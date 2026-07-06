Smart koʻzoynaklar bozorida yangi yetakchi: Even Realities qiymati 1 milliard dollarga yetdi
AQSH va Xitoy oʻrtasidagi texnologik poyga yangi bosqichga chiqmoqda. Meta va Snap kabi gigantlar oʻz aqlli koʻzoynaklarini taqdim etgan bir paytda, bozorda yangi va kuchli oʻyinchi paydo boʻldi. Shenzhen shahrida joylashgan Even Realities startapi soʻnggi investitsiya raundida 150 million dollar jalb qilib, oʻz bozor qiymatini 1 milliard dollarga yetkazdi va rasman "yagona shox" (unicorn) maqomini oldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch xabariga koʻra, ushbu investitsiya raundiga Meituan va Tencent kabi texnologik gigantlar boshchilik qilgan. Eʼtiborli jihati shundaki, Even Realities kompaniyasiga Apple sobiq muhandislari tomonidan asos solingan. Kompaniya rahbari Will Wang ilgari Apple Watch va iPhone loyihalarida ishlagan boʻlib, u oʻz jamoasi bilan anʼanaviy texnologik qurilmalar va hashamatli optika oʻrtasidagi muvozanatni topishga intilmoqda.
Maxfiylik va displeyga asoslangan yondashuvBozordagi koʻplab raqobatchilardan farqli oʻlaroq, Even Realities oʻz qurilmalarida kameradan voz kechishga qaror qildi. Bu qaror foydalanuvchilarning shaxsiy hayoti daxlsizligini taʼminlash maqsadida qabul qilingan. Kompaniyaning yangi G2 flagmani maʼlumotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri foydalanuvchi koʻz oʻngidagi shaffof displeyga chiqaradi, biroq atrofdagilarni tasvirga olmaydi.
Even Realities qurilmalari quyidagi oʻziga xos xususiyatlarga ega:
- Kameraning yoʻqligi sababli yuqori darajadagi maxfiylik;
- Even R1 aqlli uzugi orqali masofadan boshqarish imkoniyati;
- Real vaqt rejimida suhbatlarni tarjima qilish va matn koʻrinishida displeyda koʻrsatish;
- Yevropaning qatʼiy maʼlumotlarni himoya qilish standartlariga muvofiqlik.
Kompaniya rahbari Will Wangning taʼkidlashicha, smart koʻzoynaklar inson taqib yuradigan eng shaxsiy hisoblash qurilmasidir. Shu sababli, apparat va dasturiy taʼminot darajasida xavfsizlikka asosiy urgʻu berilgan. Masalan, Conversate funksiyasi audioyozuvlarni saqlab qolmaydi, balki ularni darhol matnga aylantirib, foydalanuvchiga tushunarsiz terminlarni izohlab beradi.
Optika texnologiyasiga kiritilgan katta sarmoyaSmart koʻzoynaklar ishlab chiqarish smartfon yoki aqlli soat yaratishdan tubdan farq qiladi. Even Realities asosiy sarmoyasini optik displeylar va toʻlqin oʻtkazgich (waveguide) texnologiyasiga yoʻnaltirgan. Bu texnologiya mikrosxema, optika va displeyni yagona yaxlit tizim sifatida loyihalashni talab etadi, bu esa kompaniyani bozordagi boshqa startaplardan ajratib turadi.
Kompaniyaning oʻsish surʼatlari ham hayratlanarli. Bir yil avval jamoada atigi 30-40 nafar xodim ishlagan boʻlsa, bugungi kunda ularning soni 400 nafarga yetgan. Dastlabki G1 modeli 10 ming nusxadan ortiq sotilib, oʻz toifasida rekord oʻrnatgan edi. Endilikda G2 modeli bilan kompaniya global bozorda Meta kabi gigantlar bilan raqobatlashishni maqsad qilgan.
Oʻzbekiston bozorida ham aqlli gadjetlarga qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, kameraga ega boʻlmagan va maxfiylikni birinchi oʻringa qoʻyadigan bunday qurilmalar kelajakda ommalashishi mumkin. Hozircha Even Realities mahsulotlari asosan Xitoy va Gʻarb bozorlarida faol sotilmoqda, biroq investitsiyalar hajmi brendning tez orada xalqaro miqyosda kengayishidan dalolat beradi.
…