Smart koʻzoynaklar bozorida yangi yetakchi: Even Realities qiymati 1 milliard dollarga yetdi

·25·Texno
Smart koʻzoynaklar bozorida yangi yetakchi: Even Realities qiymati 1 milliard dollarga yetdi

AQSH va Xitoy oʻrtasidagi texnologik poyga yangi bosqichga chiqmoqda. Meta va Snap kabi gigantlar oʻz aqlli koʻzoynaklarini taqdim etgan bir paytda, bozorda yangi va kuchli oʻyinchi paydo boʻldi. Shenzhen shahrida joylashgan Even Realities startapi soʻnggi investitsiya raundida 150 million dollar jalb qilib, oʻz bozor qiymatini 1 milliard dollarga yetkazdi va rasman "yagona shox" (unicorn) maqomini oldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch xabariga koʻra, ushbu investitsiya raundiga Meituan va Tencent kabi texnologik gigantlar boshchilik qilgan. Eʼtiborli jihati shundaki, Even Realities kompaniyasiga Apple sobiq muhandislari tomonidan asos solingan. Kompaniya rahbari Will Wang ilgari Apple Watch va iPhone loyihalarida ishlagan boʻlib, u oʻz jamoasi bilan anʼanaviy texnologik qurilmalar va hashamatli optika oʻrtasidagi muvozanatni topishga intilmoqda.

Maxfiylik va displeyga asoslangan yondashuv

Bozordagi koʻplab raqobatchilardan farqli oʻlaroq, Even Realities oʻz qurilmalarida kameradan voz kechishga qaror qildi. Bu qaror foydalanuvchilarning shaxsiy hayoti daxlsizligini taʼminlash maqsadida qabul qilingan. Kompaniyaning yangi G2 flagmani maʼlumotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri foydalanuvchi koʻz oʻngidagi shaffof displeyga chiqaradi, biroq atrofdagilarni tasvirga olmaydi.

Even Realities qurilmalari quyidagi oʻziga xos xususiyatlarga ega:

  • Kameraning yoʻqligi sababli yuqori darajadagi maxfiylik;
  • Even R1 aqlli uzugi orqali masofadan boshqarish imkoniyati;
  • Real vaqt rejimida suhbatlarni tarjima qilish va matn koʻrinishida displeyda koʻrsatish;
  • Yevropaning qatʼiy maʼlumotlarni himoya qilish standartlariga muvofiqlik.

Kompaniya rahbari Will Wangning taʼkidlashicha, smart koʻzoynaklar inson taqib yuradigan eng shaxsiy hisoblash qurilmasidir. Shu sababli, apparat va dasturiy taʼminot darajasida xavfsizlikka asosiy urgʻu berilgan. Masalan, Conversate funksiyasi audioyozuvlarni saqlab qolmaydi, balki ularni darhol matnga aylantirib, foydalanuvchiga tushunarsiz terminlarni izohlab beradi.

Optika texnologiyasiga kiritilgan katta sarmoya

Smart koʻzoynaklar ishlab chiqarish smartfon yoki aqlli soat yaratishdan tubdan farq qiladi. Even Realities asosiy sarmoyasini optik displeylar va toʻlqin oʻtkazgich (waveguide) texnologiyasiga yoʻnaltirgan. Bu texnologiya mikrosxema, optika va displeyni yagona yaxlit tizim sifatida loyihalashni talab etadi, bu esa kompaniyani bozordagi boshqa startaplardan ajratib turadi.

Kompaniyaning oʻsish surʼatlari ham hayratlanarli. Bir yil avval jamoada atigi 30-40 nafar xodim ishlagan boʻlsa, bugungi kunda ularning soni 400 nafarga yetgan. Dastlabki G1 modeli 10 ming nusxadan ortiq sotilib, oʻz toifasida rekord oʻrnatgan edi. Endilikda G2 modeli bilan kompaniya global bozorda Meta kabi gigantlar bilan raqobatlashishni maqsad qilgan.

Oʻzbekiston bozorida ham aqlli gadjetlarga qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, kameraga ega boʻlmagan va maxfiylikni birinchi oʻringa qoʻyadigan bunday qurilmalar kelajakda ommalashishi mumkin. Hozircha Even Realities mahsulotlari asosan Xitoy va Gʻarb bozorlarida faol sotilmoqda, biroq investitsiyalar hajmi brendning tez orada xalqaro miqyosda kengayishidan dalolat beradi.

Even RealitiesSmart GlassesAppleTencentTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Wildberries sunʼiy intellekt yordamida oʻzgartirilgan sharhlarni belgilashni boshladiWildberries sunʼiy intellekt yordamida oʻzgartirilgan sharhlarni belgilashni boshladiBugun, 14:58Rossiyaning yangi Baykal samolyotini sertifikatlash muddati 2027-yilga koʻchirildiRossiyaning yangi Baykal samolyotini sertifikatlash muddati 2027-yilga koʻchirildiBugun, 14:26Astronomlar Yerga yaqin masofadagi GJ 3378b super-Yer sayyorasini qayta oʻrganishdiAstronomlar Yerga yaqin masofadagi GJ 3378b super-Yer sayyorasini qayta oʻrganishdiBugun, 13:57The Lancet: mRNK vaksinalarining xavfsizligi va samaradorligi toʻliq isbotlandiThe Lancet: mRNK vaksinalarining xavfsizligi va samaradorligi toʻliq isbotlandiBugun, 12:57Xitoy koinotda Starlink bilan raqobatni kuchaytirmoqda: Qianfan loyihasining yangi bosqichiXitoy koinotda Starlink bilan raqobatni kuchaytirmoqda: Qianfan loyihasining yangi bosqichiBugun, 11:57Agility Robotics birjaga chiqmoqda: Gumanoid robotlar bozori yangi bosqichdaAgility Robotics birjaga chiqmoqda: Gumanoid robotlar bozori yangi bosqichdaBugun, 11:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi