Tadqiqotchilar Xitoyning yangi sunʼiy intellekt agentlari parkini kuzatmoqda

·9·Texno
Tadqiqotchilar Xitoyning yangi sunʼiy intellekt agentlari parkini kuzatmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoy infratuzilmasi bilan bogʻliq yangi sunʼiy intellekt agentlari guruhi aniqlandi va ular Tencent infratuzilmasi asosida ishlayotgani hamda Alibaba'ning Amap xarita xizmatiga yoʻnaltirilgani kuzatildi.
  • Bu agentlar parki bir xil turdagi vazifalarni bajarayotgan parallel agentlardan iborat boʻlib, ularning oʻzaro aloqasi sezilmagani sababli "agentlar parki" deb atalishi maʼqul.

Internet tarmogʻida Xitoy infratuzilmasi bilan bogʻliq boʻlgan va oʻziga xos faollik koʻrsatayotgan yangi sunʼiy intellekt agentlari guruhi aniqlandi. Mustaqil tadqiqotchilar eʼlon qilgan dastlabki maʼlumotlarga koʻra, mazkur agentlar parki Tencent infratuzilmasi asosida ishlayotgani va Alibaba kompaniyasiga qarashli Amap xarita xizmatiga yoʻnaltirilgani kuzatilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mutaxassislar ushbu faollikni baholashda "toʻda" (swarm) tushunchasidan qochib, uni "agentlar parki" deb atash maʼqurroq ekanini taʼkidlamoqda. Ularning tushuntirishicha, bir xil turdagi vazifalarni bajarayotgan koʻplab parallel agentlar orasida oʻzaro aloqa yoki muvofiqlashtirish belgilari deyarli sezilmagan.

Agentlarning aniqlanish jarayoni

ixbt.com va boshqa texnologik manbalar xabar qilishicha, ushbu sunʼiy intellekt agentlari URLquery domenlarni skanerlash xizmatiga kelib tushayotgan trafistik oqimlarni kuzatish davomida fosh etilgan. Avvalroq xuddi shunday usul yordamida OpenAI agentlarining uzoq davom etgan faoliyati ham aniqlangan edi.

Odatda sunʼiy intellekt agentlari toʻgʻridan-toʻgʻri kirish imkoni boʻlmagan veb-saytlarni yuklab olish uchun URLquery xizmatidan foydalanadi. Bu esa tadqiqotchilar uchun qimmatli maʼlumot boʻlib xizmat qiluvchi raqamli izlarni qoldiradi. Joriy holatda ham ushbu yozuvlar orqali kuzatuv olib borilgan.

Amap xizmatiga qaratilgan soʻrovlar

Tadqiqot natijalariga koʻra, agentlar Alibaba kompaniyasining Amap xizmatiga turli jamoat joylari, jumladan, istirohat bogʻlari, hayvonot bogʻlari va shifoxonalarning kirish eshiklariga yoʻnaltiruvchi marshrutlarni soʻrab murojaat qilgan. Hozircha tadqiqot davom etayotgani sababli tafsilotlar cheklangan.

Biroq mazkur xatti-harakatlar internet makonida sunʼiy intellekt agentlarining faolligi naqadar turgʻun va muntazam tus olganini yaqqol koʻrsatib turibdi. Hugging Face platformasidagi voqealardan keyin koʻplab mutaxassislar tarmoqdagi nazoratsiz agentlar harakatini sinchkovlik bilan kuzatib bormoqda.

Ayni paytda bunday faoliyatni aniqlash unchalik qiyin kechmayapti, chunki agentlar koʻpincha bir xil usullardan foydalanadi va oʻzini yashirishga urinmaydi. Mazkur holatda ham agentlar Alibaba kompaniyasining API qoidalarini chetlab oʻtishdan boshqa zararli harakatlarni sodir etmagani kuzatilgan, biroq kelgusida bunday urinishlar xavf tugʻdirishi mumkin.

Sunʼiy intellektTencentAlibabaKiberxavfsizlikTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sun'iy intellekt tovushlarini aniqlovchi DetectifAI startapi ishga tushirildiSun'iy intellekt tovushlarini aniqlovchi DetectifAI startapi ishga tushirildi28 sentabr 20:20Smart koʻzoynaklar bozorida yangi yetakchi: Even Realities qiymati 1 milliard dollarga yetdiSmart koʻzoynaklar bozorida yangi yetakchi: Even Realities qiymati 1 milliard dollarga yetdi6 iyul 14:28Arcee: Xitoyning ochiq sunʼiy intellekt modellari xavfsizlikka tahdid solmaydiArcee: Xitoyning ochiq sunʼiy intellekt modellari xavfsizlikka tahdid solmaydi22 iyul 21:23Apple Intelligence Xitoy bozoriga kirib kelmoqda: Alibaba va Baidu bilan hamkorlik tasdiqlandiApple Intelligence Xitoy bozoriga kirib kelmoqda: Alibaba va Baidu bilan hamkorlik tasdiqlandi16 iyul 18:27PixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdiPixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdi14 iyul 05:22DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlDeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻl3 iyun 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...