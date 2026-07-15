Apple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlik
Apple kompaniyasi oʻzining Apple Intelligence generativ sunʼiy intellekt tizimini Xitoy bozoriga olib kirish boʻyicha muhim qadamni tashladi. Reuters agentligi xabar berishicha, Xitoyning Kiberfazoni tartibga solish maʼmuriyati (CAC) Apple xizmatlaridan foydalanishga ruxsat bergan. Bu kelishuv doirasida Apple oʻzining iOS, iPadOS, macOS va visionOS operatsion tizimlariga Alibaba kompaniyasining Qwen sunʼiy intellekt modelini integratsiya qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu hamkorlik Apple uchun strategik jihatdan oʻta muhim hisoblanadi, chunki Xitoy kompaniya uchun eng yirik va daromadli bozorlardan biri boʻlib qolmoqda. Joriy yilning ikkinchi choragida Apple kompaniyasining Xitoydagi savdosi 28 foizga oʻsib, 20,5 milliard dollarni tashkil etdi. Shuningdek, yaqinda oʻtkazilgan yirik chegirmalar va xaridlar festivali natijasida iPhone smartfonlari mamlakat bozorida yana ikkinchi oʻringa koʻtarilib oldi.
Mahalliy hamkor tanlashdagi qiyinchiliklarApple Intelligence tizimini Xitoyda joriy etish jarayoni oson kechmadi. Dastlab kompaniya Baidu bilan muzokaralar olib borgani haqida xabarlar tarqalgan edi, biroq modellarni mahalliy foydalanuvchilar talablariga moslashtirishda muammolar yuzaga kelgan. Shuningdek, DeepSeek va ByteDance kabi boshqa yirik texnologik gigantlar bilan ham hamkorlik imkoniyatlari koʻrib chiqilgani aytiladi.
Ushbu qidiruvlar va muzokaralar sababli 2024-yilda debyut qilgan Apple Intelligence funksiyalarining Xitoy bozoriga kirib kelishi biroz kechikdi. Yakunda Alibaba bilan erishilgan kelishuv Apple qurilmalarida matn va tasvirlarni tushunish hamda yaratish kabi ilgʻor imkoniyatlarni taqdim etishga yoʻl ochadi.
Alibaba va bozor munosabatiAlibaba vakillari CNBC telekanaliga bergan bayonotida Qwen modeli Apple Intelligence ekotizimiga toʻliq integratsiya qilinishini tasdiqladi. Garchi aniq muddatlar ochiqlanmagan boʻlsa-da, bu yangilik moliya bozorlariga ijobiy taʼsir koʻrsatdi. Xususan, Alibaba aksiyalari AQSH birjalarida savdolar boshlanishidan avval 4 foizga, keyinchalik esa 6 foizdan koʻproqqa qimmatlashdi.
Xitoy qonunchiligiga koʻra, xorijiy kompaniyalar oʻz qurilmalarida sunʼiy intellekt xizmatlarini koʻrsatish uchun mahalliy litsenziyalangan modellardan foydalanishi shart. Apple va Alibaba hamkorligi nafaqat texnologik yangilik, balki Apple kompaniyasining Xitoydagi tartibga soluvchi organlar bilan til topishgani va oʻz pozitsiyasini mustahkamlayotganidan dalolat beradi.
…