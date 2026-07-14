TCL kompaniyasi OLED panellarini printerda chop etish texnologiyasini ishga tushirdi
Displey texnologiyalari olamida inqilobiy qadam tashlandi: Xitoyning yirik texnologik giganti TCL kompaniyasi IJP (Inkjet Printing) usulida tayyorlangan ilk OLED panellarini ommaviy ishlab chiqarishga tayyorligini eʼlon qildi. Ushbu texnologiya displeylarni anʼanaviy usulda emas, balki maxsus purkagichli printerlar yordamida "chop etish" imkonini beradi, bu esa ishlab chiqarish tannarxini sezilarli darajada kamaytirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, yangi turdagi OLED panellari barcha ichki sertifikatsiyadan muvaffaqiyatli oʻtgan va zavod liniyalari toʻliq quvvatda ishlashga tayyor. Bu texnologiya uzoq yillardan beri nazariy jihatdan oʻrganib kelinayotgan edi, biroq TCL uni tijoriy darajaga olib chiqqan birinchi ishlab chiqaruvchilardan biriga aylandi.
Yangi texnologiyaning texnik imkoniyatlariIlk bosqichda ishlab chiqariladigan panel 27 dyuymli diagonallga ega boʻlib, u asosan professional monitorlar va yuqori darajadagi geymerlar qurilmalari uchun moʻljallangan. Displey klassik RGB subpiksel tuzilishiga ega boʻlib, tasvir sifatini eng yuqori darajada taʼminlaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi panel quyidagi texnik koʻrsatkichlarga ega:
- 4K UHD (3840x2160) oʻlchamdagi yuqori aniqlik;
- 120 Hz yangilanish chastotasi;
- SDR rejimida 300 nit yorqinlik;
- DCI-P3 rang makonining 99 foizini qamrab olish.
IJP texnologiyasining afzalliklari nimada?Anʼanaviy OLED ishlab chiqarishda FMM (Fine Metal Mask) deb ataladigan murakkab va qimmat metall maskalardan foydalaniladi. Bu jarayonda koʻp miqdordagi organik material isrof boʻladi. IJP texnologiyasida esa maxsus printerlar organik materialni eritma koʻrinishida aniq belgilangan katakchalarga tomizadi. Bu usul xomashyo sarfini kamaytiradi va ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.
Oʻzbekiston bozorida TCL brendi oʻzining hamyonbop va sifatli televizorlari bilan yaxshi tanilgan. Yangi texnologiyaning ommalashishi kelajakda OLED ekranli qurilmalar narxining pasayishiga olib kelishi mumkin. Bu esa mahalliy isteʼmolchilar uchun ham yuqori sifatli displeylarni yanada hamyonbop qiladi.
Mutaxassislarning fikricha, printerda chop etilgan ekranlar displey sanoatida yangi davrni boshlab beradi. Agar TCL ushbu texnologiyani muvaffaqiyatli kengaytirsa, yaqin yillarda smartfon va noutbuklar uchun ham arzonroq OLED panellari paydo boʻlishini kutish mumkin.
…