Tarixdagi eng issiq yulduz atrofidan ekzosayyora topildi

·26·Texno
Tarixdagi eng issiq yulduz atrofidan ekzosayyora topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • TESS teleskopi ma'lumotlarini tahlil qilish natijasida Dracon yulduz turkumidagi HD 156295 nomli oq-koʻk gigant yulduz atrofida ehtimoliy ekzosayyora aniqlandi.
  • Agar tasdig'ini topsa, bu sayyora tarixdagi eng issiq yulduzning yashash zonasida topilgan birinchi sayyora bo'ladi.

Astronomlar kosmik teleskop TESS maʼlumotlarini tahlil qilish jarayonida noyob kashfiyot eshigini ochdi. Ixbt.com nashrining yozishicha, Dracon yulduz turkumidagi HD 156295 deb nomlangan oq-koʻk gigant yulduz atrofida ehtimoliy ekzosayyora aniqlangan. Agar ushbu signal oʻz tasdigini topsa, mazkur osmon jismi oʻzining yashash zonasida sayyora topilgan tarixdagi eng issiq yulduzga aylanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, massasi Quyoshnikidan 1,67 baravar koʻp boʻlgan bu yulduzning harorati taxminan 7 767 Kelvinga teng. Yulduzning yorqinligi Quyoshnikidan 9,16 marta yuqori boʻlib, u yerdan atigi 140 yorugʻlik yili uzoqlikda joylashgani bois uni oddiy koʻz bilan ham koʻrish mumkin. Topilgan HD 156295 b nomli obyekt Yupiterdan taxminan 6,3 baravar ogʻirroq boʻlib, yulduz atrofida 4 astronomik birlik masofada aylanadi va toʻliq aylanish uchun 2 200 kun sarflaydi.

Ilmiy yondashuv va yangi usullar

Ushbu ulkan yulduz tizimida sayyorani qidirib topish oddiy vazifa boʻlmadi. Odatda qoʻllaniladigan tranzit usuli va nuriy tezliklar A-klassidagi subgigantlar uchun deyarli samarasiz, chunki ularning tez aylanishi va tor spektral chiziqlari yoʻqligi bunga toʻsqinlik qiladi. Shu sababli tadqiqotchilar guruhi pulsatsion tayming usulidan foydalandi.

Delta Scuti turkumidagi yulduzlar yuqori barqarorlik bilan pulsatsiyalanadi. Hamroh obyektning tortishish kuchi pulsatsiya fazasini biroz siljitadi va aynan shu mikroskopik kechikishlar orqali ikkinchi obyektning orbitasi tiklanadi. Mualliflar ushbu topilma boʻyicha taxminan 50 foizlik ishonchlilik bahosini berishgan, chunki pulsatsiyalarning oʻzgarishi ham orbital signalni taqlid qilishi mumkin.

Kelgusidagi kuzatishlar va istiqbollar

Tadqiqot doirasida kelgusi qadamlar ham rejalashtirilgan. 2027-yilda kutilayotgan TESS maʼlumotlari kuzatuv bazasini 3 000 kungacha uzaytirib, ekzosayyoraning mavjudligini aniqlashtirishga yordam beradi. Qoʻshimcha filtr sifatida esa Gaia DR4 astrometriyasi xizmat qiladi, u 66 oylik baza yordamida toʻliq orbital davrni qamrab olib, agar sayyora rostdan ham mavjud boʻlsa, 300 mikrosoniyali siljishni qayd etishi kutilmoqda.

Shuningdek, oʻsha tanlanma doirasida Yupiter massasidan 25 dan 59 martagacha ogʻir boʻlgan yana 8 ta qoʻngʻir mitti nomzodlari topildi. Ulardan 6 tasi toʻgʻridan-toʻgʻri "qoʻngʻir mittilar choʻli" deb nomlangan statistik jihatdan noyob hududga tushadi. Kelgusida yorqin yulduzlar uchun moʻljallangan PLATO teleskopi pulsatsion tayming aniqligini keskin oshirib, issiq A-yulduzlari atrofidan Yupiter massasidagi hamrohlarni birinchi marta qidirish imkonini berishi kutilmoqda.

EkzosayyoraTESSAstronomiyaYulduzlarIlmiy kashfiyot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Betelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdiBetelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdi29 iyul 21:54NASA astronomlari koinotda «shirin paxta» kabi yumshoq sayyoralarni kashf etdiNASA astronomlari koinotda «shirin paxta» kabi yumshoq sayyoralarni kashf etdi26 iyun 23:53Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdiAntarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi5 sentabr 18:29Saturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildiSaturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildi3 sentabr 17:58Betelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildiBetelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildi7 sentabr 12:24Astronomlar Betelgeytse yulduzining eng yangi va batafsil suratini oldiAstronomlar Betelgeytse yulduzining eng yangi va batafsil suratini oldi26 avgust 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi