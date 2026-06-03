DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻl

·53·Texno
DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻl
Audio versiyasi

Xitoyning DeepSeek sunʻiy intellekt startapi yirik moliyalashtirish raundiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya ushbu bosqichda qariyb 50 milliard yuan (taxminan 7,4 milliard dollar) jalb qilishni rejalashtirgan. Potentsial investorlar orasida texnologik gigant Tencent Holdings va akkumulyatorlar ishlab chiqaruvchi CATL kompaniyalari borligi aytilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Manbalarning xabar berishicha, ushbu bitimdan soʻng kompaniyaning umumiy qiymati 350 dan 400 milliard yuangacha (52–59 milliard dollar) yetishi mumkin. Startap asoschisi Liang Wenfeng loyihaga allaqachon 20 milliard yuan miqdorida shaxsiy mablagʻlarini kiritgan. Tencent 10 milliard yuan, CATL esa 5 milliard yuan atrofida sarmoya kiritishni koʻrib chiqmoqda, bu esa ularni raundning eng yirik tashqi investorlariga aylantiradi.

Muzokaralarda NetEase va JD.com kabi kompaniyalar ham ishtirok etmoqda, biroq investorlarning umumiy soni oʻntadan oshmasligi kutilmoqda. DeepSeek qisqa vaqt ichida Xitoy sunʻiy intellekt bozorining asosiy ishtirokchilaridan biriga aylandi. Uning V3 va R1 modellari Kremniy vodiysida ham katta eʻtirofga sazovor boʻlib, sohadagi raqobatni yanada kuchaytirdi.

DeepSeek — bu ChatGPT va boshqa mashhur modellarga raqobatchi sifatida chiqqan, ochiq kodli kuchli katta til modellari (LLM) oilasidir. Kompaniya oʻz modellarini oʻqitish uchun sarflanadigan xarajatlarning kamligi bilan ajralib turadi. Tizim matn yaratish, kod yozish, mantiqiy masalalarni yechish va tasvirlar hosil qilish qobiliyatiga ega.

DeepSeekSunʻiy IntellektTencentStartapTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi