Xiaomi 18 Pro va Samsung Galaxy S26 Ultra 200 MP kameralari solishtirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi 18 Pro va Samsung Galaxy S26 Ultra smartfonlarining 200 MP kameralari solishtirildi, bunda Xiaomi 18 Pro 82,38 MB hajmdagi 201 MP rasm bilan, Samsung Galaxy S26 Ultra esa 63,52 MB hajmdagi rasm bilan oldinga chiqdi.
- Tasvir yaqinlashtirilganda, Xiaomi 18 Pro mayda detallarni ko'proq saqlab qolgani va yanada to'yingan ranglarga ega ekanligi aniqlandi.
Smartfonlar bozoridagi eng yirik raqobatbardosh kurashlardan biri yana diqqat markaziga tushdi. Mashhur intsayder Ice Universe oʻzining navbatdagi tahlilida flagman gadjetlarning imkoniyatlarini yuzma-yuz qoʻyib koʻrdi. Bu safar ixbt.com maʼlumotiga koʻra, eʼtibor 200 megapikselli kameralar salohiyatiga qaratildi va natijalar texnologiya ixlosmandlarini Bevosita oʻylantirib qoʻyishi aniq. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kadrlar texnik xususiyatlari va hajm farqiSolishtirish jarayonida ikkala qurilma ham oʻta yuqori aniqlikdagi rejimda suratga olindi. Xiaomi 18 Pro tomonidan olingan kadr 12 288 × 16 384 piksel yoki taxminan 201 MP oʻlchamga ega boʻlib, uning hajmi 82,38 MB ni tashkil etdi. Samsung Galaxy S26 Ultra modeli esa 12 240 × 16 320 piksel hajmdagi rasmni qayd etdi va uning hajmi 63,52 MB boʻldi.
Har ikki surat ham JPEG formatida saqlanganiga qaramay, Xiaomi modeli fayli hajmi boʻyicha raqobatchisidan salkam 30 foizga katta chiqdi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, mazkur koʻrsatkich shunchaki raqamlar emas, balki fotosurat tarkibidagi maʼlumotlar hajmining asosiy koʻrsatkichidir.
Detalizatsiya va vizual farqlarIntsayderning kuzatuvlariga koʻra, suratlar orasidagi asosiy farq ayniqsa tasvir yaqinlashtirilganda yaqqol koʻzga tashlanadi. Mayda barglar, yupqa novdalar va boshqa murakkab yuqori chastotali teksturalarga boy qiyin uchastkalarda Xiaomi 18 Pro koʻproq mayda detallarni saqlab qolishga muvaffaq boʻlgan.
Shuningdek, Xitoy brendining flagmani obʼyektlar yaxlitligini yaxshiroq ifodalashi bilan ajralib turdi. Ushbu surat yanada toʻyingan ranglarga ega boʻlib, vizual jihatdan aniqroq koʻrinadi. Oddiy koʻz bilan qaraganda ham kadr oʻz ifodaliligini yoʻqotmaydi, kattalashtirilganda esa yuqori darajadagi detallar ochiladi.
Sensorlarning imkoniyatlari va xulosalarEkspertlar har doim ham fayl hajmi surat sifatini toʻgʻridan-toʻgʻri belgilamasligini taʼkidlaydi. Biroq mazkur holatda qoʻshimcha hajm aynan saqlanib qolgan detallarga toʻgʻri kelgani maʼlum boʻldi.
Tahlil natijalariga koʻra, Samsung Galaxy S26 Ultra tarkibidagi HP2 sensori eng murakkab sahnalarda oʻz yoshini koʻrsata boshlayotgani qayd etildi. Samsung kamerasi hamon ulkan hajmdagi maʼlumotlarni qayd etishga qodir, biroq aynan 200 megapikselli rejimdagi toʻgʻridan-toʻgʻri solishtiruvda Xiaomi 18 Pro oldinga oʻtib ketgani eʼtirof etildi.
Izohlar 0
…