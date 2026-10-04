Smartfonlar kamera sinovi: flagmanlar 5x zoomda qanday natija koʻrsatdi?

·6·Texno
Smartfonlar kamera sinovi: flagmanlar 5x zoomda qanday natija koʻrsatdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ice Universe tomonidan o'tkazilgan 5x zoom kamera sinovida Huawei Mate 90 Pro Max, iPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra smartfonlari taqqoslandi.
  • Huawei Mate 90 Pro Max olmani eng aniq rangda tasvirga olgan bo'lsa-da, umumiy suratda sarg'ish tus ustunlik qildi. iPhone 18 Pro Max'da esa ranglar qizg'ish tusga og'ib ketgan va oq balansida muammolar kuzatilgan.

Mobil texnologiyalar bozoridagi yetakchi flagmanlar oʻrtasidagi raqobat borgan sari kuchayib bormoqda. Mashhur insayder Ice Universe navbatdagi kamera testida uchta yirik brendning eng soʻnggi qurilmalarini oʻzaro taqqosladi. Ushbu sinov jarayonida Huawei Mate 90 Pro Max, iPhone 18 Pro Max hamda Samsung Galaxy S26 smartfonlarining 5 karrali optik yaqinlashtirish (zoom) imkoniyatlari sinovdan oʻtkazildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ranglar jilosi va aniqlik sinovi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taqqoslash jarayoni asosan obyektlarni tabiiy aks ettirish va rang-baranglikni saqlab qolish qobiliyatiga qaratildi. Har uchala qurilma ham zamonaviy optik modullar bilan jihozlangan boʻlishiga qaramay, ularning dasturiy taʼminoti va tasvirni qayta ishlash algoritmlari keskin farq qilishi yana bir bor oʻz tasdiqini topdi.

Sinov davomida Huawei Mate 90 Pro Max modeli olmani tasvirga olishda eng aniq rang ifodasini koʻrsatdi. Olingan kadrdagi asosiy obyektning rangi asl sahifaga eng yaqin chiqdi. Biroq mutaxassisning taʼkidlashicha, suratda sezilarli darajada iliq, sargʻish tus ustunlik qilgan. Natijada atrofdagi barglar aslidan koʻra koʻproq sargʻaygan va quruqroq koʻrinib qolgan.

Ekspert fikricha, rang-baranglikni biroz yashilroq tusga burish natijani yanada tabiiyroq qilgan boʻlar edi. Shuningdek, fonni xiralashtirish (bokeh effekti) borasida ham baʼzi gʻayrioddiy holatlar kuzatilgan boʻlib, bu qurilmaning dasturiy taʼminotida hali ishlanishi kerak boʻlgan jihatlar borligini bildiradi.

Apple va Samsung flagmanlari natijalari

Apple vakili boʻlgan iPhone 18 Pro Max modeli esa bu gal ranglarni uzatishda jiddiyroq muammolarga duch keldi. Kadrlarning umumiy gammasi qizgʻish tomonga ogʻib ketgani aniqlandi. Ice Universe bahosiga koʻra, smartfonda oq balansining buzilishi yaqqol koʻzga tashlangan.

Natijada, 5 karrali kattalashtirish funksiyasidan foydalanilganiga qaramay, olingan surat real manzaradan sezilarli darajada farq qildi. Bu esa iPhone foydalanuvchilari uchun murakkab yorugʻlik sharoitida baʼzi noqulayliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Taqqoslash yakunlariga koʻra, Samsung Galaxy S26 Ultra modeli eng muvozanatli va realistik natijani qayd etdi. Olma tasviri asl nusxaga nisbatan biroz toʻyinganroq chiqqan boʻlsa-da, Samsung atrof-muhit ranglarini eng toʻgʻri yetkazib berdi.

Qurilma nafaqat ranglar palitrasini, balki eng tabiiy fon xiralashishini ham namoyish etdi. Bu esa Galaxy S26 modelining uzoq masofali suratga olish imkoniyatlari borasida raqobatchilaridan bir qadam oldinda ekanini koʻrsatib berdi.

HuaweiiPhoneSamsungKameraSmartfon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 90 seriyasi taqdim etildi va kamerasi bilan eʼtiborni tortdiHuawei Mate 90 seriyasi taqdim etildi va kamerasi bilan eʼtiborni tortdi1 oktabr 11:56Xiaomi 18 Pro va Samsung Galaxy S26 Ultra 200 MP kameralari solishtirildiXiaomi 18 Pro va Samsung Galaxy S26 Ultra 200 MP kameralari solishtirildi2 oktabr 11:55Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi sezilarli darajada yangilanadiSamsung Galaxy S27 Ultra kamerasi sezilarli darajada yangilanadi29 sentabr 12:27Samsung Galaxy S27 Ultra 3 karrali optik zoomdan voz kechadiSamsung Galaxy S27 Ultra 3 karrali optik zoomdan voz kechadi29 sentabr 10:51iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra taqqoslandiiPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra taqqoslandi2 oktabr 00:21Samsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 flagmanida kameralar arxitekturasini tubdan o‘zgartiradiSamsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 flagmanida kameralar arxitekturasini tubdan o‘zgartiradi17 avgust 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...