TCL kompaniyasi OLED panellarini printerda chop etish texnologiyasini ishga tushirdi

·24·Texno
TCL kompaniyasi OLED panellarini printerda chop etish texnologiyasini ishga tushirdi

Displey texnologiyalari olamida inqilobiy qadam tashlandi: Xitoyning yirik texnologik giganti TCL kompaniyasi IJP (Inkjet Printing) usulida tayyorlangan ilk OLED panellarini ommaviy ishlab chiqarishga tayyorligini eʼlon qildi. Ushbu texnologiya displeylarni anʼanaviy usulda emas, balki maxsus purkagichli printerlar yordamida "chop etish" imkonini beradi, bu esa ishlab chiqarish tannarxini sezilarli darajada kamaytirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, yangi turdagi OLED panellari barcha ichki sertifikatsiyadan muvaffaqiyatli oʻtgan va zavod liniyalari toʻliq quvvatda ishlashga tayyor. Bu texnologiya uzoq yillardan beri nazariy jihatdan oʻrganib kelinayotgan edi, biroq TCL uni tijoriy darajaga olib chiqqan birinchi ishlab chiqaruvchilardan biriga aylandi.

Yangi texnologiyaning texnik imkoniyatlari

Ilk bosqichda ishlab chiqariladigan panel 27 dyuymli diagonallga ega boʻlib, u asosan professional monitorlar va yuqori darajadagi geymerlar qurilmalari uchun moʻljallangan. Displey klassik RGB subpiksel tuzilishiga ega boʻlib, tasvir sifatini eng yuqori darajada taʼminlaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi panel quyidagi texnik koʻrsatkichlarga ega:

  • 4K UHD (3840x2160) oʻlchamdagi yuqori aniqlik;
  • 120 Hz yangilanish chastotasi;
  • SDR rejimida 300 nit yorqinlik;
  • DCI-P3 rang makonining 99 foizini qamrab olish.
Ushbu koʻrsatkichlar yangi monitorlarning nafaqat kundalik foydalanish, balki ranglar bilan aniq ishlaydigan dizaynerlar va video montaj ustalari uchun ham ayni muddao boʻlishidan dalolat beradi.

IJP texnologiyasining afzalliklari nimada?

Anʼanaviy OLED ishlab chiqarishda FMM (Fine Metal Mask) deb ataladigan murakkab va qimmat metall maskalardan foydalaniladi. Bu jarayonda koʻp miqdordagi organik material isrof boʻladi. IJP texnologiyasida esa maxsus printerlar organik materialni eritma koʻrinishida aniq belgilangan katakchalarga tomizadi. Bu usul xomashyo sarfini kamaytiradi va ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

Oʻzbekiston bozorida TCL brendi oʻzining hamyonbop va sifatli televizorlari bilan yaxshi tanilgan. Yangi texnologiyaning ommalashishi kelajakda OLED ekranli qurilmalar narxining pasayishiga olib kelishi mumkin. Bu esa mahalliy isteʼmolchilar uchun ham yuqori sifatli displeylarni yanada hamyonbop qiladi.

Mutaxassislarning fikricha, printerda chop etilgan ekranlar displey sanoatida yangi davrni boshlab beradi. Agar TCL ushbu texnologiyani muvaffaqiyatli kengaytirsa, yaqin yillarda smartfon va noutbuklar uchun ham arzonroq OLED panellari paydo boʻlishini kutish mumkin.

TCLOLEDTexnologiyaMonitorInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla va Samsung hamkorligi: Yangi AI5 chiplari NVIDIA bilan raqobatga tayyorTesla va Samsung hamkorligi: Yangi AI5 chiplari NVIDIA bilan raqobatga tayyorBugun, 03:51Lenovo ixcham va kuchli ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini-kompyuterini taqdim etdiLenovo ixcham va kuchli ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 03:30Norvegiyada insonga juda yaqin harakatlanadigan robot qo‘llar yaratildiNorvegiyada insonga juda yaqin harakatlanadigan robot qo‘llar yaratildiBugun, 02:34Intel koinotni zabt etish uchun eng zamonaviy Starfire protsessorlarini taqdim etdiIntel koinotni zabt etish uchun eng zamonaviy Starfire protsessorlarini taqdim etdiBugun, 02:26Microsoft rahbari Satya Nadella sunʼiy intellekt xavfidan ogohlantirdiMicrosoft rahbari Satya Nadella sunʼiy intellekt xavfidan ogohlantirdiBugun, 01:59GeForce RTX 5090 bilan bogʻliq navbatdagi nosozlik: Bu safar muammo quvvat ulagichida emasGeForce RTX 5090 bilan bogʻliq navbatdagi nosozlik: Bu safar muammo quvvat ulagichida emasBugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi