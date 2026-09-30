iQOO 16 flagmanning sotuvdagi muvaffaqiyati va uning texnik imkoniyatlari

·17·Texno
iQOO 16 flagmanning sotuvdagi muvaffaqiyati va uning texnik imkoniyatlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • iQOO 16 flagmani Xitoy bozorida sotuvga chiqqan zahoti Android qurilmalari orasida bestsellerga aylandi va Taobao, Tmall, Douyin kabi platformalarda yetakchilikni qo'lga kiritdi.
  • Ushbu smartfon tarixdagi ilk 2K va 165 Hz chastotali ekranga ega bo'lib, 10 000 nitgacha yorqinlikni ta'minlay oladi.

Yangi iQOO 16 flagman smartfoni savdoga chiqqan ilk kundiyoq Xitoy bozorida ulkan muvaffaqiyatga erishib, Android qurilmalari orasida mutlaq bestsellerga aylandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjet xaridorlar oʻrtasida misli koʻrilmagan talabni namoyish etib, soʻnggi vaqtlardagi barcha raqobatchilarini ortda qoldirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insider Digital Chat Station taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, iQOO 16 savdo hajmi boʻyicha Xitoyning eng yirik uchta elektron tijorat platformasi — Taobao, Tmall va Douyinda yetakchilikni qoʻlga kiritdi. Ushbu koʻrsatkich yangi qurilmaning joriy yilda taqdim etilgan boshqa Android flagmanlaridan yaqqol ustun kelganini koʻrsatadi.

Smartfon ekranining rekord darajadagi koʻrsatkichlari

Qurilmaning asosiy eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu uning noyob displeyidir. iQOO 16 modeli tariximda ilk bor 2K va 165 Hz chastotali ekranni oʻzida mujassam etdi. Samsung M16 paneli va 2K LEAD 2.0 texnologiyasi oddiy rejimda 1250 nit, butun ekran boʻylab 2800 nitdan ortiq hamda lokal ravishda naq 10 000 nit yorqinlikni taʼminlay oladi.

Ish unumdorligi borasida ham smartfon oʻz sinfida yetakchi boʻlib turibdi. U kuchli Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori hamda maxsus Q4 oʻyin chipi bilan jihozlangan. Ushbu apparat majmuasi nurlarni kuzatish (ray tracing), oʻta yuqori piksellar soni va kadrlar generatsiyasini bir vaqtning oʻzida muvaffaqiyatli bajaradi.

Oʻyin imkoniyatlari va ilgʻor texnologiyalar

Mobil oʻyinqaroqlar uchun yaratilgan maxsus funksiyalar qatoriga Q-flex, 165 Hz yangilanish chastotasi, 4D-vibratsiya hamda AAA darajasidagi oʻyinlar uchun moʻljallangan kompyuter emulyatori kiradi. Shuningdek, qurilma 8K formatida video yozib olish imkoniyatiga ega.

Kamera moduli ham yuqori standartlarga javob beradi. Smartfon har biri 50 megapikselli uchta sensor bilan jihozlangan: ularga 1/1,3 dyuymli asosiy kamera, keng burchakli obyektiv va 3 karrali zudga ega Sony IMX882 kiradi. Bundan tashqari, qurilma Super Light and Shadow HDR texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Ovoz sifati uchun simmetrik Pro 1511 dinamiklari masʼul boʻlsa, avtonomiya masalasida 8400 mA·ch sigʻimli ulkan akkumulyator va 100 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasi taqdim etilgan. Korpus zamonaviy IP69 standarti boʻyicha suv va changdan toʻliq himoyalangan.

iQOO 16SmartfonlarAndroidGadjetlarXitoy bozori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iQOO 16 flagmanining kamera va displey xususiyatlari oshkor etildiiQOO 16 flagmanining kamera va displey xususiyatlari oshkor etildi25 sentabr 20:20Oppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdiOppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi22 sentabr 02:57Vivo X500 flagman seriyasi 21-sentabrda taqdim etiladiVivo X500 flagman seriyasi 21-sentabrda taqdim etiladi8 sentabr 09:51Honor Magic 9 flagmanlari Xitoyda rekord darajada sotilmoqdaHonor Magic 9 flagmanlari Xitoyda rekord darajada sotilmoqdaKecha 03:21Xitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilik qilmoqdaXitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilik qilmoqda18 sentabr 12:52Xitoyda Nokia Lumia uslubidagi arzon HMD Touch AI telefoni sotuvga chiqdiXitoyda Nokia Lumia uslubidagi arzon HMD Touch AI telefoni sotuvga chiqdi30 iyul 02:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi