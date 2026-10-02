iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra taqqoslandi

·7·Texno
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra taqqoslandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • PhoneBuff ijodkorlari maxsus robotlashtirilgan manipulyatordan foydalanib, iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra'ni taqqosladi.
  • Adobe dasturida matnni tanib olish kabi murakkab vazifada iPhone 18 Pro Max sezilarli ustunlikka ega bo'lib, umumiy sinovni 12 soniya oldin yakunladi.
  • Og'ir yuklama sharoitida esa iPhone 18 Pro Max o'z natijasini atigi 1,9 foizga yomonlashtirgan bo'lsa, Galaxy S26 Ultra'ning ko'rsatkichlari 13,2 foizga pasaygan.

Smartfonlar bozorining eng soʻnggi flagmanlari oʻrtasidagi raqobat har doim foydalanuvchilar va texnologiya ixlosmandlarining katta qiziqishiga sabab boʻlib kelgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli PhoneBuff ijodkorlari navbatdagi qiziqarli solishtiruvni oʻtkazib, Apple va Samsung kompaniyalarining eng ilgʻor qurilmalari imkoniyatlarini yuzma-yuz qoʻyib koʻrishdi. Sinov jarayonida inson omilini butunlay istisno qilish hamda natijalarning adolatliligini taʼminlash maqsadida maxsus robotlashtirilgan manipulyatordan foydalanildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Test sinovlarining dastlabki bosqichida har ikkala smartfon deyarli tengma-teng harakatlanib, kichik tebranishlar bilan bir xil surʼatni koʻrsatdi. Biroq sinov jarayoni Adobe dasturida matnni tanib olish kabi juda resurs talab qiladigan murakkab vazifaga kelib taqalanganda, Apple flagmani keskin ravishda oldinga oʻzib ketdi. Samsung flagmanining video qayta ishlash jarayonidagi kichik ustunligi ham raqibini quvib yetish uchun yetarli boʻlmadi.

Amaliyotdagi tezlik va xotira imkoniyatlari

Birinchi bosqich yakuniga koʻra, iPhone 18 Pro Max marraga birinchi boʻlib yetib keldi. Eʼtiborlisi, qurilma oʻtgan yilgi avlod modeliga nisbatan oʻz vaqtini naq 10 soniyaga yaxshilashga muvaffaq boʻldi. Bu taxminan uch daqiqa davom etadigan sinov uchun sezilarli koʻrsatkich hisoblanadi. Ikkinchi davrada esa xuddi shu ilovalar qayta ishga tushirilib, operativ xotirada dasturlar saqlanishi tekshirildi. Agar ilovalar xotiradan chiqarib yuborilmasa, ortda qolayotgan qurilmaning farqni qisqartirishi amalda imkonsiz boʻlib qoladi.

Ikkinchi bosqichni ham Samsung flagmani ikkinchi boʻlib yakunladi. Umumiy hisobda koreys brendi qurilmasining ortda qolishi toʻrt daqiqalik umumiy vaqt davomida 12 soniyani tashkil etdi. Bu farq unchalik katta boʻlmasa-da, baribir sezilarli natija sanaladi. Shuni alohida taʼkidlash joizki, mazkur tafovut deyarli toʻliq ravishda aynan bitta murakkab vazifa — Adobe dasturidagi ogʻir jarayon tufayli shakllandi.

Ogʻir yuklama sharoitidagi sinovlar

Mutaxassislar shu bilan cheklanib qolmay, qurilmalar uchun yanada ogʻirroq yangi sinov turini joriy etishdi. Ular har ikkala smartfonni 10 daqiqa davomida 4K formatida tinimsiz video tasvirga olishga majbur qilishdi, shundan soʻng asosiy testdagi eng resurs talab qiluvchi vazifalarni qayta ishga tushirishdi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, yuklama ostida ishlashda ikkala qurilma ham oʻziga xos xususiyatlarni namoyon etdi, biroq farq faqatgina Galaxy S26 Ultra'da yaqqol sezildi.

Maʼlum boʻlishicha, kuchli qizish va yuklama sharoitida iPhone 18 Pro Max oʻzining oddiy holatidagiga nisbatan oʻrtacha atigi 1,9 foizga sekinlashgan, xolos. Samsung flagmani esa qiyin sharoitda oʻz natijasini sezilarli darajada — 13,2 foizga yomonlashtirgan. Ushbu taqqoslov soʻnggi avlod mobil protsessorlari va ularning issiqlikni boshqarish hamda ogʻir vazifalarni bajarishdagi imkoniyatlari haqida aniq tasavvur beradi.

iPhoneSamsungSmartfonTestTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 Ultra 3 karrali optik zoomdan voz kechadiSamsung Galaxy S27 Ultra 3 karrali optik zoomdan voz kechadi29 sentabr 10:51Samsung arzon Galaxy smartfonlari toʻplamini qisqartirib, kabeldan ham voz kechdiSamsung arzon Galaxy smartfonlari toʻplamini qisqartirib, kabeldan ham voz kechdi26 sentabr 13:24iPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiiPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandi17 sentabr 10:26Samsung Galaxy S27 flagmanlari xotira va tezkorlik borasida yangi bosqichga chiqadiSamsung Galaxy S27 flagmanlari xotira va tezkorlik borasida yangi bosqichga chiqadi24 sentabr 14:28Hindistonda yangi iPhone modellari pitsadan ham tezroq yetkazib berilmoqdaHindistonda yangi iPhone modellari pitsadan ham tezroq yetkazib berilmoqda18 sentabr 22:52iPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdiiPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdi17 sentabr 11:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi