Apple Intelligence Xitoy bozoriga kirib kelmoqda: Alibaba va Baidu bilan hamkorlik tasdiqlandi

·22·Texno
Apple Intelligence Xitoy bozoriga kirib kelmoqda: Alibaba va Baidu bilan hamkorlik tasdiqlandi

AQSHning Apple korporatsiyasi oʻzining sunʼiy intellektga asoslangan Apple Intelligence texnologiyasini Xitoy bozorida ishga tushirish boʻyicha muhim kelishuvlarga erishdi. Xitoy Internet axborot boshqarmasi (CAC) mazkur xizmatlarni mamlakat hududida taqdim etishga ruxsat berdi. Bu qadam Apple uchun dunyodagi eng yirik smartfon bozorlaridan birida oʻz mavqeini saqlab qolish va raqobatbardoshligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Reuters va TechCrunch nashrlari xabariga koʻra, Apple oʻzining iOS, iPadOS, macOS va visionOS operatsion tizimlariga mahalliy gigantlar — Alibaba va Baidu kompaniyalarining sunʼiy intellekt modellarini integratsiya qiladi. Xususan, Alibaba tomonidan ishlab chiqilgan Qwen AI modeli Apple qurilmalaridagi matn va tasvirlarni tahlil qilish hamda yaratish funksiyalarini taʼminlaydi. Baidu vakillari ham Apple bilan xitoylik foydalanuvchilar uchun maxsus imkoniyatlar ustida ishlayotganini rasman tasdiqladi.

Mahalliy hamkorlikning strategik ahamiyati

Xitoy qonunchiligiga koʻra, xorijiy kompaniyalar tomonidan taqdim etiladigan sunʼiy intellekt xizmatlari mahalliy regulyatorlar tomonidan qatʼiy tekshiruvdan oʻtishi va maʼlumotlar xavfsizligi talablariga javob berishi shart. Apple Intelligence funksiyalarining 2024-yilda global miqyosda debyut qilganiga qaramay, Xitoyda kechikayotganiga aynan shu tartibga solish jarayonlari sabab boʻlgan edi. Mahalliy provayderlar bilan hamkorlik qilish Apple uchun ushbu toʻsiqlarni aylanib oʻtishning yagona yoʻli boʻldi.

Maʼlumotlarga koʻra, Apple faqat Alibaba va Baidu bilan cheklanib qolmasdan, DeepSeek va ByteDance kabi boshqa yirik texnologik kompaniyalar bilan ham integratsiya imkoniyatlarini oʻrganmoqda. Bu Apple qurilmalarining Xitoydagi ekotizimini yanada boyitishga va foydalanuvchilarga mahalliylashtirilgan eng ilgʻor servisni taqdim etishga xizmat qiladi.

Iqtisodiy koʻrsatkichlar va bozor ulushi

Apple uchun Xitoy bozori strategik jihatdan oʻta muhim hisoblanadi. Joriy yilning ikkinchi choragida kompaniyaning ushbu mintaqadagi savdosi 20,5 milliard dollarni tashkil etdi, bu oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 28 foizga koʻpdir. Yaqinda oʻtkazilgan yirik chegirmalar va aksiyalar tufayli iPhone smartfonlari Xitoy smartfon bozorida yana ikkinchi oʻringa koʻtarilib oldi.

Apple Intelligence tizimining joriy etilishi quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

  • Matnlarni tahrirlash va mazmunini qisqartirish;
  • Tasvirlarni generatsiya qilish va qayta ishlash;
  • Siri ovozli yordamchisining yanada aqlli va tabiiy muloqot qilish qobiliyati;
  • Mahalliy xizmatlar va ilovalar bilan chuqur integratsiya.

Hozircha Alibaba va Apple hamkorlikning aniq muddatlarini ochiqlamagan boʻlsa-da, integratsiya jarayoni yaqin oylarda foydalanuvchilarga taqdim etilishi kutilmoqda. Mazkur kelishuv Apple kompaniyasining global sunʼiy intellekt poygasida, ayniqsa, murakkab tartibga solinadigan bozorlarda oʻz oʻrnini mustahkamlashga boʻlgan intilishini yana bir bor isbotladi.

AppleSunʼiy IntellektiPhoneAlibabaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor dunyodagi ilk robot-kamerali smartfonni sotuvga chiqarmoqdaHonor dunyodagi ilk robot-kamerali smartfonni sotuvga chiqarmoqdaBugun, 18:56Sunʼiy intellekt mobil internet tezligini oshiradi: T2 operatori yangi tizimni ishga tushirdiSunʼiy intellekt mobil internet tezligini oshiradi: T2 operatori yangi tizimni ishga tushirdiBugun, 18:23Yandex sunʼiy intellekt texnologiyalari xalqaro xavfsizlik sertifikatiga ega boʻldiYandex sunʼiy intellekt texnologiyalari xalqaro xavfsizlik sertifikatiga ega boʻldiBugun, 17:54Elon Musk dunyodagi eng yirik chip zavodini qurmoqda: ASML unga moslashishni boshladiElon Musk dunyodagi eng yirik chip zavodini qurmoqda: ASML unga moslashishni boshladiBugun, 17:24CATL Yevropada ulkan natriy-ionli energiya omborlarini barpo etadiCATL Yevropada ulkan natriy-ionli energiya omborlarini barpo etadiBugun, 16:59Aina startapi AI agentlarni boshqarishga moʻljallangan yangi qurilmalar uchun 5,5 mln dollar jalb qildiAina startapi AI agentlarni boshqarishga moʻljallangan yangi qurilmalar uchun 5,5 mln dollar jalb qildiBugun, 16:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi