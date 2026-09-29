Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi sezilarli darajada yangilanadi

·33·Texno
Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi sezilarli darajada yangilanadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi rang uzatishda sezilarli o'zgarishlarga ega bo'lib, issiqroq tonlarni taqdim etadi.
  • Qurilma mayda yorqin manbalarini boshqarishda yaxshilangan tizimga ega bo'lib, bu esa detallarning yo'qolishini oldini oladi.
  • Shuningdek, Galaxy S27 Ultra tungi suratlar sifatini oshirib, shovqinlarni kamaytiradi.

Samsung kompaniyasining kelgusi yillarda taqdim etilishi kutilayotgan flagman smartfoni Galaxy S27 Ultra kamerasida jiddiy oʻzgarishlar boʻlishi kutilmoqda. ixbt.com nashrining taniqli insayder Ice Universe maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, yangi qurilma suratga olish imkoniyatlarini yaxshilash hamda foydalanuvchilarga yanada sifatli kadrlar taqdim etish uchun ilgʻor texnologiyalar bilan jihozlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Galaxy S27 Ultra modeli oldingi avlod vakillariga nisbatan oʻzgacha rang uzatish xususiyatiga ega boʻladi. Xususan, Galaxy S26 Ultra suratlari nisbatan sovuqroq tuslarga ega boʻlsa, yangi flagmanda rang harorati sezilarli darajada issiqroq tonlarga oʻtkazilgan. Ushbu farq bir xil sahnani ikkala qurilma yordamida suratga olganda yaqqol koʻzga tashlanadi.

Yorugʻlikni boshqarish va porlashga qarshi kurash

Kameraning asosiy yaxshilanishlaridan biri bu mayda yorqin manbalarini boshqarish tizimidir. Avvalgi Galaxy S26 Ultra modellarida bunday obʼektlar baʼzan haddan tashqari yorqin chiqib, oʻz konturlari va detallarini yoʻqotishi kuzatilgan edi. Yangi Galaxy S27 Ultra esa bu kabi nurlarni samaraliroq toʻsadi va boshqaradi.

Misol uchun, yorugʻlik manbai oʻta oydinlashib ketgan sariq rang oʻrniga aniq chegaralarga ega boʻlgan chuqurroq toʻq sariq tusda namoyon boʻladi. Ushbu oʻzgarish nafaqat asosiy kamera modulsida, balki besh karrali telefoto obyektivida ham yaqqol seziladi.

Tungi suratlar sifati va shovqinlarni kamaytirish

  • Qorongʻi sahnalarda detallarni aniq saqlab qolish
  • Kichik shovqinlarni minimallashtirish evaziga silliq kadrlar
  • Asosiy va zoom obyektivlarida birdek yaxshilangan natija

Bundan tashqari, Galaxy S27 Ultra kamerasi kadrning qorongʻi qismlari bilan ishlashni yanada yaxshilaydi. Galaxy S26 Ultra suratlarida yaqqol seziladigan mayda shovqinlar kamaytirilishi evaziga tayyor fotosuratlar yanada toza va tiniq chiqishi taʼminlanadi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur yaxshilanishlarning natijasi ayniqsa tungi paytda suratga olish jarayonida yaqqol namoyon boʻladi. Kechki payt yoki yorugʻlik yetishmagan sharoitda olingan kadrlar sifat jihatidan yangi bosqichga koʻtarilishi kutilmoqda.

SamsungGalaxy S27 UltraSmartfonKameraTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 Ultra 3 karrali optik zoomdan voz kechadiSamsung Galaxy S27 Ultra 3 karrali optik zoomdan voz kechadiBugun 10:51Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani rekord darajadagi akkumulyatorga ega boʻladiSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani rekord darajadagi akkumulyatorga ega boʻladi25 sentabr 14:29Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida 4 karrali zoom sinovdan oʻtkazilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra flagmanida 4 karrali zoom sinovdan oʻtkazilmoqda1 sentabr 17:50Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkinKecha 09:53Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni yirikroq akkumulyator bilan taʼminlanadiSamsung Galaxy S27 Ultra smartfoni yirikroq akkumulyator bilan taʼminlanadi19 sentabr 21:28Samsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqdaSamsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqda17 sentabr 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi