Agility Robotics birjaga chiqmoqda: Gumanoid robotlar bozori yangi bosqichda
Gumanoid robotlar ishlab chiqarish sanoati hozirda ulkan investitsiyalar oqimi markazida turibdi. Sohaning yetakchi vakillaridan biri — Agility Robotics kompaniyasi Churchill Capital Corp XI maxsus maqsadli sotib olish kompaniyasi (SPAC) bilan birlashish orqali ochiq fond bozoriga chiqishini eʼlon qildi. Ushbu kelishuv kompaniyani 2,5 milliard dollarga baholamoqda va u gumanoid robototexnika tarixidagi eng yirik kapital jalb qilish jarayoni boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Agility Robotics mazkur qadami bilan birjada ochiq savdo qilinadigan birinchi sof gumanoid robot ishlab chiqaruvchisiga aylanadi. Bu oddiy investorlar uchun ilgari faqat yirik venchur fondlariga ochiq boʻlgan yuqori texnologiyali sektorga kirish imkonini beradi. Kompaniya bosh direktori Peggy Johnsonning soʻzlariga koʻra, mazkur mablagʻlar Oregon shtatidagi 70 000 kvadrat metrlik zavodda ishlab chiqarishni kengaytirish va mavjud buyurtmalarni bajarishga yoʻnaltiriladi.
Digit: Omborxonalar uchun maxsus yordamchiAgility Robotics tomonidan ishlab chiqilgan Digit roboti tashqi koʻrinishidan odamga oʻxshasa-da, u biomimikriya (tabiatga taqlid qilish) uchun emas, balki aniq vazifalarni bajarish uchun yaratilgan. Boʻyi 175 sm va vazni 72 kg atrofida boʻlgan ushbu robotning oʻziga xos jihati uning "qush oyoqlari" deb ataladigan teskari bukiluvchi tizzalaridir. Bu konstruksiya unga tor omborxona javonlari orasida erkin harakatlanish va ogʻir yuklarni qulay koʻtarish imkonini beradi.
Kompaniya faqatgina apparat taʼminoti bilan cheklanib qolmay, sunʼiy intellekt integratsiyasiga ham katta eʼtibor qaratmoqda. Digit yuqori darajadagi buyruqlarni tushunish uchun Claude va Gemini kabi yirik til modellaridan (LLM) foydalanadi. Masalan, sinovlar davomida robotga shunchaki "bu yerni tozalang" degan buyruq berilganda, u turli xil chiqindilarni saralashni va pufakchali oʻram (bubble wrap) qayta ishlanmasligini mustaqil aniqlashga muvaffaq boʻlgan.
Bozordagi raqobat va kelajak rejalariGumanoid robotlar boʻyicha jahon bozorida raqobat nihoyatda kuchli. TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, yaqinda AI2 Robotics startapi 3 milliard dollar, Apptronik esa Google va Mercedes-Benz koʻmagida 5,5 milliard dollar qiymatga ega boʻldi. Figure AI kompaniyasi esa 39 milliard dollarlik astronomik koʻrsatkich bilan hammani hayratda qoldirgan edi. Biroq Agility Robotics oʻzining real daromad manbalari va tayyor mijozlar bazasi bilan ajralib turadi.
Hozirda kompaniyaning mijozlari roʻyxatida quyidagi yirik korporatsiyalar mavjud:
- Amazon va GXO Logistics (logistika va omborxona operatsiyalari);
- Toyota Motor Manufacturing Canada (avtomobilsozlik);
- Mercado Libre va Schaeffler (savdo va sanoat).
Peggy Johnsonning taʼkidlashicha, kompaniya hozirda 300 million dollardan ortiq tasdiqlangan buyurtmalarga ega. Agility Robotics "robot-as-a-service" (servis sifatida robot) modelini qoʻllamoqda, yaʼni mijozlar robotni sotib olish oʻrniga oylik ijara haqini toʻlaydilar. Bu esa texnologiyani joriy qilish xarajatlarini kamaytiradi va uni ommalashtirishga xizmat qiladi. Garchi uy sharoitida xizmat qiluvchi robotlar hali uzoq kelajak mavzusi boʻlsa-da, sanoat va logistika sohasida Agility Robotics allaqachon inqilob qilishni boshlagan.
…