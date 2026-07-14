PixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdi

·0·Texno
PixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdi

Sun’iy intellekt yordamida video yaratish texnologiyalari bozorida yangi yetakchi paydo boʻlmoqda. Singapurda asos solingan PixVerse startapi oʻzining C seriyali investitsiya raundini muvaffaqiyatli yakunlab, jami 439 million dollar mablagʻ toʻplaganini e’lon qildi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, ushbu moliyaviy oqimdan soʻng kompaniyaning bozor qiymati 2 milliard dollardan oshib ketdi va u rasman "unicorn" (qiymati 1 milliard dollardan ortiq startap) maqomiga ega boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

PixVerse kompaniyasiga 2023-yilda Wang Changhu va Jaden Xie tomonidan asos solingan. Ta’kidlash joizki, Wang Changhu ilgari ByteDance kompaniyasida kompyuter koʻrishi (computer vision) yoʻnalishida faoliyat yuritgan va TikTok platformasining vizual tushunish texnologiyalarini ishlab chiqishda muhim rol oʻynagan. Ushbu tajriba bugungi kunda PixVerse modellarining aniqligi va sifati uchun asos boʻlib xizmat qilmoqda.

Investitsiya raundida dunyoning yirik texnologik gigantlari va venchur jamgʻarmalari, jumladan Alibaba, Lollapalooza Capital, Ivy Capital va Mirae Asset kabi kompaniyalar ishtirok etdi. Toʻplangan mablagʻlar kompaniyaning global miqyosda kengayishi hamda sun’iy intellektga asoslangan "dunyo modellari" (world models) ustidagi tadqiqotlarni kuchaytirishga yoʻnaltiriladi.

Professional va maishiy foydalanish uchun turli modellar

PixVerse bozorda oʻz oʻrnini mustahkamlash uchun foydalanuvchilarga uch xil yoʻnalishdagi modellarni taklif etmoqda:

  • V-Series: Oddiy iste’molchilar va API orqali integratsiya qiluvchi dasturchilar uchun moʻljallangan video modeli.
  • C-Series: Professional kino sanoati va tijorat reklama roliklarini tayyorlash uchun yuqori sifatli ish oqimlarini ta’minlovchi model.
  • R-Series: Oʻyinlar sanoati va virtual olamlarni yaratish uchun moʻljallangan maxsus dunyo modellari.
Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, ularning vositasi orqali 4K aniqlikdagi, ovoz bilan boyitilgan videolarni yaratish mumkin. Hozirda platformada 150 milliondan ortiq roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchi mavjud boʻlib, har oyda 15 millionga yaqin inson ushbu xizmatdan faol foydalanmoqda. Narxlar masalasida ham startap raqobatbardosh taklifni oʻrtaga tashlagan: tasvirdan video yaratishning bir daqiqasi taxminan 4,80 dollarni tashkil etadi.

PixVerse asoschilaridan biri Jaden Xie bozordagi raqobat haqida gapirar ekan, OpenAI kompaniyasi Sora loyihasini vaqtincha toʻxtatgani va Meta hamda Tencent kabi gigantlar hali yuqori sifatli video modellarni taqdim eta olmayotganini ta’kidladi. Uning fikricha, hozirda bozorda sifat standartlariga javob bera oladigan sanoqli kompaniyalar qolgan va PixVerse ulardan biri hisoblanadi.

Startapning asosiy ustunligi ma’lumotlar bazasining kattaligida emas, balki ularni markirovka qilish (labeling) uslubida ekani aytilmoqda. TikTok platformasida qoʻllanilgan vizual tahlil texnologiyalari bu yerda ham qoʻl kelmoqda. Bu esa sun’iy intellektga videodagi har bir elementni aniqroq tushunish va foydalanuvchi soʻroviga mosroq natija berish imkonini yaratadi.

Kelgusida PixVerse nafaqat koʻngilochar kontent yaratuvchilar, balki marketing, ta’lim va korporativ sektor uchun ham muhim vositaga aylanishni koʻzlamoqda. Oʻzbekistonlik ijodkorlar va video-kontent yaratuvchilari uchun ham bunday platformalarning rivojlanishi yuqori sifatli vizual mahsulotlarni arzonroq va tezroq tayyorlash imkoniyatini beradi.

PixVerseSun’iy IntellektStartapAlibabaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Assassin's Creed Black Flag Resynced uchun qanday videokarta kerak? Test natijalariAssassin's Creed Black Flag Resynced uchun qanday videokarta kerak? Test natijalariBugun, 05:29X ijtimoiy tarmogʻi algoritmlarini oʻzgartirdi: Endi platforma kamroq “jang maydoni”ga aylanadiX ijtimoiy tarmogʻi algoritmlarini oʻzgartirdi: Endi platforma kamroq “jang maydoni”ga aylanadiBugun, 04:54Sunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Nous Research 1,5 milliard dollarga baholanmoqdaSunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Nous Research 1,5 milliard dollarga baholanmoqdaBugun, 04:52Tesla va Samsung hamkorligi: Yangi AI5 chiplari NVIDIA bilan raqobatga tayyorTesla va Samsung hamkorligi: Yangi AI5 chiplari NVIDIA bilan raqobatga tayyorBugun, 03:51Lenovo ixcham va kuchli ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini-kompyuterini taqdim etdiLenovo ixcham va kuchli ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 03:30TCL kompaniyasi OLED panellarini printerda chop etish texnologiyasini ishga tushirdiTCL kompaniyasi OLED panellarini printerda chop etish texnologiyasini ishga tushirdiBugun, 02:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi