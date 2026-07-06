Agility Robotics birjaga chiqmoqda: Gumanoid robotlar bozori yangi bosqichda

·39·Texno
Agility Robotics birjaga chiqmoqda: Gumanoid robotlar bozori yangi bosqichda

Gumanoid robotlar ishlab chiqarish sanoati hozirda ulkan investitsiyalar oqimi markazida turibdi. Sohaning yetakchi vakillaridan biri — Agility Robotics kompaniyasi Churchill Capital Corp XI maxsus maqsadli sotib olish kompaniyasi (SPAC) bilan birlashish orqali ochiq fond bozoriga chiqishini eʼlon qildi. Ushbu kelishuv kompaniyani 2,5 milliard dollarga baholamoqda va u gumanoid robototexnika tarixidagi eng yirik kapital jalb qilish jarayoni boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Agility Robotics mazkur qadami bilan birjada ochiq savdo qilinadigan birinchi sof gumanoid robot ishlab chiqaruvchisiga aylanadi. Bu oddiy investorlar uchun ilgari faqat yirik venchur fondlariga ochiq boʻlgan yuqori texnologiyali sektorga kirish imkonini beradi. Kompaniya bosh direktori Peggy Johnsonning soʻzlariga koʻra, mazkur mablagʻlar Oregon shtatidagi 70 000 kvadrat metrlik zavodda ishlab chiqarishni kengaytirish va mavjud buyurtmalarni bajarishga yoʻnaltiriladi.

Digit: Omborxonalar uchun maxsus yordamchi

Agility Robotics tomonidan ishlab chiqilgan Digit roboti tashqi koʻrinishidan odamga oʻxshasa-da, u biomimikriya (tabiatga taqlid qilish) uchun emas, balki aniq vazifalarni bajarish uchun yaratilgan. Boʻyi 175 sm va vazni 72 kg atrofida boʻlgan ushbu robotning oʻziga xos jihati uning "qush oyoqlari" deb ataladigan teskari bukiluvchi tizzalaridir. Bu konstruksiya unga tor omborxona javonlari orasida erkin harakatlanish va ogʻir yuklarni qulay koʻtarish imkonini beradi.

Kompaniya faqatgina apparat taʼminoti bilan cheklanib qolmay, sunʼiy intellekt integratsiyasiga ham katta eʼtibor qaratmoqda. Digit yuqori darajadagi buyruqlarni tushunish uchun Claude va Gemini kabi yirik til modellaridan (LLM) foydalanadi. Masalan, sinovlar davomida robotga shunchaki "bu yerni tozalang" degan buyruq berilganda, u turli xil chiqindilarni saralashni va pufakchali oʻram (bubble wrap) qayta ishlanmasligini mustaqil aniqlashga muvaffaq boʻlgan.

Bozordagi raqobat va kelajak rejalari

Gumanoid robotlar boʻyicha jahon bozorida raqobat nihoyatda kuchli. TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, yaqinda AI2 Robotics startapi 3 milliard dollar, Apptronik esa Google va Mercedes-Benz koʻmagida 5,5 milliard dollar qiymatga ega boʻldi. Figure AI kompaniyasi esa 39 milliard dollarlik astronomik koʻrsatkich bilan hammani hayratda qoldirgan edi. Biroq Agility Robotics oʻzining real daromad manbalari va tayyor mijozlar bazasi bilan ajralib turadi.

Hozirda kompaniyaning mijozlari roʻyxatida quyidagi yirik korporatsiyalar mavjud:

  • Amazon va GXO Logistics (logistika va omborxona operatsiyalari);
  • Toyota Motor Manufacturing Canada (avtomobilsozlik);
  • Mercado Libre va Schaeffler (savdo va sanoat).

Peggy Johnsonning taʼkidlashicha, kompaniya hozirda 300 million dollardan ortiq tasdiqlangan buyurtmalarga ega. Agility Robotics "robot-as-a-service" (servis sifatida robot) modelini qoʻllamoqda, yaʼni mijozlar robotni sotib olish oʻrniga oylik ijara haqini toʻlaydilar. Bu esa texnologiyani joriy qilish xarajatlarini kamaytiradi va uni ommalashtirishga xizmat qiladi. Garchi uy sharoitida xizmat qiluvchi robotlar hali uzoq kelajak mavzusi boʻlsa-da, sanoat va logistika sohasida Agility Robotics allaqachon inqilob qilishni boshlagan.

Agility RoboticsDigitGumanoid RobotlarSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy koinotda Starlink bilan raqobatni kuchaytirmoqda: Qianfan loyihasining yangi bosqichiXitoy koinotda Starlink bilan raqobatni kuchaytirmoqda: Qianfan loyihasining yangi bosqichiBugun, 11:57Xitoy yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi bosqichga chiqdi: Shanxayda yirik zavod quriladiXitoy yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi bosqichga chiqdi: Shanxayda yirik zavod quriladiBugun, 10:24Britaniyada termoyadroviy reaktorni oson taʼmirlashning inqilobiy usuli oʻylab topildiBritaniyada termoyadroviy reaktorni oson taʼmirlashning inqilobiy usuli oʻylab topildiBugun, 09:26Sanoatda xavfsizlik inqilobi: Robotlar yaqinlashayotganini endi ovoz orqali his qilish mumkinSanoatda xavfsizlik inqilobi: Robotlar yaqinlashayotganini endi ovoz orqali his qilish mumkinBugun, 09:00Yevropa kelajak energiyasi sari: Termoyadroviy elektr stansiyalari uchun yangi loyihaYevropa kelajak energiyasi sari: Termoyadroviy elektr stansiyalari uchun yangi loyihaBugun, 08:21Rosatom oʻndan ortiq kichik AES loyihalarini ishlab chiqmoqda: Oʻzbekiston birinchi navbatdaRosatom oʻndan ortiq kichik AES loyihalarini ishlab chiqmoqda: Oʻzbekiston birinchi navbatdaBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi