Samsung Galaxy Z Fold 8 va iPhone 17 Pro Max: Buklanuvchi ekran ustunligi nimada?
Smartfonlar bozoridagi ikki yetakchi gigant — Samsung va Apple oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Taniqli insayder Ice Universe tomonidan eʼlon qilingan yangi video taqqoslovda Samsung Galaxy Z Fold 8 va hali taqdim etilmagan iPhone 17 Pro Max modellarining imkoniyatlari oʻzaro solishtirildi. Ushbu tahlil buklanuvchi smartfonlarning anʼanaviy flagmanlarga nisbatan asosiy ustunliklarini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taqqoslash natijalariga koʻra, Samsung Galaxy Z Fold 8 ochiq holatda iPhone 17 Pro Max modeliga qaraganda ancha katta displey maydonini taqdim etadi. Bu, ayniqsa, koʻp vazifali rejimda ishlash, videolarni tomosha qilish va kontent isteʼmoli uchun juda qulaydir. Masalan, tasvirlarni qidirish jarayonida Samsung qurilmasi maʼlumotlarni toʻrtta ustunda koʻrsatgan boʻlsa, iPhone ekranida faqat ikkita ustun sigʻishi kuzatilgan. Bu esa foydalanuvchi uchun axborotni qabul qilish tezligini ikki barobarga oshiradi.
Yengil korpus va foydalanish qulayligiTexnik jihatdan Samsung Galaxy Z Fold 8 nafaqat ekran hajmi, balki vazni bilan ham hayratda qoldirmoqda. Yangi avlod buklanuvchi qurilmasi oʻzining yirik displeyiga qaramasdan, Apple flagmanidan sezilarli darajada yengilroq ekani maʼlum boʻldi. Bu Samsung muhandislarining korpus materiallari va ichki arxitektura ustida jiddiy ishlaganidan dalolat beradi. Ice Universe maʼlumotiga koʻra, Galaxy Z Fold 8 ekran texnologiyasida ham bir qator muhim oʻzgarishlar amalga oshirilgan boʻlib, ular tasvir sifatini yanada yaxshilaydi.
Apple kompaniyasi ham buklanuvchi smartfonlar bozoriga kirishga jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda. Mish-mishlarga koʻra, Kupertino gigantining ilk "kitobcha" shaklidagi iPhone qurilmasi 7,8 dyuymli ichki ekranga ega boʻlishi kutilmoqda. Biroq, ushbu innovatsion mahsulotning narxi ancha yuqori boʻlishi, yaʼni 2000 dollardan oshishi taxmin qilinmoqda. Bu esa Samsung uchun narx siyosati borasida maʼlum ustunlik yaratishi mumkin.
Ishlab chiqarishdagi toʻsiqlarApple kompaniyasining ishlab chiqarish boʻyicha hamkori boʻlgan Foxconn hozirda iPhone Ultra va buklanuvchi modellar ustida ishlashda baʼzi texnik muammolarga duch kelayotgani aytilmoqda. Hozirda muhandislar ishlab chiqarish jarayoniga soʻnggi oʻzgartirishlarni kiritmoqdalar. Bu holat Apple’ning buklanuvchi qurilmalar bozoriga chiqishini biroz kechiktirishi yoki mahsulot tannarxiga taʼsir qilishi mumkin.
Oʻzbekiston bozorida ham buklanuvchi smartfonlarga boʻlgan qiziqish yildan-yilga ortib bormoqda. Samsung kompaniyasining Fold seriyasi allaqachon oʻz muxlislariga ega boʻlib ulgurgan boʻlsa, Apple muxlislari brendning ilk buklanuvchi gadjetini intiqlik bilan kutishmoqda. Galaxy Z Fold 8 ning yengilligi va funksionalligi uni nafaqat koʻngilochar qurilma, balki biznes vakillari uchun ham qulay ish quroliga aylantirishi shubhasiz.
…