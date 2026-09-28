Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung Galaxy S27 Ultra'ning orqa kamera bloki uchta alohida linza uchun teshiklarga ega bo'lgan g'iloflar suratlari tarqaldi.
- Ushbu suratlarda oval shakldagi blokning yuqori qismida uchinchi kamera va uning yonida kichik yumaloq teshik ko'rsatilgan, bu esa avtofokus uchun mo'ljallangan laser yordamchisi bo'lishi mumkin.
- Biroq, ba'zi g'iloflarda faqat ikkita teshik ko'ringani sababli, ushbu ma'lumotlar to'liq tasdiqlanmagan.
Samsung kompaniyasining kelgusi yillarda taqdim etilishi kutilayotgan Galaxy S27 Ultra flagman smartfoni dizayni borasida dastlabki qiziqarli maʼlumotlar paydo boʻldi. Internetda tarqalgan maxsus aksessuarlar va gʻiloflar tasvirlari kelgusidagi qurilmaning orqa kamera bloki tuzilishiga oid ayrim sir-asrorlarni ochib berdi va bu texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tarmoqda Samsung Galaxy S27 Ultra uchun moʻljallangan bir nechta turli xil gʻiloflarning suratlari oshkor qilindi. Ushbu tafsilotlar avvalgi CAD-renderlarga nisbatan qurilmaning orqa panelidagi optik modullar joylashuvini ancha aniqroq koʻrsatib beradi va konstruksiyadagi baʼzi oʻzgarishlardan darak beradi.
Kamera bloki dizaynidagi oʻzgarishlarDastlabki sizdirib yuborilgan maʼlumotlarda faqatgina kamera modulining umumiy konturlari koʻrsatilgan boʻlsa, yangi gʻiloflar har bir obyektiv uchun alohida maxsus teshiklarga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Bu esa asosiy linzalardan oʻng tomonda joylashgan vertikal oval shakldagi sohada nima borligini aniqroq tushunish imkonini yaratmoqda.
Olingan tasvirlarga asoslanib aytish mumkinki, oval shakldagi blokning yuqori qismida uchinchi kamera joylashgan. Shuningdek, mazkur blokda ilgari oddiy CAD-modellarda aniqlab boʻlmaydigan kichik yumaloq teshik ham mavjudligi koʻzga tashlanadi.
Texnik tafsilotlar va savollarMutaxassislarning fikricha, mazkur kichik yumaloq teshik avtofokus uchun moʻljallangan laser yordamchisi boʻlishi ehtimoli yuqori. Qizigʻi shundaki, uni uchinchi kameradan fلاش (chiroq) ajratib turibdi, bu esa muhandislar ichki qismlarni joylashtirishda yangi yechimlarga qoʻl urganini bildiradi.
Shunga qaramay, barcha gʻilof namunalari ham bir xil maʼlumotni bermoqda deb boʻlmaydi. Baʼzi variantlarda asosiy blokdan oʻng tomonda faqat ikkita teshik mavjudligi koʻringan, holbuki mantiqan olib qaraganda u yerda uchta modul boʻlishi kerak edi.
Hozircha Samsung Galaxy S27 Ultra smartfonining asosiy kamera bloki tuzilishi boʻyicha oydinlik kiritilishi lozim boʻlgan savollar talaygina. Shunga qaramasdan, mavjud suratlardan kelib chiqib, kelgusidagi flagman qurilma umumiy hisobda uchta asosiy kamera moduliga ega boʻlishini hoziroq taxmin qilish mumkin.
Izohlar 0
…