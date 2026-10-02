Xiaomi 18 Pro va Samsung Galaxy S26 Ultra 200 MP kameralari solishtirildi

·33·Texno
Xiaomi 18 Pro va Samsung Galaxy S26 Ultra 200 MP kameralari solishtirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi 18 Pro va Samsung Galaxy S26 Ultra smartfonlarining 200 MP kameralari solishtirildi, bunda Xiaomi 18 Pro 82,38 MB hajmdagi 201 MP rasm bilan, Samsung Galaxy S26 Ultra esa 63,52 MB hajmdagi rasm bilan oldinga chiqdi.
  • Tasvir yaqinlashtirilganda, Xiaomi 18 Pro mayda detallarni ko'proq saqlab qolgani va yanada to'yingan ranglarga ega ekanligi aniqlandi.

Smartfonlar bozoridagi eng yirik raqobatbardosh kurashlardan biri yana diqqat markaziga tushdi. Mashhur intsayder Ice Universe oʻzining navbatdagi tahlilida flagman gadjetlarning imkoniyatlarini yuzma-yuz qoʻyib koʻrdi. Bu safar ixbt.com maʼlumotiga koʻra, eʼtibor 200 megapikselli kameralar salohiyatiga qaratildi va natijalar texnologiya ixlosmandlarini Bevosita oʻylantirib qoʻyishi aniq. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kadrlar texnik xususiyatlari va hajm farqi

Solishtirish jarayonida ikkala qurilma ham oʻta yuqori aniqlikdagi rejimda suratga olindi. Xiaomi 18 Pro tomonidan olingan kadr 12 288 × 16 384 piksel yoki taxminan 201 MP oʻlchamga ega boʻlib, uning hajmi 82,38 MB ni tashkil etdi. Samsung Galaxy S26 Ultra modeli esa 12 240 × 16 320 piksel hajmdagi rasmni qayd etdi va uning hajmi 63,52 MB boʻldi.

Har ikki surat ham JPEG formatida saqlanganiga qaramay, Xiaomi modeli fayli hajmi boʻyicha raqobatchisidan salkam 30 foizga katta chiqdi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, mazkur koʻrsatkich shunchaki raqamlar emas, balki fotosurat tarkibidagi maʼlumotlar hajmining asosiy koʻrsatkichidir.

Detalizatsiya va vizual farqlar

Intsayderning kuzatuvlariga koʻra, suratlar orasidagi asosiy farq ayniqsa tasvir yaqinlashtirilganda yaqqol koʻzga tashlanadi. Mayda barglar, yupqa novdalar va boshqa murakkab yuqori chastotali teksturalarga boy qiyin uchastkalarda Xiaomi 18 Pro koʻproq mayda detallarni saqlab qolishga muvaffaq boʻlgan.

Shuningdek, Xitoy brendining flagmani obʼyektlar yaxlitligini yaxshiroq ifodalashi bilan ajralib turdi. Ushbu surat yanada toʻyingan ranglarga ega boʻlib, vizual jihatdan aniqroq koʻrinadi. Oddiy koʻz bilan qaraganda ham kadr oʻz ifodaliligini yoʻqotmaydi, kattalashtirilganda esa yuqori darajadagi detallar ochiladi.

Sensorlarning imkoniyatlari va xulosalar

Ekspertlar har doim ham fayl hajmi surat sifatini toʻgʻridan-toʻgʻri belgilamasligini taʼkidlaydi. Biroq mazkur holatda qoʻshimcha hajm aynan saqlanib qolgan detallarga toʻgʻri kelgani maʼlum boʻldi.

Tahlil natijalariga koʻra, Samsung Galaxy S26 Ultra tarkibidagi HP2 sensori eng murakkab sahnalarda oʻz yoshini koʻrsata boshlayotgani qayd etildi. Samsung kamerasi hamon ulkan hajmdagi maʼlumotlarni qayd etishga qodir, biroq aynan 200 megapikselli rejimdagi toʻgʻridan-toʻgʻri solishtiruvda Xiaomi 18 Pro oldinga oʻtib ketgani eʼtirof etildi.

XiaomiSamsungSmartfonKameraTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 Ultra 3 karrali optik zoomdan voz kechadiSamsung Galaxy S27 Ultra 3 karrali optik zoomdan voz kechadi29 sentabr 10:51Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi sezilarli darajada yangilanadiSamsung Galaxy S27 Ultra kamerasi sezilarli darajada yangilanadi29 sentabr 12:27Huawei Mate 90 seriyasi taqdim etildi va kamerasi bilan eʼtiborni tortdiHuawei Mate 90 seriyasi taqdim etildi va kamerasi bilan eʼtiborni tortdiKecha 11:56Honor smartfonlari uchun ixcham teleobyektiveklar taqdim etildiHonor smartfonlari uchun ixcham teleobyektiveklar taqdim etildi28 sentabr 19:54Oppo Find X10 Pro Max smartfoni kamerasi sinovdan oʻtkazildiOppo Find X10 Pro Max smartfoni kamerasi sinovdan oʻtkazildi27 sentabr 14:27iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiiPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandi18 sentabr 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi