Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkin

·40·Texno
Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung Galaxy S27 Ultra'ning orqa kamera bloki uchta alohida linza uchun teshiklarga ega bo'lgan g'iloflar suratlari tarqaldi.
  • Ushbu suratlarda oval shakldagi blokning yuqori qismida uchinchi kamera va uning yonida kichik yumaloq teshik ko'rsatilgan, bu esa avtofokus uchun mo'ljallangan laser yordamchisi bo'lishi mumkin.
  • Biroq, ba'zi g'iloflarda faqat ikkita teshik ko'ringani sababli, ushbu ma'lumotlar to'liq tasdiqlanmagan.

Samsung kompaniyasining kelgusi yillarda taqdim etilishi kutilayotgan Galaxy S27 Ultra flagman smartfoni dizayni borasida dastlabki qiziqarli maʼlumotlar paydo boʻldi. Internetda tarqalgan maxsus aksessuarlar va gʻiloflar tasvirlari kelgusidagi qurilmaning orqa kamera bloki tuzilishiga oid ayrim sir-asrorlarni ochib berdi va bu texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tarmoqda Samsung Galaxy S27 Ultra uchun moʻljallangan bir nechta turli xil gʻiloflarning suratlari oshkor qilindi. Ushbu tafsilotlar avvalgi CAD-renderlarga nisbatan qurilmaning orqa panelidagi optik modullar joylashuvini ancha aniqroq koʻrsatib beradi va konstruksiyadagi baʼzi oʻzgarishlardan darak beradi.

Kamera bloki dizaynidagi oʻzgarishlar

Dastlabki sizdirib yuborilgan maʼlumotlarda faqatgina kamera modulining umumiy konturlari koʻrsatilgan boʻlsa, yangi gʻiloflar har bir obyektiv uchun alohida maxsus teshiklarga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Bu esa asosiy linzalardan oʻng tomonda joylashgan vertikal oval shakldagi sohada nima borligini aniqroq tushunish imkonini yaratmoqda.

Olingan tasvirlarga asoslanib aytish mumkinki, oval shakldagi blokning yuqori qismida uchinchi kamera joylashgan. Shuningdek, mazkur blokda ilgari oddiy CAD-modellarda aniqlab boʻlmaydigan kichik yumaloq teshik ham mavjudligi koʻzga tashlanadi.

Texnik tafsilotlar va savollar

Mutaxassislarning fikricha, mazkur kichik yumaloq teshik avtofokus uchun moʻljallangan laser yordamchisi boʻlishi ehtimoli yuqori. Qizigʻi shundaki, uni uchinchi kameradan fلاش (chiroq) ajratib turibdi, bu esa muhandislar ichki qismlarni joylashtirishda yangi yechimlarga qoʻl urganini bildiradi.

Shunga qaramay, barcha gʻilof namunalari ham bir xil maʼlumotni bermoqda deb boʻlmaydi. Baʼzi variantlarda asosiy blokdan oʻng tomonda faqat ikkita teshik mavjudligi koʻringan, holbuki mantiqan olib qaraganda u yerda uchta modul boʻlishi kerak edi.

Hozircha Samsung Galaxy S27 Ultra smartfonining asosiy kamera bloki tuzilishi boʻyicha oydinlik kiritilishi lozim boʻlgan savollar talaygina. Shunga qaramasdan, mavjud suratlardan kelib chiqib, kelgusidagi flagman qurilma umumiy hisobda uchta asosiy kamera moduliga ega boʻlishini hoziroq taxmin qilish mumkin.

SamsungGalaxy S27 UltraSmartfonlarTexnologiyalarGadjetlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 Ultra dizaynda tub oʻzgarishlarga uchraydiSamsung Galaxy S27 Ultra dizaynda tub oʻzgarishlarga uchraydi25 avgust 11:27Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldiSamsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldi14 sentabr 13:22Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani rekord darajadagi akkumulyatorga ega boʻladiSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani rekord darajadagi akkumulyatorga ega boʻladi25 sentabr 14:29Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida 4 karrali zoom sinovdan oʻtkazilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra flagmanida 4 karrali zoom sinovdan oʻtkazilmoqda1 sentabr 17:50Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkin31 avgust 20:54Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani Exynos 2700 chipiga oʻtishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani Exynos 2700 chipiga oʻtishi mumkin29 avgust 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi