Koreyada devor va shiftlarda harakatlana oladigan robot yaratildi

·1·Texno
Koreyada devor va shiftlarda harakatlana oladigan robot yaratildi

Janubiy Koreyada kemasozlikdagi xavfli va murakkab ishlarni bajarishga mo‘ljallangan Diden Spider nomli to‘rt oyoqli robot yaratildi. U oyoqlaridagi kuchli magnitlar yordamida metall yuzalarga yopishib, vertikal devorlar, egri po‘lat konstruksiyalar va hatto shiftlarda harakatlana oladi.

Robot Diden Robotics kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, kemalar qurilishida payvandlash, texnik ko‘rik va boshqa vazifalarni bajarish uchun moslashtirilmoqda. Uning asosiy afzalliklaridan biri — odamlar uchun tor, baland yoki xavfli bo‘lgan joylarga kira olishidir.

Diden Spider Samsung Heavy Industries kemasozlik korxonasida ham sinovdan o‘tkazilgan. Sinovlar davomida robot kemalar qurilishida ishlatiladigan po‘lat konstruksiyalar bo‘ylab harakatlanishi hamda payvandlash ishlarini bajarish imkoniyatini namoyish etgan.

Mutaxassislar bunday robotlar kelajakda kemasozlikda inson uchun xavfli va takroriy vazifalarni avtomatlashtirishga yordam berishi mumkinligini ta’kidlamoqda. Diden Robotics esa texnologiyani payvandlashdan tashqari, inspeksiya va boshqa sanoat jarayonlarida ham qo‘llashni rivojlantirmoqda.

Diden SpayderDiden RobotiksSamsung Xevi IndustrisKeme qurishda robotlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shveysariyalik olimlar barmoqlarda yuruvchi robot-qoʻlni yaratdiShveysariyalik olimlar barmoqlarda yuruvchi robot-qoʻlni yaratdi28 sentabr 02:22Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)13 sentabr 12:20Xitoyda ot o‘rnini bosishi mumkin bo‘lgan robot yaratildiXitoyda ot o‘rnini bosishi mumkin bo‘lgan robot yaratildi24 avgust 21:33Samokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqdaSamokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqda7 iyul 16:22Xiaomi kompaniyasi 35 000 Pa quvvatli Robot Vacuum 6 Max flagmanini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 35 000 Pa quvvatli Robot Vacuum 6 Max flagmanini taqdim etdi25 iyun 22:56Honor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kameraHonor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kamera18 iyul 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...