam Xorvatiya uchun xalqaro tadqiqot loyihalarida faol qatnashish, ilmiy maʼlumotlar almashinuvi va kelgusida uzoq kosmosni oʻrganish boʻyicha umumiy standartlarni ishlab chiqishda muhim eshiklarni ochadi.

Soʻnggi yillarda Artemis Accords ishtirokchilari safi jadal kengayib borayotgani kuzatilmoqda. Xususan, 2026-yilgi kengayish fonda mintaqaviy va global miqyosdagi davlatlar ushbu paktga ketma-ket qoʻshilmoqda. Jumladan, iyul oyida Serbiya (69-chi), avgustda Turkiya (71-chi) oʻz imzosini qoʻygan boʻlsa, Xorvatiyadan ikki kun oldin — 21-sentabrda Albaniya (73-chi) mazkur shartnoma qatnashchisiga aylandi.

Artemis AccordsNASAXorvatiyaKosmosFan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jibuti NASAning Artemis bitimlariga qoʻshilgan 72-davlatga aylandiJibuti NASAning Artemis bitimlariga qoʻshilgan 72-davlatga aylandi15 sentabr 18:28Turkiya Oy va Marsni oʻrganish boʻyicha Artemis bitimiga qoʻshildiTurkiya Oy va Marsni oʻrganish boʻyicha Artemis bitimiga qoʻshildi1 sentabr 23:26NASA Oydagi uzoq muddatli missiyalar uchun olimlardan yordam soʻradiNASA Oydagi uzoq muddatli missiyalar uchun olimlardan yordam soʻradi17 avgust 09:58NASA Oydagi tadqiqotlar uchun sunʼiy intellektga ega uchta roverni joʻnatadiNASA Oydagi tadqiqotlar uchun sunʼiy intellektga ega uchta roverni joʻnatadi19 sentabr 16:59NASA X-59 eksperimental samolyoti 25 ta sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunladiNASA X-59 eksperimental samolyoti 25 ta sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunladi9 sentabr 03:26Vast kompaniyasi Oy dasturida qatnashish uchun maxsus boʻlinma ochdiVast kompaniyasi Oy dasturida qatnashish uchun maxsus boʻlinma ochdiBugun 00:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi