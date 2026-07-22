Arcee: Xitoyning ochiq sunʼiy intellekt modellari xavfsizlikka tahdid solmaydi

·51·Texno
Arcee: Xitoyning ochiq sunʼiy intellekt modellari xavfsizlikka tahdid solmaydi

AQShning Arcee laboratoriyasi mutaxassislari Xitoyda ishlab chiqilgan ochiq kodli (open-source) sunʼiy intellekt modellarining xavfsizligi borasidagi xavotirlarni asossiz deb hisoblamoqda. Soʻnggi vaqtlarda Xitoyning Moonshot AI va Alibaba kabi kompaniyalari tomonidan taqdim etilayotgan modellar oʻzining samaradorligi va arzonligi bilan jahon bozorida mashhurlikka erishmoqda, bu esa Gʻarb texnologiya gigantlari oʻrtasida turli muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirda AQSh maʼmuriyati xitoylik dasturchilarning mahsulotlarini taqiqlash masalasini koʻrib chiqayotgan bir paytda, OpenAI va Anthropic kabi yopiq model yaratuvchilari raqobatdan xavotirga tushmoqda. Xususan, Kimi K3 va Qwen kabi modellar maʼlumotlarni qayta ishlashda ancha arzon xizmat koʻrsatishi bilan ajralib turadi. Bu esa yirik korporatsiyalarning foyda marjasiga sezilarli taʼsir oʻtkazishi mumkin.

Arcee kompaniyasi texnik direktori Lucas Atkinsning soʻzlariga koʻra, xitoyliklarning ochiq vaznli (open-weight) modellari har qanday boshqa ochiq manbali dasturiy taʼminotdan koʻra xavfliroq emas. Atkinsning taʼkidlashicha, ushbu modellardan foydalanayotgan korxonalar xitoylik xakerlar hujumidan qoʻrqishiga hojat yoʻq, chunki neyrotarmoqlarning ishlash prinsipi anʼanaviy dasturlardan farq qiladi.

Texnik xavfsizlik va nazorat imkoniyatlari

Koʻpchilik bu modellarni maʼlum bir yomon niyat bilan yozilgan kod deb tushunadi, biroq sunʼiy intellektni oʻqitish jarayoni butunlay boshqacha kechadi. Arcee mutaxassislarining tushuntirishicha, agar kompaniya modelni yuklab olib, oʻzining shaxsiy serverlarida (data-markazlarida) ishlatsa, modelni yaratgan tomon (masalan, Alibaba) ushbu muhitga kirish yoki maʼlumotlarni oʻgʻirlash imkoniga ega boʻlmaydi.

Hugging Face kabi platformalarda joylashtirilgan ochiq vaznli modellarning ishlash kodi shaffof va uni tekshirish mumkin. Garchi modellarni oʻqitishda foydalanilgan metod va maʼlumotlar toʻplami sir tutilsa-da, serverda ishlaydigan qismni mutaxassislar toʻliq nazorat qila oladi. Bu esa xavfsizlik choralarini mustaqil ravishda amalga oshirishga yoʻl ochadi.

Yirik tashkilotlar har qanday modelni amaliyotga joriy etishdan oldin uni xavfsizlik sinovlaridan oʻtkazishi, noxolislik (bias) va notoʻgʻri maʼlumot berish (hallucinations) kabi jihatlarini tekshirishi lozim. Shuningdek, modellarni oʻz ehtiyojlariga moslab qoʻshimcha oʻqitish (post-training) orqali ularning ishonchliligini yanada oshirish mumkin.

Qizigʻi shundaki, Arcee kompaniyasi aslida xitoylik modellarga muqobil sifatida AQShning mahalliy mahsulotlarini taklif qiladi. Shunday boʻlsa-da, ular raqobatchilarni asossiz ayblashdan qochib, texnologik ochiqlik tarafdori ekanini koʻrsatmoqda. Bu kabi yondashuv jahon sunʼiy intellekt bozorida sogʻlom raqobatni va innovatsiyalarni ragʻbatlantirishga xizmat qiladi.

Sunʼiy IntellektArceeAlibabaXavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob