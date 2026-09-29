Samsung Galaxy S27 Ultra 3 karrali optik zoomdan voz kechadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung Galaxy S27 Ultra smartfonida anʼanaviy 3 karrali telefoto obyektivdan voz kechilib, 1 karrali optik kattalashuvdan soʻng darhol 5 karrali telefoto obyektivga oʻtish mexanizmi joriy etiladi.
- Yangi qurilma maxsus ISOCELL HP6 sensorini qabul qilib oladi va rang uzatishda iliqroq tuslarni namoyon etadi.
- Ushbu oʻzgarishlar mobil suratga olish texnologiyalaridagi yondashuvni oʻzgartirib, foydalanuvchilarga yangi imkoniyatlar taqdim etishi kutilmoqda.
Samsung kompaniyasi kelgusida taqdim etiladigan flagman smartfonlari kameralari konfiguratsiyasida muhim oʻzgarishlarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Insayderlar maʼlumotiga koʻra, kelgusidagi flagman modellar orasida eng ommabop boʻlgan Samsung Galaxy S27 Ultra anʼanaviy 3 karrali telefoto obyektivdan butunlay voz kechadi. Ushbu oʻzgarish kompaniyaning mobil suratga olish texnologiyalaridagi yondashuvini oʻzgartirib, foydalanuvchilarga yangi imkoniyatlar taqdim etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ice Universe xabar berishicha, yangi avlod qurilmasida asosiy kameraning 1 karrali optik kattalashuvidan soʻng darhol 5 karrali telefoto obyektivga oʻtish mexanizmi joriy etiladi. Shu tariqa, qurilmada alohida 3 karrali optik zoom rejimi saqlanib qolmaydi. Ushbu qaror flagmanning ichki tuzilishi va optik modullarini yanada optimallashtirish zarurati bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.
Kamera imkoniyatlari va yangi sensorlarTexnik jihatdan yangi Samsung Galaxy S27 Ultra asosiy kamerasi maxsus ISOCELL HP6 sensorini qabul qilib oladi. Ushbu detal aynan Samsung flagmanlari uchun maxsus moslashtirilgan HPC versiyasi boʻlib, suratlar sifatini yanada oshirishi kutilmoqda. Shu bilan birga, 5 karrali telefoto obyektiv oʻzgarishsiz qoladi va unda avvalgi avlod modellaridagi kabi oʻsha sensor hamda f/2.9 yorugʻlik kuchi saqlanib qoladi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur apparat optik imkoniyatlarining qayta taqsimlanishi kundalik foydalanishda uzoq masofadagi obyektlarni suratga olish jarayoniga oʻz taʼsirini koʻrsatadi. 3 karrali oraliq zoomning olib tashlanishi raqamli yaqinlashtirish funksiyalarining roli oshishiga yoki asosiy sensorning yuqori pikselli imkoniyatlariga tayanilishiga olib kelishi mumkin.
Ranglar gammasidagi oʻzgarishlarKameralar optikasi bilan bir qatorda, Samsung muhandislari tasvirlarni qayta ishlash algoritmlari ustida ham ish olib bormoqdilar. Oldindan olingan maʼlumotlarga koʻra, Galaxy S27 Ultra kamerasi oʻzining iliqroq rang uzatishi bilan ajralib turadi. Agar avvalgi Galaxy S26 Ultra modellari nisbatan sovuqroq tusdagi suratlarni taqdim etgan boʻlsa, yangi smartfonda rang harorati sezilarli darajada iliq tonlarga qarab siljiydi.
Ushbu farq ayniqsa bir xil sahnani turli qurilmalar yordamida suratga olib solishtirganda yaqqol koʻzga tashlanadi. Ranglar gammasining bunday oʻzgarishi kadrlarni yanada tabiiy va jozibali koʻrsatishga xizmat qiladi, chunki foydalanuvchilar koʻpincha iliqroq va jonli ranglarni afzal koʻrishadi.
Hozircha Samsung kompaniyasi mazkur maʼlumotlar yuzasidan rasmiy bayonot bermagan boʻlsada, insayderlik maʼlumotlari kelgusidagi flagman qurilmalarning asosiy yoʻnalishlarini aniq koʻrsatib bermoqda. Texnologiya ixlosmandlari uchun bu kabi oʻzgarishlar mobil fotografiya olamidagi navbatdagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.
Izohlar 0
…