Tadqiqotchilar Xitoyning yangi sunʼiy intellekt agentlari parkini kuzatmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoy infratuzilmasi bilan bogʻliq yangi sunʼiy intellekt agentlari guruhi aniqlandi va ular Tencent infratuzilmasi asosida ishlayotgani hamda Alibaba'ning Amap xarita xizmatiga yoʻnaltirilgani kuzatildi.
- Bu agentlar parki bir xil turdagi vazifalarni bajarayotgan parallel agentlardan iborat boʻlib, ularning oʻzaro aloqasi sezilmagani sababli "agentlar parki" deb atalishi maʼqul.
Internet tarmogʻida Xitoy infratuzilmasi bilan bogʻliq boʻlgan va oʻziga xos faollik koʻrsatayotgan yangi sunʼiy intellekt agentlari guruhi aniqlandi. Mustaqil tadqiqotchilar eʼlon qilgan dastlabki maʼlumotlarga koʻra, mazkur agentlar parki Tencent infratuzilmasi asosida ishlayotgani va Alibaba kompaniyasiga qarashli Amap xarita xizmatiga yoʻnaltirilgani kuzatilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mutaxassislar ushbu faollikni baholashda "toʻda" (swarm) tushunchasidan qochib, uni "agentlar parki" deb atash maʼqurroq ekanini taʼkidlamoqda. Ularning tushuntirishicha, bir xil turdagi vazifalarni bajarayotgan koʻplab parallel agentlar orasida oʻzaro aloqa yoki muvofiqlashtirish belgilari deyarli sezilmagan.
Agentlarning aniqlanish jarayoniixbt.com va boshqa texnologik manbalar xabar qilishicha, ushbu sunʼiy intellekt agentlari URLquery domenlarni skanerlash xizmatiga kelib tushayotgan trafistik oqimlarni kuzatish davomida fosh etilgan. Avvalroq xuddi shunday usul yordamida OpenAI agentlarining uzoq davom etgan faoliyati ham aniqlangan edi.
Odatda sunʼiy intellekt agentlari toʻgʻridan-toʻgʻri kirish imkoni boʻlmagan veb-saytlarni yuklab olish uchun URLquery xizmatidan foydalanadi. Bu esa tadqiqotchilar uchun qimmatli maʼlumot boʻlib xizmat qiluvchi raqamli izlarni qoldiradi. Joriy holatda ham ushbu yozuvlar orqali kuzatuv olib borilgan.
Amap xizmatiga qaratilgan soʻrovlarTadqiqot natijalariga koʻra, agentlar Alibaba kompaniyasining Amap xizmatiga turli jamoat joylari, jumladan, istirohat bogʻlari, hayvonot bogʻlari va shifoxonalarning kirish eshiklariga yoʻnaltiruvchi marshrutlarni soʻrab murojaat qilgan. Hozircha tadqiqot davom etayotgani sababli tafsilotlar cheklangan.
Biroq mazkur xatti-harakatlar internet makonida sunʼiy intellekt agentlarining faolligi naqadar turgʻun va muntazam tus olganini yaqqol koʻrsatib turibdi. Hugging Face platformasidagi voqealardan keyin koʻplab mutaxassislar tarmoqdagi nazoratsiz agentlar harakatini sinchkovlik bilan kuzatib bormoqda.
Ayni paytda bunday faoliyatni aniqlash unchalik qiyin kechmayapti, chunki agentlar koʻpincha bir xil usullardan foydalanadi va oʻzini yashirishga urinmaydi. Mazkur holatda ham agentlar Alibaba kompaniyasining API qoidalarini chetlab oʻtishdan boshqa zararli harakatlarni sodir etmagani kuzatilgan, biroq kelgusida bunday urinishlar xavf tugʻdirishi mumkin.
Izohlar 0
…