Huawei Mate 90 seriyasi taqdim etildi va kamerasi bilan eʼtiborni tortdi

·3·Texno
Huawei Mate 90 seriyasi taqdim etildi va kamerasi bilan eʼtiborni tortdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Huawei oʻzining beshta modeldan iborat Mate 90 seriyasini taqdim etdi, bu mobil suratga olish texnologiyalarida muhim qadam boʻldi.
  • Ushbu qurilmalar F/1,4 dan F/4,0 gacha boʻlgan diapazonda uzluksiz oʻzgaruvchan diafragma tizimi bilan jihozlangan boʻlib, bu foydalanuvchilarga optik nazoratni yanada aniqroq amalga oshirish imkonini beradi.

Zamin.uz axborot saytining ixbt.com manbasiga tayanib xabar berishicha, Huawei kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmalari qatoriga kiruvchi Mate 90 seriyasini rasman eʼlon qildi. Ushbu yangi turkum beshta modelni oʻz ichiga olgani va mobil suratga olish texnologiyalarida muhim qadam tashlagani bilan texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi taqdim etilgan turkumga Mate 90, Pro, Pro Max, Pro Max Collector's Edition hamda RS Master Edition modellari kiritildi. Huawei ijrochi direktori Yu Chəndunning taʼkidlashicha, mazkur seriyadagi barcha beshala qurilma oʻzgaruvchan diafragma tizimi bilan jihozlangan boʻlib, mobil fototexnologiyalar imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Optik imkoniyatlar va silliq sozlash

Qiyosiy tahlillarga koʻra, masalan, iPhone 18 Pro asosiy kamerasi toʻrtta qatʼiy belgilangan diafragma qiymatini qoʻllab-quvvatlaydi. Biroq Huawei Mate 90 seriyasi F/1,4 dan F/4,0 gacha boʻlgan diapazonda uzluksiz va silliq oʻzgaruvchan diafragma tizimini taklif etadi. Bu esa foydalanuvchilarga optik nazoratni yanada aniqroq amalga oshirish imkonini beradi.

Portret yoʻnalishidagi suratlarda ushbu silliq rostlash funksiyasi keskinlik chuqurligini mukammal sozlashni taʼminlaydi. Natijada tabiiy va tekis bokeh effektlariga erishilib, guruhli kadrlarda fokus sohasini boshqarish yanada qulaylashadi hamda kerakli muhitni yaratish osonlashadi.

Video va murakkab sharoitdagi suratga olish

Video tasvirga olish jarayonida uzluksiz diafragma kadr yorugʻligining keskin oʻzgarishini oldini oladi. Bu yorugʻlik va soya oʻrtasidagi oʻtishlarning yanada tekis va professional chiqishini kafolatlaydi.

Yorugʻlik yetishmaydigan qiyin sharoitlarda diafragma F/1,4 gacha kengayib, yorugʻlik oqimini oshiradi va shovqinlarni kamaytiradi. Aksincha, oʻta yorqin muhitda uni F/1,4 dan F/4,0 gacha yopib, ortiqcha yorugʻlikni bostirish hamda chiroyli yulduzsimon nur effektini yaratish mumkin.

Shuningdek, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi seriya qatlamli algoritmlar keltirib chiqaradigan chekka artefaktlarini kamaytiradi. Qurilmalar aniq hamda tabiiy ranglarni uzatishga qodir boʻlgan uchinchi avlod Red Maple Primary Color Camera kamerasi bilan ham taʼminlangan.

HuaweiMate 90SmartfonTexnologiyaKamera
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 90 oʻziga xos suratga olish moduliga ega boʻladiHuawei Mate 90 oʻziga xos suratga olish moduliga ega boʻladi29 sentabr 13:30Samsung Galaxy S27 Ultra 3 karrali optik zoomdan voz kechadiSamsung Galaxy S27 Ultra 3 karrali optik zoomdan voz kechadi29 sentabr 10:51Foto va video sifati oshadi: Huawei Mate 90 tashqi telekonverterlarga ega boʻladiFoto va video sifati oshadi: Huawei Mate 90 tashqi telekonverterlarga ega boʻladi31 may 12:20Honor smartfonlari uchun ixcham teleobyektiveklar taqdim etildiHonor smartfonlari uchun ixcham teleobyektiveklar taqdim etildi28 sentabr 19:54Oppo Find X10 Pro Max smartfoni kamerasi sinovdan oʻtkazildiOppo Find X10 Pro Max smartfoni kamerasi sinovdan oʻtkazildi27 sentabr 14:27Huawei Nova 16s smartfonlariga Yandeks raqam aniqlovchisi oʻrnatildiHuawei Nova 16s smartfonlariga Yandeks raqam aniqlovchisi oʻrnatildi24 sentabr 13:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi