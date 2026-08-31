Tokio universiteti kosmik kemalar uchun "magnit qalqoni"ni sinovdan oʻtkazdi

·5·Texno
Tokio universiteti kosmik kemalar uchun "magnit qalqoni"ni sinovdan oʻtkazdi

Tokio universiteti tadqiqotchilari koʻp marta foydalaniladigan kosmik apparatlarning atmosferaga kirishidagi termal yuklamani keskin kamaytirishga qaratilgan innovatsion texnologiyani sinovdan oʻtkazdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, olimlar ogʻir issiqlik izolyatsiyasidan voz kechib, magnitogidrodinamik tormozlanishni oʻrganish uchun maxsus eksperimental qurilma yaratishdi. Laboratoriya sharoitida oʻtkazilgan tajribada kuchli elektromagnit apparat modeli atrofidagi qizigan qatlam strukturasini oʻzgartirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, kosmik apparat atmosferaga gipertovush tezligida kirib kelganda uning old qismida zarba toʻlqini hosil boʻladi. Atrofdagi gaz esa bir necha ming gradusgacha qizib, qisman plazmaga aylanadi. Hozirgi kunda ushbu oʻta yuqori haroratdan himoyalanish uchun maxsus issiqlikka chidamli plitalar yoki ablatsion materiallardan foydalaniladi. Biroq bunday himoya vositalari konstruksiya massasini sezilarli darajada oshirib, doimiy xizmat koʻrsatishni talab etadi.

Magnitogidrodinamik yondashuv afzalliklari

Taklif etilayotgan yangi yondashuv bevosita ionlashgan gazga taʼsir koʻrsatishga asoslangan. Kuchli magnit maydoni issiq plazma qatlamini kengaytirib, uni apparat sirtidan uzoqlashtirishi kerak. Nazariy jihatdan bu korpusning qizishini kamaytirish bilan birga, aerodinamik qarshilikni oshirib, tezlikni tezroq pasaytirishga ham yordam beradi. Avvallari bunday tajribalar asosan kichik modellar ichiga oʻrnatilgan doimiy magnitlar yordamida oʻtkazilgan.

Biroq oldingi usullar magnit maydonining kuchi va konfiguratsiyasini oʻzgartirish imkoniyatini cheklab qoʻygan edi. Yaponiyalik olimlar esa ularning oʻrniga sozlanishi mumkin boʻlgan gʻaltaklar tizimiga ega ixcham impulslı elektromagnitdan foydalanishdi. Sinovlar davomida modelga sekundiga 7 kilometrdan ortiq tezlikdagi zarba toʻlqini taʼsir koʻrsatdi.

Tajriba natijalari va istiqbollar

Zarba toʻlqini atigi oʻnlab mikroseuniya davom etgani bois, tadqiqotchilar uning yuzaga kelishi, elektromagnit impulsi va yuqori tezlikdagi kamera tasvirini oʻta yuqori aniqlikda sinxronlashtirishga majbur boʻlishdi. Tajribada 1,24 va 1,58 Tesla kuchlanishiga ega magnit maydonini olishga erishildi. Bu avvalgi qurilmalarda ishlatilgan neodimiy doimiy magnitlar imkoniyatidan ikki baravar yuqori natijani koʻrsatdi.

Elektromagnit yoqilgandan soʻng, qizigan gazning yorugʻlik tarqatuvchi qatlami 15 foizga qalinlashgani kuzatildi. Bu magnit maydoni plazma qatlamining holati va strukturasini haqiqatdan ham oʻzgartirganini bildiradi. Hozircha gap tayyor kosmik qalqon haqida emas, faqat laboratoriya tajribasi haqida bormoqda, biroq kelgusida texnologiya real sharoitlarda sinovdan oʻtkazilishi kutilmoqda.

KosmosTexnologiyaFanElektromagnitTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadiNASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadiBugun, 01:00Apple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiApple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiKecha, 17:54NASA va SpaceX Crew-13 missiyasi parvozini nomaʼlum muddatga qoldirdiNASA va SpaceX Crew-13 missiyasi parvozini nomaʼlum muddatga qoldirdiKecha, 17:53SpaceX Falcon Heavy kosmosga yangi Nancy Grace Roman teleskopini muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX Falcon Heavy kosmosga yangi Nancy Grace Roman teleskopini muvaffaqiyatli chiqardiKecha, 17:27Huawei kompaniyasi HarmonyOS operatsion tizimini xalqaro bozorga olib chiqmoqdaHuawei kompaniyasi HarmonyOS operatsion tizimini xalqaro bozorga olib chiqmoqdaKecha, 14:53Starship V3 kosmik parvozlari narxini keskin pasaytiradiStarship V3 kosmik parvozlari narxini keskin pasaytiradiKecha, 13:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi