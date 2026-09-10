Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdi
Xiaomi texnologiya bozori yetakchilari orasida yana bir muhim qadam tashlab, Apple kompaniyasini ortda qoldirgan holda oʻzining yangi buklanuvchi qurilmasi — Xiaomi 18 Fold savdosi boshlanganini rasman eʼlon qildi. Ushbu qurilmaning taqdimoti smartfonlar bozorida yangi raqobat bosqichini boshlab berdi, chunki Apple oʻzining ilk buklanuvchi gadjetini faqat oktyabr oyining oxiriga borib chiqarishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xitoy bozorida yangi flagmanning boshlangʻich narxi 11 000 yuanni tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur smartfon texnologik jihatdan juda boy va ilgʻor yechimlarni oʻz ichiga olgani bilan eʼtiborga molik. Xususan, Xiaomi 18 Fold bozorda ilk bor yangi Xring O3 chipi bilan jihozlangan qurilma boʻldi. Kompaniya vakili Lu Veybingning taʼkidlashicha, ushbu protsessor AnTuTu benchmark sinovlarida 5 million balldan oshib oʻtgan tarixdagi ilk sunʼiy intellektga ixtisoslashgan flagman protsessor hisoblanadi.
Mustahkam konstruksiya va zamonaviy ekranIshlab chiqaruvchilar buklanuvchi qurilmalarning eng nozik nuqtasi boʻlgan chidamlilik masalasiga alohida eʼtibor qaratishgan. Qurilmaga oʻrnatilgan tashqi ekran 5,38 dyuymli qulay oʻlchamga ega boʻlib, foydalanishda maksimal qulaylik yaratadi. Konstruksiyaning ishonchliligini oshirish maqsadida mutaxassislar maxsus Xiaomi Dragon-Bone deb nomlangan yangi шарнир (ilgich) mexanizmini hamda ikki qavatli ultra yupqa UTG oynasini tatbiq etishgan.
Smartfonning tashqi koʻrinishi nafaqat ixchamligi, balki rekord darajadagi yupqaligi bilan ham hayratda qoldiradi. Butun korpusning qalinligi atigi 5 millimetrni tashkil etadi, bu esa uni oʻz sinfidagi eng ilgʻor muhandislik yutuqlaridan biriga aylantiradi. Bunday yupqa korpusda yuqori unumdorlik va katta sigʻimli batareyani jamlash muhandislar uchun jiddiy yutuq boʻldi.
Optika va quvvat imkoniyatlariFotografiya ishqibozlari uchun Xiaomi 18 Fold jiddiy imkoniyatlarni taqdim etadi. Qurilmaning asosiy kamera bloki taniqli Leica kompaniyasi bilan hamkorlikda yaratilgan. Undagi asosiy sensor 200 megapiksellik ulkan piksellar sigʻimiga ega boʻlib, tasvir tiniqligi va detallar boyligini taʼminlaydi. Shuningdek, tizim 3,5 karrali optik yaqinlashtirishni taʼminlovchi periskopik teleobyektiv bilan toʻldirilgan.
Smartfonning avtonom ishlash masalasi ham yuqori darajada hal etilgan. Unda qoʻllanilgan Xiaomi Jinshajiang akkumulyatorining sigʻimi 6000 mA·ch ga teng boʻlib, batareya tarkibida kremniy miqdori 20 foizni tashkil qiladi. Bu esa oʻz navbatida ixcham va yupqa korpusda batareya quvvatini uzoq muddat saqlab turish imkonini beradi va foydalanuvchilarga kundalik vazifalarni muammosiz bajarish uchun yetarli zaxirani taqdim etadi.
…