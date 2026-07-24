Samsung Galaxy Z Fold 8 va iPhone 17 Pro Max: Buklanuvchi ekran ustunligi nimada?

·227·Texno
Samsung Galaxy Z Fold 8 va iPhone 17 Pro Max: Buklanuvchi ekran ustunligi nimada?

Smartfonlar bozoridagi ikki yetakchi gigant — Samsung va Apple oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Taniqli insayder Ice Universe tomonidan eʼlon qilingan yangi video taqqoslovda Samsung Galaxy Z Fold 8 va hali taqdim etilmagan iPhone 17 Pro Max modellarining imkoniyatlari oʻzaro solishtirildi. Ushbu tahlil buklanuvchi smartfonlarning anʼanaviy flagmanlarga nisbatan asosiy ustunliklarini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taqqoslash natijalariga koʻra, Samsung Galaxy Z Fold 8 ochiq holatda iPhone 17 Pro Max modeliga qaraganda ancha katta displey maydonini taqdim etadi. Bu, ayniqsa, koʻp vazifali rejimda ishlash, videolarni tomosha qilish va kontent isteʼmoli uchun juda qulaydir. Masalan, tasvirlarni qidirish jarayonida Samsung qurilmasi maʼlumotlarni toʻrtta ustunda koʻrsatgan boʻlsa, iPhone ekranida faqat ikkita ustun sigʻishi kuzatilgan. Bu esa foydalanuvchi uchun axborotni qabul qilish tezligini ikki barobarga oshiradi.

Yengil korpus va foydalanish qulayligi

Texnik jihatdan Samsung Galaxy Z Fold 8 nafaqat ekran hajmi, balki vazni bilan ham hayratda qoldirmoqda. Yangi avlod buklanuvchi qurilmasi oʻzining yirik displeyiga qaramasdan, Apple flagmanidan sezilarli darajada yengilroq ekani maʼlum boʻldi. Bu Samsung muhandislarining korpus materiallari va ichki arxitektura ustida jiddiy ishlaganidan dalolat beradi. Ice Universe maʼlumotiga koʻra, Galaxy Z Fold 8 ekran texnologiyasida ham bir qator muhim oʻzgarishlar amalga oshirilgan boʻlib, ular tasvir sifatini yanada yaxshilaydi.

Apple kompaniyasi ham buklanuvchi smartfonlar bozoriga kirishga jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda. Mish-mishlarga koʻra, Kupertino gigantining ilk "kitobcha" shaklidagi iPhone qurilmasi 7,8 dyuymli ichki ekranga ega boʻlishi kutilmoqda. Biroq, ushbu innovatsion mahsulotning narxi ancha yuqori boʻlishi, yaʼni 2000 dollardan oshishi taxmin qilinmoqda. Bu esa Samsung uchun narx siyosati borasida maʼlum ustunlik yaratishi mumkin.

Ishlab chiqarishdagi toʻsiqlar

Apple kompaniyasining ishlab chiqarish boʻyicha hamkori boʻlgan Foxconn hozirda iPhone Ultra va buklanuvchi modellar ustida ishlashda baʼzi texnik muammolarga duch kelayotgani aytilmoqda. Hozirda muhandislar ishlab chiqarish jarayoniga soʻnggi oʻzgartirishlarni kiritmoqdalar. Bu holat Apple’ning buklanuvchi qurilmalar bozoriga chiqishini biroz kechiktirishi yoki mahsulot tannarxiga taʼsir qilishi mumkin.

Oʻzbekiston bozorida ham buklanuvchi smartfonlarga boʻlgan qiziqish yildan-yilga ortib bormoqda. Samsung kompaniyasining Fold seriyasi allaqachon oʻz muxlislariga ega boʻlib ulgurgan boʻlsa, Apple muxlislari brendning ilk buklanuvchi gadjetini intiqlik bilan kutishmoqda. Galaxy Z Fold 8 ning yengilligi va funksionalligi uni nafaqat koʻngilochar qurilma, balki biznes vakillari uchun ham qulay ish quroliga aylantirishi shubhasiz.

SamsungiPhoneGalaxy Z Fold 8AppleSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob