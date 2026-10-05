Xiaomi 18 Ultra flagmani nima sababdan bekor qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi 18 Ultra flagmani uchta 200 megapikselli modulli inqilobiy kamera tizimi bilan ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan edi.
- Ushbu noyob qurilma mobil suratga olish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilgan, biroq haddan tashqari yuqori tannarxi tufayli uning ommaviy ishlab chiqarishga kiritilmasligi haqida qaror qabul qilindi.
- Natijada, Xiaomi 18 turkumida faqat Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro va Xiaomi 18 Pro Max modellarini qoldirishga qaror qilindi.
Mobilsozlik boʻyicha taniqli insider Digital Chat Station oʻta ilgʻor xususiyatlarga ega boʻlishi kutilgan, biroq oxir-oqibat ommaviy ishlab chiqarishga kiritilmagan Xiaomi 18 Ultra flagman smartfonining sirli xususiyatlarini oshkor qildi. Ushbu qurilma texnologik olamda katta shov-shuvlarga sabab boʻlishi mumkin edi, biroq kompaniya strategik oʻzgarishlar tufayli undan voz kechishga qaror qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bekor qilingan modelning eng asosiy oʻziga xos jihati uchta 200 megapikselli modullardan iborat inqilobiy kamera tizimi boʻlishi kerak edi. Ushbu noyob konfiguratsiya mobil suratga olish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilgandi.
Noyob kamera imkoniyatlariLoyiha hujjatlariga koʻra, smartfonga 1/1,12 dyuymli oʻlchamdagi LOFIC asosiy sensor oʻrnatilishi rejalashtirilgan edi. Unga 1/1,56 dyuymli matritsaga ega oʻta keng burchakli kamera hamda uzluksiz optik zum va 1/1,28 dyuymli sensor bilan jihozlangan LOFIC periskopik telefoto obyektivi hamrohlik qilishi lozim edi.
Shuningdek, qurilma imkoniyatlarini yanada kengaytirish maqsadida unga multispektral obyektif, tashqi optika uchun maxsus magnit birikma hamda simmetrik stereo dinamiklar qoʻshilishi kutilgandi. Biroq, barcha texnik ustunliklarga qaramay, ushbu ambitsiyali loyiha amalga oshmay qoldi.
Ishlab chiqarishdan voz kechish sabablariKeyinchalik Digital Chat Station insideri mazkur modelning ishlab chiqarilishi toʻliq bekor qilingani haqida xabar berdi. Mutaxassisning tahlillariga koʻra, bu qarorga kelishning asosiy sabablaridan biri sifatida gadjetning haddan tashqari yuqori tannarxi koʻrsatilgan. Bu omil kelgusida qurilmaning bozor qiymatiga va umumiy savdo hajmiga jiddiy salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin edi.
Eslatib oʻtamiz, joriy yilning avgust oyidayoq Xiaomi 18 turkumidagi qurilmalar soni toʻrttadan uchtagacha qisqartirilishi haqida dastlabki maʼlumotlar sizib chiqqan edi. Natijada kompaniya rahbariyati yangi avlodda faqat Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro hamda Xiaomi 18 Pro Max modellarini qoldirishga qaror qildi va Ultra versiyasi kelgusi qatorda umuman boʻlmasligi aniq boʻldi.
Izohlar 0
…