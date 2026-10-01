Huawei Mate 90 seriyasi taqdim etildi va kamerasi bilan eʼtiborni tortdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Huawei oʻzining beshta modeldan iborat Mate 90 seriyasini taqdim etdi, bu mobil suratga olish texnologiyalarida muhim qadam boʻldi.
- Ushbu qurilmalar F/1,4 dan F/4,0 gacha boʻlgan diapazonda uzluksiz oʻzgaruvchan diafragma tizimi bilan jihozlangan boʻlib, bu foydalanuvchilarga optik nazoratni yanada aniqroq amalga oshirish imkonini beradi.
Zamin.uz axborot saytining ixbt.com manbasiga tayanib xabar berishicha, Huawei kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmalari qatoriga kiruvchi Mate 90 seriyasini rasman eʼlon qildi. Ushbu yangi turkum beshta modelni oʻz ichiga olgani va mobil suratga olish texnologiyalarida muhim qadam tashlagani bilan texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi taqdim etilgan turkumga Mate 90, Pro, Pro Max, Pro Max Collector's Edition hamda RS Master Edition modellari kiritildi. Huawei ijrochi direktori Yu Chəndunning taʼkidlashicha, mazkur seriyadagi barcha beshala qurilma oʻzgaruvchan diafragma tizimi bilan jihozlangan boʻlib, mobil fototexnologiyalar imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.
Optik imkoniyatlar va silliq sozlashQiyosiy tahlillarga koʻra, masalan, iPhone 18 Pro asosiy kamerasi toʻrtta qatʼiy belgilangan diafragma qiymatini qoʻllab-quvvatlaydi. Biroq Huawei Mate 90 seriyasi F/1,4 dan F/4,0 gacha boʻlgan diapazonda uzluksiz va silliq oʻzgaruvchan diafragma tizimini taklif etadi. Bu esa foydalanuvchilarga optik nazoratni yanada aniqroq amalga oshirish imkonini beradi.
Portret yoʻnalishidagi suratlarda ushbu silliq rostlash funksiyasi keskinlik chuqurligini mukammal sozlashni taʼminlaydi. Natijada tabiiy va tekis bokeh effektlariga erishilib, guruhli kadrlarda fokus sohasini boshqarish yanada qulaylashadi hamda kerakli muhitni yaratish osonlashadi.
Video va murakkab sharoitdagi suratga olishVideo tasvirga olish jarayonida uzluksiz diafragma kadr yorugʻligining keskin oʻzgarishini oldini oladi. Bu yorugʻlik va soya oʻrtasidagi oʻtishlarning yanada tekis va professional chiqishini kafolatlaydi.
Yorugʻlik yetishmaydigan qiyin sharoitlarda diafragma F/1,4 gacha kengayib, yorugʻlik oqimini oshiradi va shovqinlarni kamaytiradi. Aksincha, oʻta yorqin muhitda uni F/1,4 dan F/4,0 gacha yopib, ortiqcha yorugʻlikni bostirish hamda chiroyli yulduzsimon nur effektini yaratish mumkin.
Shuningdek, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi seriya qatlamli algoritmlar keltirib chiqaradigan chekka artefaktlarini kamaytiradi. Qurilmalar aniq hamda tabiiy ranglarni uzatishga qodir boʻlgan uchinchi avlod Red Maple Primary Color Camera kamerasi bilan ham taʼminlangan.
Izohlar 0
…