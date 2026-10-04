Smartfonlar kamera sinovi: flagmanlar 5x zoomda qanday natija koʻrsatdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ice Universe tomonidan o'tkazilgan 5x zoom kamera sinovida Huawei Mate 90 Pro Max, iPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra smartfonlari taqqoslandi.
- Huawei Mate 90 Pro Max olmani eng aniq rangda tasvirga olgan bo'lsa-da, umumiy suratda sarg'ish tus ustunlik qildi. iPhone 18 Pro Max'da esa ranglar qizg'ish tusga og'ib ketgan va oq balansida muammolar kuzatilgan.
Mobil texnologiyalar bozoridagi yetakchi flagmanlar oʻrtasidagi raqobat borgan sari kuchayib bormoqda. Mashhur insayder Ice Universe navbatdagi kamera testida uchta yirik brendning eng soʻnggi qurilmalarini oʻzaro taqqosladi. Ushbu sinov jarayonida Huawei Mate 90 Pro Max, iPhone 18 Pro Max hamda Samsung Galaxy S26 smartfonlarining 5 karrali optik yaqinlashtirish (zoom) imkoniyatlari sinovdan oʻtkazildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ranglar jilosi va aniqlik sinoviixbt.com maʼlumotiga koʻra, taqqoslash jarayoni asosan obyektlarni tabiiy aks ettirish va rang-baranglikni saqlab qolish qobiliyatiga qaratildi. Har uchala qurilma ham zamonaviy optik modullar bilan jihozlangan boʻlishiga qaramay, ularning dasturiy taʼminoti va tasvirni qayta ishlash algoritmlari keskin farq qilishi yana bir bor oʻz tasdiqini topdi.
Sinov davomida Huawei Mate 90 Pro Max modeli olmani tasvirga olishda eng aniq rang ifodasini koʻrsatdi. Olingan kadrdagi asosiy obyektning rangi asl sahifaga eng yaqin chiqdi. Biroq mutaxassisning taʼkidlashicha, suratda sezilarli darajada iliq, sargʻish tus ustunlik qilgan. Natijada atrofdagi barglar aslidan koʻra koʻproq sargʻaygan va quruqroq koʻrinib qolgan.
Ekspert fikricha, rang-baranglikni biroz yashilroq tusga burish natijani yanada tabiiyroq qilgan boʻlar edi. Shuningdek, fonni xiralashtirish (bokeh effekti) borasida ham baʼzi gʻayrioddiy holatlar kuzatilgan boʻlib, bu qurilmaning dasturiy taʼminotida hali ishlanishi kerak boʻlgan jihatlar borligini bildiradi.
Apple va Samsung flagmanlari natijalari
Apple vakili boʻlgan iPhone 18 Pro Max modeli esa bu gal ranglarni uzatishda jiddiyroq muammolarga duch keldi. Kadrlarning umumiy gammasi qizgʻish tomonga ogʻib ketgani aniqlandi. Ice Universe bahosiga koʻra, smartfonda oq balansining buzilishi yaqqol koʻzga tashlangan.
Natijada, 5 karrali kattalashtirish funksiyasidan foydalanilganiga qaramay, olingan surat real manzaradan sezilarli darajada farq qildi. Bu esa iPhone foydalanuvchilari uchun murakkab yorugʻlik sharoitida baʼzi noqulayliklarni keltirib chiqarishi mumkin.
Taqqoslash yakunlariga koʻra, Samsung Galaxy S26 Ultra modeli eng muvozanatli va realistik natijani qayd etdi. Olma tasviri asl nusxaga nisbatan biroz toʻyinganroq chiqqan boʻlsa-da, Samsung atrof-muhit ranglarini eng toʻgʻri yetkazib berdi.
Qurilma nafaqat ranglar palitrasini, balki eng tabiiy fon xiralashishini ham namoyish etdi. Bu esa Galaxy S26 modelining uzoq masofali suratga olish imkoniyatlari borasida raqobatchilaridan bir qadam oldinda ekanini koʻrsatib berdi.
Izohlar 0
…