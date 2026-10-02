iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra taqqoslandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- PhoneBuff ijodkorlari maxsus robotlashtirilgan manipulyatordan foydalanib, iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra'ni taqqosladi.
- Adobe dasturida matnni tanib olish kabi murakkab vazifada iPhone 18 Pro Max sezilarli ustunlikka ega bo'lib, umumiy sinovni 12 soniya oldin yakunladi.
- Og'ir yuklama sharoitida esa iPhone 18 Pro Max o'z natijasini atigi 1,9 foizga yomonlashtirgan bo'lsa, Galaxy S26 Ultra'ning ko'rsatkichlari 13,2 foizga pasaygan.
Smartfonlar bozorining eng soʻnggi flagmanlari oʻrtasidagi raqobat har doim foydalanuvchilar va texnologiya ixlosmandlarining katta qiziqishiga sabab boʻlib kelgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli PhoneBuff ijodkorlari navbatdagi qiziqarli solishtiruvni oʻtkazib, Apple va Samsung kompaniyalarining eng ilgʻor qurilmalari imkoniyatlarini yuzma-yuz qoʻyib koʻrishdi. Sinov jarayonida inson omilini butunlay istisno qilish hamda natijalarning adolatliligini taʼminlash maqsadida maxsus robotlashtirilgan manipulyatordan foydalanildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Test sinovlarining dastlabki bosqichida har ikkala smartfon deyarli tengma-teng harakatlanib, kichik tebranishlar bilan bir xil surʼatni koʻrsatdi. Biroq sinov jarayoni Adobe dasturida matnni tanib olish kabi juda resurs talab qiladigan murakkab vazifaga kelib taqalanganda, Apple flagmani keskin ravishda oldinga oʻzib ketdi. Samsung flagmanining video qayta ishlash jarayonidagi kichik ustunligi ham raqibini quvib yetish uchun yetarli boʻlmadi.
Amaliyotdagi tezlik va xotira imkoniyatlariBirinchi bosqich yakuniga koʻra, iPhone 18 Pro Max marraga birinchi boʻlib yetib keldi. Eʼtiborlisi, qurilma oʻtgan yilgi avlod modeliga nisbatan oʻz vaqtini naq 10 soniyaga yaxshilashga muvaffaq boʻldi. Bu taxminan uch daqiqa davom etadigan sinov uchun sezilarli koʻrsatkich hisoblanadi. Ikkinchi davrada esa xuddi shu ilovalar qayta ishga tushirilib, operativ xotirada dasturlar saqlanishi tekshirildi. Agar ilovalar xotiradan chiqarib yuborilmasa, ortda qolayotgan qurilmaning farqni qisqartirishi amalda imkonsiz boʻlib qoladi.
Ikkinchi bosqichni ham Samsung flagmani ikkinchi boʻlib yakunladi. Umumiy hisobda koreys brendi qurilmasining ortda qolishi toʻrt daqiqalik umumiy vaqt davomida 12 soniyani tashkil etdi. Bu farq unchalik katta boʻlmasa-da, baribir sezilarli natija sanaladi. Shuni alohida taʼkidlash joizki, mazkur tafovut deyarli toʻliq ravishda aynan bitta murakkab vazifa — Adobe dasturidagi ogʻir jarayon tufayli shakllandi.
Ogʻir yuklama sharoitidagi sinovlarMutaxassislar shu bilan cheklanib qolmay, qurilmalar uchun yanada ogʻirroq yangi sinov turini joriy etishdi. Ular har ikkala smartfonni 10 daqiqa davomida 4K formatida tinimsiz video tasvirga olishga majbur qilishdi, shundan soʻng asosiy testdagi eng resurs talab qiluvchi vazifalarni qayta ishga tushirishdi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, yuklama ostida ishlashda ikkala qurilma ham oʻziga xos xususiyatlarni namoyon etdi, biroq farq faqatgina Galaxy S26 Ultra'da yaqqol sezildi.
Maʼlum boʻlishicha, kuchli qizish va yuklama sharoitida iPhone 18 Pro Max oʻzining oddiy holatidagiga nisbatan oʻrtacha atigi 1,9 foizga sekinlashgan, xolos. Samsung flagmani esa qiyin sharoitda oʻz natijasini sezilarli darajada — 13,2 foizga yomonlashtirgan. Ushbu taqqoslov soʻnggi avlod mobil protsessorlari va ularning issiqlikni boshqarish hamda ogʻir vazifalarni bajarishdagi imkoniyatlari haqida aniq tasavvur beradi.
Izohlar 0
…