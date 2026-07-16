Apple Intelligence Xitoy bozoriga kirib kelmoqda: Alibaba va Baidu bilan hamkorlik tasdiqlandi
AQSHning Apple korporatsiyasi oʻzining sunʼiy intellektga asoslangan Apple Intelligence texnologiyasini Xitoy bozorida ishga tushirish boʻyicha muhim kelishuvlarga erishdi. Xitoy Internet axborot boshqarmasi (CAC) mazkur xizmatlarni mamlakat hududida taqdim etishga ruxsat berdi. Bu qadam Apple uchun dunyodagi eng yirik smartfon bozorlaridan birida oʻz mavqeini saqlab qolish va raqobatbardoshligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Reuters va TechCrunch nashrlari xabariga koʻra, Apple oʻzining iOS, iPadOS, macOS va visionOS operatsion tizimlariga mahalliy gigantlar — Alibaba va Baidu kompaniyalarining sunʼiy intellekt modellarini integratsiya qiladi. Xususan, Alibaba tomonidan ishlab chiqilgan Qwen AI modeli Apple qurilmalaridagi matn va tasvirlarni tahlil qilish hamda yaratish funksiyalarini taʼminlaydi. Baidu vakillari ham Apple bilan xitoylik foydalanuvchilar uchun maxsus imkoniyatlar ustida ishlayotganini rasman tasdiqladi.
Mahalliy hamkorlikning strategik ahamiyatiXitoy qonunchiligiga koʻra, xorijiy kompaniyalar tomonidan taqdim etiladigan sunʼiy intellekt xizmatlari mahalliy regulyatorlar tomonidan qatʼiy tekshiruvdan oʻtishi va maʼlumotlar xavfsizligi talablariga javob berishi shart. Apple Intelligence funksiyalarining 2024-yilda global miqyosda debyut qilganiga qaramay, Xitoyda kechikayotganiga aynan shu tartibga solish jarayonlari sabab boʻlgan edi. Mahalliy provayderlar bilan hamkorlik qilish Apple uchun ushbu toʻsiqlarni aylanib oʻtishning yagona yoʻli boʻldi.
Maʼlumotlarga koʻra, Apple faqat Alibaba va Baidu bilan cheklanib qolmasdan, DeepSeek va ByteDance kabi boshqa yirik texnologik kompaniyalar bilan ham integratsiya imkoniyatlarini oʻrganmoqda. Bu Apple qurilmalarining Xitoydagi ekotizimini yanada boyitishga va foydalanuvchilarga mahalliylashtirilgan eng ilgʻor servisni taqdim etishga xizmat qiladi.
Iqtisodiy koʻrsatkichlar va bozor ulushiApple uchun Xitoy bozori strategik jihatdan oʻta muhim hisoblanadi. Joriy yilning ikkinchi choragida kompaniyaning ushbu mintaqadagi savdosi 20,5 milliard dollarni tashkil etdi, bu oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 28 foizga koʻpdir. Yaqinda oʻtkazilgan yirik chegirmalar va aksiyalar tufayli iPhone smartfonlari Xitoy smartfon bozorida yana ikkinchi oʻringa koʻtarilib oldi.
Apple Intelligence tizimining joriy etilishi quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:
- Matnlarni tahrirlash va mazmunini qisqartirish;
- Tasvirlarni generatsiya qilish va qayta ishlash;
- Siri ovozli yordamchisining yanada aqlli va tabiiy muloqot qilish qobiliyati;
- Mahalliy xizmatlar va ilovalar bilan chuqur integratsiya.
Hozircha Alibaba va Apple hamkorlikning aniq muddatlarini ochiqlamagan boʻlsa-da, integratsiya jarayoni yaqin oylarda foydalanuvchilarga taqdim etilishi kutilmoqda. Mazkur kelishuv Apple kompaniyasining global sunʼiy intellekt poygasida, ayniqsa, murakkab tartibga solinadigan bozorlarda oʻz oʻrnini mustahkamlashga boʻlgan intilishini yana bir bor isbotladi.
…