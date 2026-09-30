iQOO 16 flagmanning sotuvdagi muvaffaqiyati va uning texnik imkoniyatlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- iQOO 16 flagmani Xitoy bozorida sotuvga chiqqan zahoti Android qurilmalari orasida bestsellerga aylandi va Taobao, Tmall, Douyin kabi platformalarda yetakchilikni qo'lga kiritdi.
- Ushbu smartfon tarixdagi ilk 2K va 165 Hz chastotali ekranga ega bo'lib, 10 000 nitgacha yorqinlikni ta'minlay oladi.
Yangi iQOO 16 flagman smartfoni savdoga chiqqan ilk kundiyoq Xitoy bozorida ulkan muvaffaqiyatga erishib, Android qurilmalari orasida mutlaq bestsellerga aylandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjet xaridorlar oʻrtasida misli koʻrilmagan talabni namoyish etib, soʻnggi vaqtlardagi barcha raqobatchilarini ortda qoldirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insider Digital Chat Station taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, iQOO 16 savdo hajmi boʻyicha Xitoyning eng yirik uchta elektron tijorat platformasi — Taobao, Tmall va Douyinda yetakchilikni qoʻlga kiritdi. Ushbu koʻrsatkich yangi qurilmaning joriy yilda taqdim etilgan boshqa Android flagmanlaridan yaqqol ustun kelganini koʻrsatadi.
Smartfon ekranining rekord darajadagi koʻrsatkichlariQurilmaning asosiy eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu uning noyob displeyidir. iQOO 16 modeli tariximda ilk bor 2K va 165 Hz chastotali ekranni oʻzida mujassam etdi. Samsung M16 paneli va 2K LEAD 2.0 texnologiyasi oddiy rejimda 1250 nit, butun ekran boʻylab 2800 nitdan ortiq hamda lokal ravishda naq 10 000 nit yorqinlikni taʼminlay oladi.
Ish unumdorligi borasida ham smartfon oʻz sinfida yetakchi boʻlib turibdi. U kuchli Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori hamda maxsus Q4 oʻyin chipi bilan jihozlangan. Ushbu apparat majmuasi nurlarni kuzatish (ray tracing), oʻta yuqori piksellar soni va kadrlar generatsiyasini bir vaqtning oʻzida muvaffaqiyatli bajaradi.
Oʻyin imkoniyatlari va ilgʻor texnologiyalarMobil oʻyinqaroqlar uchun yaratilgan maxsus funksiyalar qatoriga Q-flex, 165 Hz yangilanish chastotasi, 4D-vibratsiya hamda AAA darajasidagi oʻyinlar uchun moʻljallangan kompyuter emulyatori kiradi. Shuningdek, qurilma 8K formatida video yozib olish imkoniyatiga ega.
Kamera moduli ham yuqori standartlarga javob beradi. Smartfon har biri 50 megapikselli uchta sensor bilan jihozlangan: ularga 1/1,3 dyuymli asosiy kamera, keng burchakli obyektiv va 3 karrali zudga ega Sony IMX882 kiradi. Bundan tashqari, qurilma Super Light and Shadow HDR texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Ovoz sifati uchun simmetrik Pro 1511 dinamiklari masʼul boʻlsa, avtonomiya masalasida 8400 mA·ch sigʻimli ulkan akkumulyator va 100 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasi taqdim etilgan. Korpus zamonaviy IP69 standarti boʻyicha suv va changdan toʻliq himoyalangan.
Izohlar 0
…