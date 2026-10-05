Xiaomi 18 Ultra flagmani nima sababdan bekor qilindi

·15·Texno
Xiaomi 18 Ultra flagmani nima sababdan bekor qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi 18 Ultra flagmani uchta 200 megapikselli modulli inqilobiy kamera tizimi bilan ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan edi.
  • Ushbu noyob qurilma mobil suratga olish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilgan, biroq haddan tashqari yuqori tannarxi tufayli uning ommaviy ishlab chiqarishga kiritilmasligi haqida qaror qabul qilindi.
  • Natijada, Xiaomi 18 turkumida faqat Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro va Xiaomi 18 Pro Max modellarini qoldirishga qaror qilindi.

Mobilsozlik boʻyicha taniqli insider Digital Chat Station oʻta ilgʻor xususiyatlarga ega boʻlishi kutilgan, biroq oxir-oqibat ommaviy ishlab chiqarishga kiritilmagan Xiaomi 18 Ultra flagman smartfonining sirli xususiyatlarini oshkor qildi. Ushbu qurilma texnologik olamda katta shov-shuvlarga sabab boʻlishi mumkin edi, biroq kompaniya strategik oʻzgarishlar tufayli undan voz kechishga qaror qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bekor qilingan modelning eng asosiy oʻziga xos jihati uchta 200 megapikselli modullardan iborat inqilobiy kamera tizimi boʻlishi kerak edi. Ushbu noyob konfiguratsiya mobil suratga olish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilgandi.

Noyob kamera imkoniyatlari

Loyiha hujjatlariga koʻra, smartfonga 1/1,12 dyuymli oʻlchamdagi LOFIC asosiy sensor oʻrnatilishi rejalashtirilgan edi. Unga 1/1,56 dyuymli matritsaga ega oʻta keng burchakli kamera hamda uzluksiz optik zum va 1/1,28 dyuymli sensor bilan jihozlangan LOFIC periskopik telefoto obyektivi hamrohlik qilishi lozim edi.

Shuningdek, qurilma imkoniyatlarini yanada kengaytirish maqsadida unga multispektral obyektif, tashqi optika uchun maxsus magnit birikma hamda simmetrik stereo dinamiklar qoʻshilishi kutilgandi. Biroq, barcha texnik ustunliklarga qaramay, ushbu ambitsiyali loyiha amalga oshmay qoldi.

Ishlab chiqarishdan voz kechish sabablari

Keyinchalik Digital Chat Station insideri mazkur modelning ishlab chiqarilishi toʻliq bekor qilingani haqida xabar berdi. Mutaxassisning tahlillariga koʻra, bu qarorga kelishning asosiy sabablaridan biri sifatida gadjetning haddan tashqari yuqori tannarxi koʻrsatilgan. Bu omil kelgusida qurilmaning bozor qiymatiga va umumiy savdo hajmiga jiddiy salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin edi.

Eslatib oʻtamiz, joriy yilning avgust oyidayoq Xiaomi 18 turkumidagi qurilmalar soni toʻrttadan uchtagacha qisqartirilishi haqida dastlabki maʼlumotlar sizib chiqqan edi. Natijada kompaniya rahbariyati yangi avlodda faqat Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro hamda Xiaomi 18 Pro Max modellarini qoldirishga qaror qildi va Ultra versiyasi kelgusi qatorda umuman boʻlmasligi aniq boʻldi.

XiaomiXiaomi 18 UltraSmartfonlarTexnologiyalarDigital Chat Station
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Pro ekranining yorqinligi oʻtmishdoshidan past chiqdiXiaomi 18 Pro ekranining yorqinligi oʻtmishdoshidan past chiqdi25 sentabr 15:26Xiaomi kompaniyasi qizil rangli Transparent Special Edition modellarini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi qizil rangli Transparent Special Edition modellarini taqdim etdi24 sentabr 03:56Xiaomi 18 Pro Max taqdim etildi: dunyodagi ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 smartfoniXiaomi 18 Pro Max taqdim etildi: dunyodagi ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 smartfoni23 sentabr 19:53Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiXiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladi21 sentabr 19:55Xiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqdaXiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqda13 sentabr 18:55Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdi10 sentabr 09:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...