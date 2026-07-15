Apple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlik

·0·Texno
Apple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlik

Apple kompaniyasi oʻzining Apple Intelligence generativ sunʼiy intellekt tizimini Xitoy bozoriga olib kirish boʻyicha muhim qadamni tashladi. Reuters agentligi xabar berishicha, Xitoyning Kiberfazoni tartibga solish maʼmuriyati (CAC) Apple xizmatlaridan foydalanishga ruxsat bergan. Bu kelishuv doirasida Apple oʻzining iOS, iPadOS, macOS va visionOS operatsion tizimlariga Alibaba kompaniyasining Qwen sunʼiy intellekt modelini integratsiya qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu hamkorlik Apple uchun strategik jihatdan oʻta muhim hisoblanadi, chunki Xitoy kompaniya uchun eng yirik va daromadli bozorlardan biri boʻlib qolmoqda. Joriy yilning ikkinchi choragida Apple kompaniyasining Xitoydagi savdosi 28 foizga oʻsib, 20,5 milliard dollarni tashkil etdi. Shuningdek, yaqinda oʻtkazilgan yirik chegirmalar va xaridlar festivali natijasida iPhone smartfonlari mamlakat bozorida yana ikkinchi oʻringa koʻtarilib oldi.

Mahalliy hamkor tanlashdagi qiyinchiliklar

Apple Intelligence tizimini Xitoyda joriy etish jarayoni oson kechmadi. Dastlab kompaniya Baidu bilan muzokaralar olib borgani haqida xabarlar tarqalgan edi, biroq modellarni mahalliy foydalanuvchilar talablariga moslashtirishda muammolar yuzaga kelgan. Shuningdek, DeepSeek va ByteDance kabi boshqa yirik texnologik gigantlar bilan ham hamkorlik imkoniyatlari koʻrib chiqilgani aytiladi.

Ushbu qidiruvlar va muzokaralar sababli 2024-yilda debyut qilgan Apple Intelligence funksiyalarining Xitoy bozoriga kirib kelishi biroz kechikdi. Yakunda Alibaba bilan erishilgan kelishuv Apple qurilmalarida matn va tasvirlarni tushunish hamda yaratish kabi ilgʻor imkoniyatlarni taqdim etishga yoʻl ochadi.

Alibaba va bozor munosabati

Alibaba vakillari CNBC telekanaliga bergan bayonotida Qwen modeli Apple Intelligence ekotizimiga toʻliq integratsiya qilinishini tasdiqladi. Garchi aniq muddatlar ochiqlanmagan boʻlsa-da, bu yangilik moliya bozorlariga ijobiy taʼsir koʻrsatdi. Xususan, Alibaba aksiyalari AQSH birjalarida savdolar boshlanishidan avval 4 foizga, keyinchalik esa 6 foizdan koʻproqqa qimmatlashdi.

Xitoy qonunchiligiga koʻra, xorijiy kompaniyalar oʻz qurilmalarida sunʼiy intellekt xizmatlarini koʻrsatish uchun mahalliy litsenziyalangan modellardan foydalanishi shart. Apple va Alibaba hamkorligi nafaqat texnologik yangilik, balki Apple kompaniyasining Xitoydagi tartibga soluvchi organlar bilan til topishgani va oʻz pozitsiyasini mustahkamlayotganidan dalolat beradi.

AppleAlibabaiPhoneSunʼiy IntellektXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor dunyodagi ilk robotlashgan kamerali smartfonni taqdim etishga tayyorlanmoqdaHonor dunyodagi ilk robotlashgan kamerali smartfonni taqdim etishga tayyorlanmoqdaBugun, 21:25Rostex 2030-yilga borib sanoat robotlari ishlab chiqarishni 10 barobardan ziyod oshiradiRostex 2030-yilga borib sanoat robotlari ishlab chiqarishni 10 barobardan ziyod oshiradiBugun, 20:55Stripe va Advent PayPal toʻlov tizimini 53,4 milliard dollarga sotib olmoqchiStripe va Advent PayPal toʻlov tizimini 53,4 milliard dollarga sotib olmoqchiBugun, 20:51Galaxy S26 Ultra ekranida qizil dogʻlar paydo boʻlmoqda: Samsung surishtiruv boshladiGalaxy S26 Ultra ekranida qizil dogʻlar paydo boʻlmoqda: Samsung surishtiruv boshladiBugun, 20:27Yaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiYaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiBugun, 19:56Spotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiSpotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi