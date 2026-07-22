Arcee: Xitoyning ochiq sunʼiy intellekt modellari xavfsizlikka tahdid solmaydi
AQShning Arcee laboratoriyasi mutaxassislari Xitoyda ishlab chiqilgan ochiq kodli (open-source) sunʼiy intellekt modellarining xavfsizligi borasidagi xavotirlarni asossiz deb hisoblamoqda. Soʻnggi vaqtlarda Xitoyning Moonshot AI va Alibaba kabi kompaniyalari tomonidan taqdim etilayotgan modellar oʻzining samaradorligi va arzonligi bilan jahon bozorida mashhurlikka erishmoqda, bu esa Gʻarb texnologiya gigantlari oʻrtasida turli muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirda AQSh maʼmuriyati xitoylik dasturchilarning mahsulotlarini taqiqlash masalasini koʻrib chiqayotgan bir paytda, OpenAI va Anthropic kabi yopiq model yaratuvchilari raqobatdan xavotirga tushmoqda. Xususan, Kimi K3 va Qwen kabi modellar maʼlumotlarni qayta ishlashda ancha arzon xizmat koʻrsatishi bilan ajralib turadi. Bu esa yirik korporatsiyalarning foyda marjasiga sezilarli taʼsir oʻtkazishi mumkin.
Arcee kompaniyasi texnik direktori Lucas Atkinsning soʻzlariga koʻra, xitoyliklarning ochiq vaznli (open-weight) modellari har qanday boshqa ochiq manbali dasturiy taʼminotdan koʻra xavfliroq emas. Atkinsning taʼkidlashicha, ushbu modellardan foydalanayotgan korxonalar xitoylik xakerlar hujumidan qoʻrqishiga hojat yoʻq, chunki neyrotarmoqlarning ishlash prinsipi anʼanaviy dasturlardan farq qiladi.
Texnik xavfsizlik va nazorat imkoniyatlariKoʻpchilik bu modellarni maʼlum bir yomon niyat bilan yozilgan kod deb tushunadi, biroq sunʼiy intellektni oʻqitish jarayoni butunlay boshqacha kechadi. Arcee mutaxassislarining tushuntirishicha, agar kompaniya modelni yuklab olib, oʻzining shaxsiy serverlarida (data-markazlarida) ishlatsa, modelni yaratgan tomon (masalan, Alibaba) ushbu muhitga kirish yoki maʼlumotlarni oʻgʻirlash imkoniga ega boʻlmaydi.
Hugging Face kabi platformalarda joylashtirilgan ochiq vaznli modellarning ishlash kodi shaffof va uni tekshirish mumkin. Garchi modellarni oʻqitishda foydalanilgan metod va maʼlumotlar toʻplami sir tutilsa-da, serverda ishlaydigan qismni mutaxassislar toʻliq nazorat qila oladi. Bu esa xavfsizlik choralarini mustaqil ravishda amalga oshirishga yoʻl ochadi.
Yirik tashkilotlar har qanday modelni amaliyotga joriy etishdan oldin uni xavfsizlik sinovlaridan oʻtkazishi, noxolislik (bias) va notoʻgʻri maʼlumot berish (hallucinations) kabi jihatlarini tekshirishi lozim. Shuningdek, modellarni oʻz ehtiyojlariga moslab qoʻshimcha oʻqitish (post-training) orqali ularning ishonchliligini yanada oshirish mumkin.
Qizigʻi shundaki, Arcee kompaniyasi aslida xitoylik modellarga muqobil sifatida AQShning mahalliy mahsulotlarini taklif qiladi. Shunday boʻlsa-da, ular raqobatchilarni asossiz ayblashdan qochib, texnologik ochiqlik tarafdori ekanini koʻrsatmoqda. Bu kabi yondashuv jahon sunʼiy intellekt bozorida sogʻlom raqobatni va innovatsiyalarni ragʻbatlantirishga xizmat qiladi.
…