Koinotda yulduzlar nima sababdan 2,5 barobar sekinroq tugʻilmoqda?

·4·Texno
Koinotda yulduzlar nima sababdan 2,5 barobar sekinroq tugʻilmoqda?

Xitoy Fanlar akademiyasi olimlari boshchiligidagi xalqaro astronomlar guruhi soʻnggi 4,5 milliard yil davomida neytral vodorod zaxiralarini keng miqyosda oʻlchab, fanga kutilmagan natijalarni taqdim etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur davr mobaynida koinotda yulduz hosil boʻlish surʼati qariyb 2,5 barobar kamaygan, biroq molekulyar vodorod va keyinchalik yulduzlarni shakllantiruvchi asosiy «yonilgʻi» — neytral atom vodorodining zichligi atigi 1,4 martagagina pasaygan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur ulkan tadqiqotni amalga oshirishda ikkita qudratli ilmiy vositadan foydalanildi. Ularning birinchisi Xitoyning Guychjou provinsiyasida joylashgan, diametri 500 metr boʻlgan dunyodagi eng yirik FAST radioteleskopi boʻlib, u 21 santimetr toʻlqin uzunligidagi nurlanishni qayd etgan. Ikkinchisi esa Amerikaning Arizona shtatidagi Nikolas Meyoll teleskopida ishlaydigan DESI spektroskopik loyihasidir. Ushbu asboblar birgalikda qariyb 2,5 million galaktika boʻyicha maʼlumotlarni toʻplab, osmonning uchdan bir qismini qamrab oldi.

Yoqilgʻi yetarli, ammo «ishlab chiqarish» toʻxtamoqda

Ilmiy jamoatchilikdagi mantiqiy taxminga koʻra, yulduzlar sovuq molekulyar vodorod bulutlaridan paydo boʻladi, u oʻz navbatida neytral vodoroddan hosil qilinadi. Demak, zaxira tugashi bilan jarayon ham yakunlanishi kerak edi. Biroq FAST va DESI teleskoplari toʻplagan maʼlumotlar bu qonuniyatni inkor etdi. Neytral vodorod zaxiralari amalda yetarlicha saqlanib qolganiga qaramay, yulduzlar fabrikasining ishlashi sekinlashgan.

Tadqiqot rahbarlaridan biri Xun Goning taʼkidlashicha, olimlar kuzatgan jarayon koinotning soʻnggi bosqichidagi pasayish fazasini qamrab oladi. Taxminan 10 milliard yil muqaddam — yulduzlar paydo boʻlishining choʻqqisi boʻlgan «kosmik tush» davridan buyon koʻrsatkichlar tushib bormoqda. Shunga qaramay, mavjud neytral vodorod va keskin kamayib borayotgan yulduz ishlab chiqarish oʻrtasidagi mutanosiblik ilmiy izoh talab qiladi.

Barion siklining ahamiyati

Olimlarning fikricha, bu holatning tub ildizlari barion sikliga borib taqaladi. Barion sikli oddiy moddalarning galaktikalar va galaktikalararo muhit oʻrtasidagi aylanish jarayoni hisoblanadi. Moddalar koinot toʻridan galaktikaga tortilib, uning bir qismi yulduzlarga aylanadi, boshqa qismi esa oʻta yangi yulduzlar chaqnashi hamda yulduz shamollari orqali qayta chiqarib yuboriladi.

Mualliflarning taxminiga koʻra, koinot qarishi bilan yirik miqyosdagi toʻrdan keladigan gaz oqimi zaiflashadi. Neytral vodorodning umumiy zaxirasi barqaror qolgani bilan, uning molekulyar gazga aylanish samaradorligi pasayadi. Natijada zaxiralar hali tugamagan boʻlsa-da, allaqachon yulduzlarga sarflangan gaz oʻrni toʻldirilmaydi va jarayon asta-sekin turgʻunlashadi.

Hozircha olingan natijalar oʻtgan davrning toʻliq tarixini emas, balki soʻnggi koinotning muayyan bir lahzasini aks ettiradi. FAST teleskopi taxminan 7,2 milliard yil ortga nazar tashlay olishi mumkin, biroq bundan ham oldingi davrlarni oʻrganish uchun turli diapazonlardagi chuqur tahlillar talab etiladi. Mazkur tadqiqot kelgusidagi ulkan koinot tarixi kashfiyotlari uchun mustahkam poydevor vazifasini oʻtaydi.

AstronomiyaKoinotYulduzlarVodorodElm
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinot kengayishi sekinlashyaptimi: kosmologiyadagi yangi bahsKoinot kengayishi sekinlashyaptimi: kosmologiyadagi yangi bahs14 sentabr 04:55Tarixdagi eng issiq yulduz atrofidan ekzosayyora topildiTarixdagi eng issiq yulduz atrofidan ekzosayyora topildi30 sentabr 23:21Pluton atmosferasi qisqara boshladi: bosim pasayishi qayd etildiPluton atmosferasi qisqara boshladi: bosim pasayishi qayd etildi5 avgust 18:21Janubiy Koreyada dunyodagi eng samarali perovskit quyosh elementi yaratildiJanubiy Koreyada dunyodagi eng samarali perovskit quyosh elementi yaratildi4 sentabr 00:55Betelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdiBetelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdi29 iyul 21:54Betelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildiBetelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildi7 sentabr 12:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...