Samsung Galaxy S27 Ultra 3 karrali optik zoomdan voz kechadi

·36·Texno
Samsung Galaxy S27 Ultra 3 karrali optik zoomdan voz kechadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung Galaxy S27 Ultra smartfonida anʼanaviy 3 karrali telefoto obyektivdan voz kechilib, 1 karrali optik kattalashuvdan soʻng darhol 5 karrali telefoto obyektivga oʻtish mexanizmi joriy etiladi.
  • Yangi qurilma maxsus ISOCELL HP6 sensorini qabul qilib oladi va rang uzatishda iliqroq tuslarni namoyon etadi.
  • Ushbu oʻzgarishlar mobil suratga olish texnologiyalaridagi yondashuvni oʻzgartirib, foydalanuvchilarga yangi imkoniyatlar taqdim etishi kutilmoqda.

Samsung kompaniyasi kelgusida taqdim etiladigan flagman smartfonlari kameralari konfiguratsiyasida muhim oʻzgarishlarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Insayderlar maʼlumotiga koʻra, kelgusidagi flagman modellar orasida eng ommabop boʻlgan Samsung Galaxy S27 Ultra anʼanaviy 3 karrali telefoto obyektivdan butunlay voz kechadi. Ushbu oʻzgarish kompaniyaning mobil suratga olish texnologiyalaridagi yondashuvini oʻzgartirib, foydalanuvchilarga yangi imkoniyatlar taqdim etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ice Universe xabar berishicha, yangi avlod qurilmasida asosiy kameraning 1 karrali optik kattalashuvidan soʻng darhol 5 karrali telefoto obyektivga oʻtish mexanizmi joriy etiladi. Shu tariqa, qurilmada alohida 3 karrali optik zoom rejimi saqlanib qolmaydi. Ushbu qaror flagmanning ichki tuzilishi va optik modullarini yanada optimallashtirish zarurati bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.

Kamera imkoniyatlari va yangi sensorlar

Texnik jihatdan yangi Samsung Galaxy S27 Ultra asosiy kamerasi maxsus ISOCELL HP6 sensorini qabul qilib oladi. Ushbu detal aynan Samsung flagmanlari uchun maxsus moslashtirilgan HPC versiyasi boʻlib, suratlar sifatini yanada oshirishi kutilmoqda. Shu bilan birga, 5 karrali telefoto obyektiv oʻzgarishsiz qoladi va unda avvalgi avlod modellaridagi kabi oʻsha sensor hamda f/2.9 yorugʻlik kuchi saqlanib qoladi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur apparat optik imkoniyatlarining qayta taqsimlanishi kundalik foydalanishda uzoq masofadagi obyektlarni suratga olish jarayoniga oʻz taʼsirini koʻrsatadi. 3 karrali oraliq zoomning olib tashlanishi raqamli yaqinlashtirish funksiyalarining roli oshishiga yoki asosiy sensorning yuqori pikselli imkoniyatlariga tayanilishiga olib kelishi mumkin.

Ranglar gammasidagi oʻzgarishlar

Kameralar optikasi bilan bir qatorda, Samsung muhandislari tasvirlarni qayta ishlash algoritmlari ustida ham ish olib bormoqdilar. Oldindan olingan maʼlumotlarga koʻra, Galaxy S27 Ultra kamerasi oʻzining iliqroq rang uzatishi bilan ajralib turadi. Agar avvalgi Galaxy S26 Ultra modellari nisbatan sovuqroq tusdagi suratlarni taqdim etgan boʻlsa, yangi smartfonda rang harorati sezilarli darajada iliq tonlarga qarab siljiydi.

Ushbu farq ayniqsa bir xil sahnani turli qurilmalar yordamida suratga olib solishtirganda yaqqol koʻzga tashlanadi. Ranglar gammasining bunday oʻzgarishi kadrlarni yanada tabiiy va jozibali koʻrsatishga xizmat qiladi, chunki foydalanuvchilar koʻpincha iliqroq va jonli ranglarni afzal koʻrishadi.

Hozircha Samsung kompaniyasi mazkur maʼlumotlar yuzasidan rasmiy bayonot bermagan boʻlsada, insayderlik maʼlumotlari kelgusidagi flagman qurilmalarning asosiy yoʻnalishlarini aniq koʻrsatib bermoqda. Texnologiya ixlosmandlari uchun bu kabi oʻzgarishlar mobil fotografiya olamidagi navbatdagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.

SamsungGalaxy S27 UltraKameraTexnologiyaSmartfon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani rekord darajadagi akkumulyatorga ega boʻladiSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani rekord darajadagi akkumulyatorga ega boʻladi25 sentabr 14:29Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni yirikroq akkumulyator bilan taʼminlanadiSamsung Galaxy S27 Ultra smartfoni yirikroq akkumulyator bilan taʼminlanadi19 sentabr 21:28Samsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqdaSamsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqda17 sentabr 20:25Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida 4 karrali zoom sinovdan oʻtkazilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra flagmanida 4 karrali zoom sinovdan oʻtkazilmoqda1 sentabr 17:50Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkinKecha 09:53Honor smartfonlari uchun ixcham teleobyektiveklar taqdim etildiHonor smartfonlari uchun ixcham teleobyektiveklar taqdim etildiKecha 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi