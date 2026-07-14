PixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdi
Sun’iy intellekt yordamida video yaratish texnologiyalari bozorida yangi yetakchi paydo boʻlmoqda. Singapurda asos solingan PixVerse startapi oʻzining C seriyali investitsiya raundini muvaffaqiyatli yakunlab, jami 439 million dollar mablagʻ toʻplaganini e’lon qildi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, ushbu moliyaviy oqimdan soʻng kompaniyaning bozor qiymati 2 milliard dollardan oshib ketdi va u rasman "unicorn" (qiymati 1 milliard dollardan ortiq startap) maqomiga ega boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
PixVerse kompaniyasiga 2023-yilda Wang Changhu va Jaden Xie tomonidan asos solingan. Ta’kidlash joizki, Wang Changhu ilgari ByteDance kompaniyasida kompyuter koʻrishi (computer vision) yoʻnalishida faoliyat yuritgan va TikTok platformasining vizual tushunish texnologiyalarini ishlab chiqishda muhim rol oʻynagan. Ushbu tajriba bugungi kunda PixVerse modellarining aniqligi va sifati uchun asos boʻlib xizmat qilmoqda.
Investitsiya raundida dunyoning yirik texnologik gigantlari va venchur jamgʻarmalari, jumladan Alibaba, Lollapalooza Capital, Ivy Capital va Mirae Asset kabi kompaniyalar ishtirok etdi. Toʻplangan mablagʻlar kompaniyaning global miqyosda kengayishi hamda sun’iy intellektga asoslangan "dunyo modellari" (world models) ustidagi tadqiqotlarni kuchaytirishga yoʻnaltiriladi.
Professional va maishiy foydalanish uchun turli modellarPixVerse bozorda oʻz oʻrnini mustahkamlash uchun foydalanuvchilarga uch xil yoʻnalishdagi modellarni taklif etmoqda:
- V-Series: Oddiy iste’molchilar va API orqali integratsiya qiluvchi dasturchilar uchun moʻljallangan video modeli.
- C-Series: Professional kino sanoati va tijorat reklama roliklarini tayyorlash uchun yuqori sifatli ish oqimlarini ta’minlovchi model.
- R-Series: Oʻyinlar sanoati va virtual olamlarni yaratish uchun moʻljallangan maxsus dunyo modellari.
PixVerse asoschilaridan biri Jaden Xie bozordagi raqobat haqida gapirar ekan, OpenAI kompaniyasi Sora loyihasini vaqtincha toʻxtatgani va Meta hamda Tencent kabi gigantlar hali yuqori sifatli video modellarni taqdim eta olmayotganini ta’kidladi. Uning fikricha, hozirda bozorda sifat standartlariga javob bera oladigan sanoqli kompaniyalar qolgan va PixVerse ulardan biri hisoblanadi.
Startapning asosiy ustunligi ma’lumotlar bazasining kattaligida emas, balki ularni markirovka qilish (labeling) uslubida ekani aytilmoqda. TikTok platformasida qoʻllanilgan vizual tahlil texnologiyalari bu yerda ham qoʻl kelmoqda. Bu esa sun’iy intellektga videodagi har bir elementni aniqroq tushunish va foydalanuvchi soʻroviga mosroq natija berish imkonini yaratadi.
Kelgusida PixVerse nafaqat koʻngilochar kontent yaratuvchilar, balki marketing, ta’lim va korporativ sektor uchun ham muhim vositaga aylanishni koʻzlamoqda. Oʻzbekistonlik ijodkorlar va video-kontent yaratuvchilari uchun ham bunday platformalarning rivojlanishi yuqori sifatli vizual mahsulotlarni arzonroq va tezroq tayyorlash imkoniyatini beradi.
…