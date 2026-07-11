OpenAI yangi bosqichda: ChatGPT endi butun oila uchun xavfsiz yordamchiga aylanadi

·35·Texno
OpenAI yangi bosqichda: ChatGPT endi butun oila uchun xavfsiz yordamchiga aylanadi

Sunʼiy intellekt olamida inqilob yasagan OpenAI kompaniyasi oʻzining ChatGPT botini endi nafaqat individual foydalanuvchilar, balki butun boshli oilalar uchun moslashtirishni rejalashtirmoqda. Mazkur qadam texnologiyaning kundalik hayotga chuqurroq kirib borayotganidan va kompaniyaning auditoriya qamrovini kengaytirish niyatidan dalolat beradi. Endilikda ChatGPT shunchaki ish quroli emas, balki uy xoʻjaligidagi barcha aʼzolar uchun foydali maslahatchi boʻlishga intilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining xabar berishicha, San-Fransiskoda joylashgan OpenAI kompaniyasi oilalar, ota-onalar va keksalar uchun maxsus mahsulotlar yaratish bilan shugʻullanadigan mahsulot menejeri (product manager) lavozimiga tanlov eʼlon qilgan. Ushbu mutaxassis ota-onalar va bolalar oʻrtasidagi ishonchga asoslangan raqamli tajribani shakllantirish, shuningdek, turli yoshdagi foydalanuvchilar uchun xavfsiz muhit yaratish bilan shugʻullanadi.

Statistik maʼlumotlar shuni koʻrsatmoqdaki, ChatGPT foydalanuvchilari tarkibi sezilarli darajada oʻzgarmoqda. Sensor Tower tahlillariga koʻra, jahon miqyosida 35 yoshdan oshgan foydalanuvchilar ulushi oʻtgan yilgi 26 foizdan 31 foizga koʻtarilgan. Aksincha, 18 yoshdan 24 yoshgacha boʻlgan yoshlar ulushi 34 foizdan 29 foizga tushgan. AQSHda esa har toʻrtta smartfon foydalanuvchi-ota-onadan biri chorak davomida ChatGPT xizmatidan foydalangan.

Xavfsizlik va ishonch masalasi

Mutaxassislarning fikricha, OpenAI kompaniyasining bu strategiyasi Google, Apple va Meta kabi texnologik gigantlar bosib oʻtgan yoʻlni eslatadi. Biroq, sunʼiy intellekt holatida masʼuliyat ancha yuqori, chunki u shunchaki kontent yetkazib beruvchi emas, balki muloqot qiluvchi yordamchidir. Shu sababli, bolalar va oʻsmirlar uchun moʻljallangan mahsulotlarda alohida xavfsizlik choralari talab etiladi.

Family Online Safety Institute (Oila xavfsizligi instituti) rahbari Stephen Balkamning taʼkidlashicha, ushbu yangi lavozim "xavfsizlikni qayta loyihalash" (safety by redesign) jarayonining bir qismidir. Dastlab kattalar uchun moʻljallangan texnologiya endi bolalar psixologiyasi va ehtiyojlarini hisobga olgan holda qayta koʻrib chiqilmoqda. Bu esa sunʼiy intellekt bilan muloqotda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xavflarni minimallashtirishga xizmat qiladi.

Yaqinda oʻtkazilgan tadqiqotlar ota-onalar oʻz farzandlarining sunʼiy intellektdan foydalanish darajasini yetarlicha baholay olmayotganini koʻrsatdi. Masalan, AQSHdagi ota-onalarning 27 foizi farzandi generativ AI dan foydalanadi deb hisoblasa, bolalarning oʻzlari bilan oʻtkazilgan soʻrovda bu koʻrsatkich 38 foizni tashkil etgan. Bu farq oilaviy nazorat funksiyalarini joriy etish naqadar zarurligini isbotlaydi.

Kelajakdagi oʻzgarishlar

OpenAI tomonidan ishlab chiqiladigan yangi oilaviy funksiyalar quyidagilarni oʻz ichiga olishi kutilmoqda:

  • Kuchaytirilgan kontent nazorati va filtrlar;
  • Yoshga moslashtirilgan muloqot uslubi;
  • Ota-onalar uchun nazorat paneli;
  • Foydalanuvchiga u inson bilan emas, balki AI bilan gaplashayotgani haqidagi eslatmalar.
Oʻzbekiston sharoitida ham ChatGPT kabi vositalardan taʼlim va kundalik yumushlarda foydalanish ommalashib bormoqda. Kompaniyaning oilaviy yoʻnalishga eʼtibor qaratishi, oʻzbekistonlik ota-onalar uchun ham farzandlarining raqamli savodxonligini xavfsiz oshirishda yangi imkoniyatlar ochishi mumkin. Kelajakda sunʼiy intellekt har bir xonadonning ajralmas qismiga aylanishi muqarrar koʻrinadi.

OpenAIChatGPTSunʼiy IntellektТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 va Watch 9 texnik xususiyatlari va narxlari ma’lum boʻldiSamsung Galaxy Watch Ultra 2 va Watch 9 texnik xususiyatlari va narxlari ma’lum boʻldiBugun, 20:27Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdiDunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdiBugun, 19:53Aviatsiya inqilobi: 45 metrda havoga koʻtariluvchi Electra EL9 sertifikatlashdan oʻtmoqdaAviatsiya inqilobi: 45 metrda havoga koʻtariluvchi Electra EL9 sertifikatlashdan oʻtmoqdaBugun, 19:23AQSH koinot va mudofaa uchun chidamli mikrosxemalar ishlab chiqarishni qayta tiklamoqdaAQSH koinot va mudofaa uchun chidamli mikrosxemalar ishlab chiqarishni qayta tiklamoqdaBugun, 18:50Gumanoid robotlar ilk bor murakkab operatsiyani muvaffaqiyatli bajardiGumanoid robotlar ilk bor murakkab operatsiyani muvaffaqiyatli bajardiBugun, 18:401X kompaniyasi NEO roboti uchun inson qoʻliga oʻxshash oʻta sezgir kistlarni taqdim etdi1X kompaniyasi NEO roboti uchun inson qoʻliga oʻxshash oʻta sezgir kistlarni taqdim etdiBugun, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi