Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi sezilarli darajada yangilanadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi rang uzatishda sezilarli o'zgarishlarga ega bo'lib, issiqroq tonlarni taqdim etadi.
- Qurilma mayda yorqin manbalarini boshqarishda yaxshilangan tizimga ega bo'lib, bu esa detallarning yo'qolishini oldini oladi.
- Shuningdek, Galaxy S27 Ultra tungi suratlar sifatini oshirib, shovqinlarni kamaytiradi.
Samsung kompaniyasining kelgusi yillarda taqdim etilishi kutilayotgan flagman smartfoni Galaxy S27 Ultra kamerasida jiddiy oʻzgarishlar boʻlishi kutilmoqda. ixbt.com nashrining taniqli insayder Ice Universe maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, yangi qurilma suratga olish imkoniyatlarini yaxshilash hamda foydalanuvchilarga yanada sifatli kadrlar taqdim etish uchun ilgʻor texnologiyalar bilan jihozlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Galaxy S27 Ultra modeli oldingi avlod vakillariga nisbatan oʻzgacha rang uzatish xususiyatiga ega boʻladi. Xususan, Galaxy S26 Ultra suratlari nisbatan sovuqroq tuslarga ega boʻlsa, yangi flagmanda rang harorati sezilarli darajada issiqroq tonlarga oʻtkazilgan. Ushbu farq bir xil sahnani ikkala qurilma yordamida suratga olganda yaqqol koʻzga tashlanadi.
Yorugʻlikni boshqarish va porlashga qarshi kurashKameraning asosiy yaxshilanishlaridan biri bu mayda yorqin manbalarini boshqarish tizimidir. Avvalgi Galaxy S26 Ultra modellarida bunday obʼektlar baʼzan haddan tashqari yorqin chiqib, oʻz konturlari va detallarini yoʻqotishi kuzatilgan edi. Yangi Galaxy S27 Ultra esa bu kabi nurlarni samaraliroq toʻsadi va boshqaradi.
Misol uchun, yorugʻlik manbai oʻta oydinlashib ketgan sariq rang oʻrniga aniq chegaralarga ega boʻlgan chuqurroq toʻq sariq tusda namoyon boʻladi. Ushbu oʻzgarish nafaqat asosiy kamera modulsida, balki besh karrali telefoto obyektivida ham yaqqol seziladi.
Tungi suratlar sifati va shovqinlarni kamaytirish
- Qorongʻi sahnalarda detallarni aniq saqlab qolish
- Kichik shovqinlarni minimallashtirish evaziga silliq kadrlar
- Asosiy va zoom obyektivlarida birdek yaxshilangan natija
Bundan tashqari, Galaxy S27 Ultra kamerasi kadrning qorongʻi qismlari bilan ishlashni yanada yaxshilaydi. Galaxy S26 Ultra suratlarida yaqqol seziladigan mayda shovqinlar kamaytirilishi evaziga tayyor fotosuratlar yanada toza va tiniq chiqishi taʼminlanadi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur yaxshilanishlarning natijasi ayniqsa tungi paytda suratga olish jarayonida yaqqol namoyon boʻladi. Kechki payt yoki yorugʻlik yetishmagan sharoitda olingan kadrlar sifat jihatidan yangi bosqichga koʻtarilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…