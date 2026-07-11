OpenAI yangi bosqichda: ChatGPT endi butun oila uchun xavfsiz yordamchiga aylanadi
Sunʼiy intellekt olamida inqilob yasagan OpenAI kompaniyasi oʻzining ChatGPT botini endi nafaqat individual foydalanuvchilar, balki butun boshli oilalar uchun moslashtirishni rejalashtirmoqda. Mazkur qadam texnologiyaning kundalik hayotga chuqurroq kirib borayotganidan va kompaniyaning auditoriya qamrovini kengaytirish niyatidan dalolat beradi. Endilikda ChatGPT shunchaki ish quroli emas, balki uy xoʻjaligidagi barcha aʼzolar uchun foydali maslahatchi boʻlishga intilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining xabar berishicha, San-Fransiskoda joylashgan OpenAI kompaniyasi oilalar, ota-onalar va keksalar uchun maxsus mahsulotlar yaratish bilan shugʻullanadigan mahsulot menejeri (product manager) lavozimiga tanlov eʼlon qilgan. Ushbu mutaxassis ota-onalar va bolalar oʻrtasidagi ishonchga asoslangan raqamli tajribani shakllantirish, shuningdek, turli yoshdagi foydalanuvchilar uchun xavfsiz muhit yaratish bilan shugʻullanadi.
Statistik maʼlumotlar shuni koʻrsatmoqdaki, ChatGPT foydalanuvchilari tarkibi sezilarli darajada oʻzgarmoqda. Sensor Tower tahlillariga koʻra, jahon miqyosida 35 yoshdan oshgan foydalanuvchilar ulushi oʻtgan yilgi 26 foizdan 31 foizga koʻtarilgan. Aksincha, 18 yoshdan 24 yoshgacha boʻlgan yoshlar ulushi 34 foizdan 29 foizga tushgan. AQSHda esa har toʻrtta smartfon foydalanuvchi-ota-onadan biri chorak davomida ChatGPT xizmatidan foydalangan.
Xavfsizlik va ishonch masalasiMutaxassislarning fikricha, OpenAI kompaniyasining bu strategiyasi Google, Apple va Meta kabi texnologik gigantlar bosib oʻtgan yoʻlni eslatadi. Biroq, sunʼiy intellekt holatida masʼuliyat ancha yuqori, chunki u shunchaki kontent yetkazib beruvchi emas, balki muloqot qiluvchi yordamchidir. Shu sababli, bolalar va oʻsmirlar uchun moʻljallangan mahsulotlarda alohida xavfsizlik choralari talab etiladi.
Family Online Safety Institute (Oila xavfsizligi instituti) rahbari Stephen Balkamning taʼkidlashicha, ushbu yangi lavozim "xavfsizlikni qayta loyihalash" (safety by redesign) jarayonining bir qismidir. Dastlab kattalar uchun moʻljallangan texnologiya endi bolalar psixologiyasi va ehtiyojlarini hisobga olgan holda qayta koʻrib chiqilmoqda. Bu esa sunʼiy intellekt bilan muloqotda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xavflarni minimallashtirishga xizmat qiladi.
Yaqinda oʻtkazilgan tadqiqotlar ota-onalar oʻz farzandlarining sunʼiy intellektdan foydalanish darajasini yetarlicha baholay olmayotganini koʻrsatdi. Masalan, AQSHdagi ota-onalarning 27 foizi farzandi generativ AI dan foydalanadi deb hisoblasa, bolalarning oʻzlari bilan oʻtkazilgan soʻrovda bu koʻrsatkich 38 foizni tashkil etgan. Bu farq oilaviy nazorat funksiyalarini joriy etish naqadar zarurligini isbotlaydi.
Kelajakdagi oʻzgarishlarOpenAI tomonidan ishlab chiqiladigan yangi oilaviy funksiyalar quyidagilarni oʻz ichiga olishi kutilmoqda:
- Kuchaytirilgan kontent nazorati va filtrlar;
- Yoshga moslashtirilgan muloqot uslubi;
- Ota-onalar uchun nazorat paneli;
- Foydalanuvchiga u inson bilan emas, balki AI bilan gaplashayotgani haqidagi eslatmalar.
…