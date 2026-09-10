Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdi

·30·Texno
Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdi

Xiaomi texnologiya bozori yetakchilari orasida yana bir muhim qadam tashlab, Apple kompaniyasini ortda qoldirgan holda oʻzining yangi buklanuvchi qurilmasi — Xiaomi 18 Fold savdosi boshlanganini rasman eʼlon qildi. Ushbu qurilmaning taqdimoti smartfonlar bozorida yangi raqobat bosqichini boshlab berdi, chunki Apple oʻzining ilk buklanuvchi gadjetini faqat oktyabr oyining oxiriga borib chiqarishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xitoy bozorida yangi flagmanning boshlangʻich narxi 11 000 yuanni tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur smartfon texnologik jihatdan juda boy va ilgʻor yechimlarni oʻz ichiga olgani bilan eʼtiborga molik. Xususan, Xiaomi 18 Fold bozorda ilk bor yangi Xring O3 chipi bilan jihozlangan qurilma boʻldi. Kompaniya vakili Lu Veybingning taʼkidlashicha, ushbu protsessor AnTuTu benchmark sinovlarida 5 million balldan oshib oʻtgan tarixdagi ilk sunʼiy intellektga ixtisoslashgan flagman protsessor hisoblanadi.

Mustahkam konstruksiya va zamonaviy ekran

Ishlab chiqaruvchilar buklanuvchi qurilmalarning eng nozik nuqtasi boʻlgan chidamlilik masalasiga alohida eʼtibor qaratishgan. Qurilmaga oʻrnatilgan tashqi ekran 5,38 dyuymli qulay oʻlchamga ega boʻlib, foydalanishda maksimal qulaylik yaratadi. Konstruksiyaning ishonchliligini oshirish maqsadida mutaxassislar maxsus Xiaomi Dragon-Bone deb nomlangan yangi шарнир (ilgich) mexanizmini hamda ikki qavatli ultra yupqa UTG oynasini tatbiq etishgan.

Smartfonning tashqi koʻrinishi nafaqat ixchamligi, balki rekord darajadagi yupqaligi bilan ham hayratda qoldiradi. Butun korpusning qalinligi atigi 5 millimetrni tashkil etadi, bu esa uni oʻz sinfidagi eng ilgʻor muhandislik yutuqlaridan biriga aylantiradi. Bunday yupqa korpusda yuqori unumdorlik va katta sigʻimli batareyani jamlash muhandislar uchun jiddiy yutuq boʻldi.

Optika va quvvat imkoniyatlari

Fotografiya ishqibozlari uchun Xiaomi 18 Fold jiddiy imkoniyatlarni taqdim etadi. Qurilmaning asosiy kamera bloki taniqli Leica kompaniyasi bilan hamkorlikda yaratilgan. Undagi asosiy sensor 200 megapiksellik ulkan piksellar sigʻimiga ega boʻlib, tasvir tiniqligi va detallar boyligini taʼminlaydi. Shuningdek, tizim 3,5 karrali optik yaqinlashtirishni taʼminlovchi periskopik teleobyektiv bilan toʻldirilgan.

Smartfonning avtonom ishlash masalasi ham yuqori darajada hal etilgan. Unda qoʻllanilgan Xiaomi Jinshajiang akkumulyatorining sigʻimi 6000 mA·ch ga teng boʻlib, batareya tarkibida kremniy miqdori 20 foizni tashkil qiladi. Bu esa oʻz navbatida ixcham va yupqa korpusda batareya quvvatini uzoq muddat saqlab turish imkonini beradi va foydalanuvchilarga kundalik vazifalarni muammosiz bajarish uchun yetarli zaxirani taqdim etadi.

XiaomiXiaomi 18 FoldSmartfonlarTexnologiyalarLeica
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston kiberxavfsizlik bo‘yicha mintaqada uchinchi o‘rindaO‘zbekiston kiberxavfsizlik bo‘yicha mintaqada uchinchi o‘rindaBugun, 10:42iPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandiiPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandiBugun, 10:26Xitoy 2028 yilda Marsdan tuproq olib kelish missiyasini boshlaydiXitoy 2028 yilda Marsdan tuproq olib kelish missiyasini boshlaydiBugun, 09:23Apple Watch Series 12 va Ultra 4 taqdim etildiApple Watch Series 12 va Ultra 4 taqdim etildiBugun, 08:27Apple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildiApple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildiBugun, 08:18Apple tushuntirish bermasdan yangi iPhone 17 liniyasi narxini oshirdiApple tushuntirish bermasdan yangi iPhone 17 liniyasi narxini oshirdiBugun, 02:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi