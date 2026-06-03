DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻl
Xitoyning DeepSeek sunʻiy intellekt startapi yirik moliyalashtirish raundiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya ushbu bosqichda qariyb 50 milliard yuan (taxminan 7,4 milliard dollar) jalb qilishni rejalashtirgan. Potentsial investorlar orasida texnologik gigant Tencent Holdings va akkumulyatorlar ishlab chiqaruvchi CATL kompaniyalari borligi aytilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Manbalarning xabar berishicha, ushbu bitimdan soʻng kompaniyaning umumiy qiymati 350 dan 400 milliard yuangacha (52–59 milliard dollar) yetishi mumkin. Startap asoschisi Liang Wenfeng loyihaga allaqachon 20 milliard yuan miqdorida shaxsiy mablagʻlarini kiritgan. Tencent 10 milliard yuan, CATL esa 5 milliard yuan atrofida sarmoya kiritishni koʻrib chiqmoqda, bu esa ularni raundning eng yirik tashqi investorlariga aylantiradi.
Muzokaralarda NetEase va JD.com kabi kompaniyalar ham ishtirok etmoqda, biroq investorlarning umumiy soni oʻntadan oshmasligi kutilmoqda. DeepSeek qisqa vaqt ichida Xitoy sunʻiy intellekt bozorining asosiy ishtirokchilaridan biriga aylandi. Uning V3 va R1 modellari Kremniy vodiysida ham katta eʻtirofga sazovor boʻlib, sohadagi raqobatni yanada kuchaytirdi.
DeepSeek — bu ChatGPT va boshqa mashhur modellarga raqobatchi sifatida chiqqan, ochiq kodli kuchli katta til modellari (LLM) oilasidir. Kompaniya oʻz modellarini oʻqitish uchun sarflanadigan xarajatlarning kamligi bilan ajralib turadi. Tizim matn yaratish, kod yozish, mantiqiy masalalarni yechish va tasvirlar hosil qilish qobiliyatiga ega.
…